Позволяем новой Kia Optima рулить самостоятельно

Первая встреча с новым седаном Kia Optima, который появится в России весной, состоялась в Европе. В ходе тест-драйва Владимир Соловьев оценил ездовые качества машины нового поколения и разузнал, чем будет отличаться от «европейки» российская Оптима.

Kia Optima
Kia Optima

Kia > Optima

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01-OptimaNew_zr-01_16

Что мне нравится в компании Kia, так это неувядаемый оптимизм. Российский автомобильный рынок не обещает заметного подъема, а корейцы уверены, что в скором времени сегмент D воспрянет духом, — говорят, на коне окажется тот, кто предложит свежие харизматичные машины по разумным ценам.

Kia Optima 2.0 CVVL/1.7 CRDi

  • Длина/ширина/высота/база 4855/1860/1465/2805 мм
  • Дорожный просвет 135 мм
  • Объем багажника (VDA) 510 л
  • Радиус поворота 5,45 м
  • Снаряженная/полная масса 1455 кг (1470 кг*)/1515 кг (1530 кг*)
  • Двигатели: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³;120 кВт/163 л.с. при 6500 об/мин; 196 Н·м при 4800 об/мин/дизельный, Р4, 16 клапанов, 1685 см³; 104 кВт/141 л.с. при 4000 об/мин; 340 Н·м при 2500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с (10,5 с*)/10,0 с (11,0 с*)
  • Максимальная скорость 210 км/ч (208 км/ч*)/203 км/ч (203 км/ч*)
  • Топливо/запас топлива АИ-95/70 л /ДТ/70 л
  • Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,0/5,9/7,4 л/100 км (10,6/5,7/7,5 л/100 км*)/5,6/4,1/4,6 л/100 км (5,1/4,1/4,4 л/100 км*)
  • Трансмиссия передний привод, М6 (А6) /передний привод, M6 (7DCT)

*С автоматической коробкой передач.

Материалы и технологии

Внешне новую Оптиму не сразу отличишь от предшественницы: облик эволюционировал лишь слегка, а габариты изменились на считаные миллиметры. Нужно приглядываться к деталям. Новизну выдают зауженная радиаторная решетка в стиле «улыбка тигра» (уместнее сказать «ухмылка»), рельефные боковины и отвоевавшие себе побольше места на крыльях передние фары и задние фонари. А проще всего идентифицировать новую Оптиму по боковым окошкам за задними дверями — прежде их не было.

Колесная база увеличилась лишь на 10 мм, но конструкторам удалось слегка «раздвинуть» салон. Теперь чуть просторнее в плечах и больше места над головой — особенно это чувствуется на заднем диване. Сзади стало и в ногах просторнее.

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04-OptimaNew_zr-01_16Водитель отпустил руль намеренно: идет проверка системы удержания в своей полосе, работающей даже в поворотах.
Водитель отпустил руль намеренно: идет проверка системы удержания в своей полосе, работающей даже в поворотах.
Водитель отпустил руль намеренно: идет проверка системы удержания в своей полосе, работающей даже в поворотах.

Качественные материалы отделки придают интерьеру налет премиальности. Чтобы тешить самолюбие тех, кто предпочитает ездить с наемным водителем, на боковине правого переднего сиденья продублированы кнопки электропривода: сидящий сзади может сдвинуть пустующее кресло вперед и освободить место для ног.

Среди технических прорывов — собственная семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (такая есть у Hyundai i40 и на новом Tucson, появится она и на новом Sportage). Бензиновые моторы и турбодизель модернизированы: они стали мощнее и экономичнее.

Перетряхнули подвеску: у подрамников изменились точки крепления, более энергоемкими стали опорные втулки. Задняя подвеска получила сдвоенные нижние рычаги.

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05-OptimaNew_zr-01_16В центре панели приборов — большой инфодисплей, на котором помимо прочего дублируются подсказки навигатора.
В центре панели приборов — большой инфодисплей, на котором помимо прочего дублируются подсказки навигатора.
В центре панели приборов — большой инфодисплей, на котором помимо прочего дублируются подсказки навигатора.

Теперь Optima лучше держит дорогу, увереннее идет по неровностям, а в салон проникает меньше шума.

Опционно доступно адаптивное шасси: анализируя сигналы с датчиков на передней оси, система изменяет сопротивление амортизаторов, усилие на руле и чувствительность педали газа. Кроме того, водитель волен выбрать один из двух режимов — Sport или Normal.

ЧТО НОВОГО В ШАССИ?

10 OptimaNew_zr 01_16

10 OptimaNew_zr 01_161 — увеличилась угло- вая жесткость перед- ней подвески 2 — более жесткие пру- жины 3 — блок управления подвеской, контро- лирующий работу каждого амортизатора по отдельности 4 — электроусилитель рулевого управления расположен на руле- вой рейке 5 — в задней подвеске — сдвоенные нижние рычаги вместо оди- нарных 6 — усиленные подшип- ники передних ступиц
1 — увеличилась угло- вая жесткость перед- ней подвески 2 — более жесткие пру- жины 3 — блок управления подвеской, контро- лирующий работу каждого амортизатора по отдельности 4 — электроусилитель рулевого управления расположен на руле- вой рейке 5 — в задней подвеске — сдвоенные нижние рычаги вместо оди- нарных 6 — усиленные подшип- ники передних ступиц

  • увеличилась угловая жесткость передней подвески
  • более жесткие пружины
  • блок управления подвеской, контролирующий работу каждого амортизатора по отдельности
  • электроусилитель рулевого управления расположен на рулевой рейке
  • в задней подвеске сдвоенные нижние рычаги вместо одинарных
  • усиленные подшипники передних ступиц

Позволяем новой Kia Optima рулить самостоятельно

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Отзывы о Kia Optima (1)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Нормальная машина для, не выпендриваюшихся и мечтателей-гонщиков, насмотревшихся "Форсажей" и "Перевозчиков"

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