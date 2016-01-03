Позволяем новой Kia Optima рулить самостоятельно

Первая встреча с новым седаном Kia Optima, который появится в России весной, состоялась в Европе. В ходе тест-драйва Владимир Соловьев оценил ездовые качества машины нового поколения и разузнал, чем будет отличаться от «европейки» российская Оптима.

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Что мне нравится в компании Kia, так это неувядаемый оптимизм. Российский автомобильный рынок не обещает заметного подъема, а корейцы уверены, что в скором времени сегмент D воспрянет духом, — говорят, на коне окажется тот, кто предложит свежие харизматичные машины по разумным ценам.

Kia Optima 2.0 CVVL / 1.7 CRDi

Длина/ширина/высота/база 4855/1860/1465/2805 мм

4855/1860/1465/2805 мм Дорожный просвет 135 мм

135 мм Объем багажника (VDA) 510 л

510 л Радиус поворота 5,45 м

5,45 м Снаряженная/полная масса 1455 кг (1470 кг*)/1515 кг (1530 кг*)

1455 кг (1470 кг*)/1515 кг (1530 кг*) Двигатели: бензиновый , Р4, 16 клапанов, 1999 см³;120 кВт/163 л.с. при 6500 об/мин; 196 Н·м при 4800 об/мин/ дизельный , Р4, 16 клапанов, 1685 см³; 104 кВт/141 л.с. при 4000 об/мин; 340 Н·м при 2500 об/мин

, Р4, 16 клапанов, 1999 см³;120 кВт/163 л.с. при 6500 об/мин; 196 Н·м при 4800 об/мин/ , Р4, 16 клапанов, 1685 см³; 104 кВт/141 л.с. при 4000 об/мин; 340 Н·м при 2500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с (10,5 с*)/10,0 с (11,0 с*)

9,4 с (10,5 с*)/10,0 с (11,0 с*) Максимальная скорость 210 км/ч (208 км/ч*) / 203 км/ч (203 км/ч*)

210 км/ч (208 км/ч*) 203 км/ч (203 км/ч*) Топливо/запас топлива АИ-95/70 л / ДТ/70 л

АИ-95/70 л ДТ/70 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,0/5,9/7,4 л/100 км (10,6/5,7/7,5 л/100 км*) / 5,6/4,1/4,6 л/100 км (5,1/4,1/4,4 л/100 км*)

10,0/5,9/7,4 л/100 км (10,6/5,7/7,5 л/100 км*) 5,6/4,1/4,6 л/100 км (5,1/4,1/4,4 л/100 км*) Трансмиссия передний привод, М6 (А6) /передний привод, M6 (7DCT)

*С автоматической коробкой передач.

Материалы и технологии

Внешне новую Оптиму не сразу отличишь от предшественницы: облик эволюционировал лишь слегка, а габариты изменились на считаные миллиметры. Нужно приглядываться к деталям. Новизну выдают зауженная радиаторная решетка в стиле «улыбка тигра» (уместнее сказать «ухмылка»), рельефные боковины и отвоевавшие себе побольше места на крыльях передние фары и задние фонари. А проще всего идентифицировать новую Оптиму по боковым окошкам за задними дверями — прежде их не было.

Колесная база увеличилась лишь на 10 мм, но конструкторам удалось слегка «раздвинуть» салон. Теперь чуть просторнее в плечах и больше места над головой — особенно это чувствуется на заднем диване. Сзади стало и в ногах просторнее.

04-OptimaNew_zr-01_16 Водитель отпустил руль намеренно: идет проверка системы удержания в своей полосе, работающей даже в поворотах.

Водитель отпустил руль намеренно: идет проверка системы удержания в своей полосе, работающей даже в поворотах.

Качественные материалы отделки придают интерьеру налет премиальности. Чтобы тешить самолюбие тех, кто предпочитает ездить с наемным водителем, на боковине правого переднего сиденья продублированы кнопки электропривода: сидящий сзади может сдвинуть пустующее кресло вперед и освободить место для ног.

Среди технических прорывов — собственная семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (такая есть у Hyundai i40 и на новом Tucson, появится она и на новом Sportage). Бензиновые моторы и турбодизель модернизированы: они стали мощнее и экономичнее.

Перетряхнули подвеску: у подрамников изменились точки крепления, более энергоемкими стали опорные втулки. Задняя подвеска получила сдвоенные нижние рычаги.

05-OptimaNew_zr-01_16 В центре панели приборов — большой инфодисплей, на котором помимо прочего дублируются подсказки навигатора.

В центре панели приборов — большой инфодисплей, на котором помимо прочего дублируются подсказки навигатора.

Теперь Optima лучше держит дорогу, увереннее идет по неровностям, а в салон проникает меньше шума.

Опционно доступно адаптивное шасси: анализируя сигналы с датчиков на передней оси, система изменяет сопротивление амортизаторов, усилие на руле и чувствительность педали газа. Кроме того, водитель волен выбрать один из двух режимов — Sport или Normal.

ЧТО НОВОГО В ШАССИ?

10 OptimaNew_zr 01_16 1 — увеличилась угло- вая жесткость перед- ней подвески 2 — более жесткие пру- жины 3 — блок управления подвеской, контро- лирующий работу каждого амортизатора по отдельности 4 — электроусилитель рулевого управления расположен на руле- вой рейке 5 — в задней подвеске — сдвоенные нижние рычаги вместо оди- нарных 6 — усиленные подшип- ники передних ступиц