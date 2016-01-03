Позволяем новой Kia Optima рулить самостоятельно

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Что мне нравится в компании Kia, так это неувядаемый оптимизм. Российский автомобильный рынок не обещает заметного подъема, а корейцы уверены, что в скором времени сегмент D воспрянет духом, — говорят, на коне окажется тот, кто предложит свежие харизматичные машины по разумным ценам.
Kia Optima 2.0 CVVL/1.7 CRDi
- Длина/ширина/высота/база 4855/1860/1465/2805 мм
- Дорожный просвет 135 мм
- Объем багажника (VDA) 510 л
- Радиус поворота 5,45 м
- Снаряженная/полная масса 1455 кг (1470 кг*)/1515 кг (1530 кг*)
- Двигатели: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³;120 кВт/163 л.с. при 6500 об/мин; 196 Н·м при 4800 об/мин/дизельный, Р4, 16 клапанов, 1685 см³; 104 кВт/141 л.с. при 4000 об/мин; 340 Н·м при 2500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с (10,5 с*)/10,0 с (11,0 с*)
- Максимальная скорость 210 км/ч (208 км/ч*)/203 км/ч (203 км/ч*)
- Топливо/запас топлива АИ-95/70 л /ДТ/70 л
- Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,0/5,9/7,4 л/100 км (10,6/5,7/7,5 л/100 км*)/5,6/4,1/4,6 л/100 км (5,1/4,1/4,4 л/100 км*)
- Трансмиссия передний привод, М6 (А6) /передний привод, M6 (7DCT)
*С автоматической коробкой передач.
Материалы и технологии
Внешне новую Оптиму не сразу отличишь от предшественницы: облик эволюционировал лишь слегка, а габариты изменились на считаные миллиметры. Нужно приглядываться к деталям. Новизну выдают зауженная радиаторная решетка в стиле «улыбка тигра» (уместнее сказать «ухмылка»), рельефные боковины и отвоевавшие себе побольше места на крыльях передние фары и задние фонари. А проще всего идентифицировать новую Оптиму по боковым окошкам за задними дверями — прежде их не было.
Колесная база увеличилась лишь на 10 мм, но конструкторам удалось слегка «раздвинуть» салон. Теперь чуть просторнее в плечах и больше места над головой — особенно это чувствуется на заднем диване. Сзади стало и в ногах просторнее.
04-OptimaNew_zr-01_16Водитель отпустил руль намеренно: идет проверка системы удержания в своей полосе, работающей даже в поворотах.
Качественные материалы отделки придают интерьеру налет премиальности. Чтобы тешить самолюбие тех, кто предпочитает ездить с наемным водителем, на боковине правого переднего сиденья продублированы кнопки электропривода: сидящий сзади может сдвинуть пустующее кресло вперед и освободить место для ног.
Среди технических прорывов — собственная семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (такая есть у Hyundai i40 и на новом Tucson, появится она и на новом Sportage). Бензиновые моторы и турбодизель модернизированы: они стали мощнее и экономичнее.
Перетряхнули подвеску: у подрамников изменились точки крепления, более энергоемкими стали опорные втулки. Задняя подвеска получила сдвоенные нижние рычаги.
05-OptimaNew_zr-01_16В центре панели приборов — большой инфодисплей, на котором помимо прочего дублируются подсказки навигатора.
Теперь Optima лучше держит дорогу, увереннее идет по неровностям, а в салон проникает меньше шума.
Опционно доступно адаптивное шасси: анализируя сигналы с датчиков на передней оси, система изменяет сопротивление амортизаторов, усилие на руле и чувствительность педали газа. Кроме того, водитель волен выбрать один из двух режимов — Sport или Normal.
ЧТО НОВОГО В ШАССИ?
10 OptimaNew_zr 01_161 — увеличилась угло- вая жесткость перед- ней подвески 2 — более жесткие пру- жины 3 — блок управления подвеской, контро- лирующий работу каждого амортизатора по отдельности 4 — электроусилитель рулевого управления расположен на руле- вой рейке 5 — в задней подвеске — сдвоенные нижние рычаги вместо оди- нарных 6 — усиленные подшип- ники передних ступиц
- увеличилась угловая жесткость передней подвески
- более жесткие пружины
- блок управления подвеской, контролирующий работу каждого амортизатора по отдельности
- электроусилитель рулевого управления расположен на рулевой рейке
- в задней подвеске сдвоенные нижние рычаги вместо одинарных
- усиленные подшипники передних ступиц
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