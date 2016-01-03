Самые ожидаемые премьеры автосалонов в 2016 году

Мир продолжает жить паркетниками, и эта тенденция, судя по всему, будет только набирать обороты. В грядущем году, по данным официальных источников и инсайдеров, особенно активно пополнятся ряды сегмента SUV. Отпразднуют премьеру в 2016-м и резонансные легковые модели. Итак, чем порадуют нас мировые автопроизводители в наступающем, 2016 году?

Genesis G90
Genesis G90

Genesis > G90

Infiniti Q60
Infiniti Q60

Infiniti > Q60

BMW 2-й серии
BMW 2-й серии

BMW > 2-й серии

Peugeot 3008
Peugeot 3008

Peugeot > 3008

BMW X4
BMW X4

BMW > X4

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Mercedes-Benz GLK-класса
Mercedes-Benz GLK-класса

Mercedes-Benz > GLK-класса

Porsche Panamera
Porsche Panamera

Porsche > Panamera

Subaru Impreza
Subaru Impreza

Subaru > Impreza

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

Lexus IS
Lexus IS

Lexus > IS

Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

Land Rover > Discovery

Hyundai Genesis
Hyundai Genesis

Hyundai > Genesis

Audi Q5
Audi Q5

Audi > Q5

Audi A8
Audi A8

Audi > A8

Audi A4
Audi A4

Audi > A4

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Opel Insignia
Opel Insignia

Opel > Insignia

Opel Meriva
Opel Meriva

Opel > Meriva

volvo_s90_11_2

volvo_s90_11_2
Volvo S90 

С Детройтским автосалоном, по традиции открывающим новый календарный год, картина, в общем-то, ясна: основное внимание к себе привлекут не столько местные бренды, сколько зарубежная элита. Так, именно в автомобильной столице Америки дебютирует новый Mercedes-Benz E-класса, о котором уже известно немало. Полагаем, «трехлучевая звезда» выложит все карты на стол со дня на день.

E-Klasse InterieurE-Class Interior

E-Klasse InterieurE-Class Interior
Интерьер нового Mercedes-Benz E-класса

А вот с иголочки новый Volvo S90 уже позволил оценить себя со всех сторон на фирменных снимках. Конкурент штутгартской «ешки», BMW 5-й серии и Audi A6 — вторая полностью новая разработка шведской марки со времен приобретения ее китайцами из Geely. Под строгим и величественным кузовом — платформа SPA от кроссовера XC90 и 2,0-литровые «четверки»: бензиновые T5 с турбонагнетателем, T6 (турбокомпрессор и механический нагнетатель), битурбодизели D4 и D5, а также гибрид T8. Коробки передач 6-ступенчатые механические и 8-ступенчатые автоматы.

От имиджевых моделей и спорткаров не будет отбоя. Infiniti выставит товарное купе Q60, Porsche привезет модернизированные купе и кабриолеты 911 Turbo/Turbo S, Mercedes-Benz также продемонстрирует обновленный SLK, сменивший имя на SLC и утративший атмосферные моторы, ну а BMW сорвет покрывало с купе M2 и спорткроссовера X4 M40i. А еще в Детройт привезут паркетник Maserati Levante — первый серийный SUV в истории моденского «трезубца», который даст бой Porsche Cayenne.

porsche_911_turbo_14

porsche_911_turbo_14
Porsche 911 Turbo S 

Ключевой премьерой, если не сказать жемчужиной Женевского мотор-шоу, традиционно проходящего весной, вне всяких сомнений, станет гиперкар Bugatti Chiron. Монстр, отвечающий Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari и другим автомобилям по ту сторону добра и зла, согласно предварительным данным, выдает 1500 л.с. и способен выжимать немногим менее 500 км/ч.

По весне ожидается Porsche Panamera нового поколения на собственной платформе MSB с продольным расположением силового агрегата, которая в перспективе будет с благодарностью принята Bentley для товарной версии концепта EXP 10 Speed 6.

BugattiC1

BugattiC1
Прототип Bugatti Chiron

Примерно в эти же сроки в свет выйдет Genesis G90 — уже знакомый нам полноразмерный седан, который перво-наперво отдал дань уважения местному южнокорейскому рынку и дебютировал там под именем EQ900.

Также в первом квартале 2016-го ожидается дебют Subaru Impreza нового поколения. Интригу вокруг линейки размерного класса C частично развеяли недавний концептуальный седан и пятидверный хэтчбек, дословно трактующие дизайн товарных машин. Похоже, свежие Импрезы смогут смело претендовать на звание самых красивых в истории модели. И прогрессивных — в основу ляжет модульная платформа Subaru Global Architecture, которая в перспективе станет базисом для большинства машин из «Созвездия Плеяд».

Наконец, вольвовцы представят у ниверсал V90, неофициально анонсированный масштабной моделью.

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Subaru Impreza Sedan Concept

Во втором квартале под «трехлучевой звездой» родится GLC Coupe, очередной симбиоз паркетника и купе в пику BMW X4. В свою очередь, баварцы покажут удлиненный кроссовер X1. Кому может понадобиться компактный SUV на переднеприводной платформе, превосходящий стандартную модель по одному из основных габаритов примерно на 110 мм? Если BMW готовит семиместную версию, то не только рынку Поднебесной, падкому на показную роскошь. Более просторные исполнения компактных кроссоверов — тренд, и поддержит его вытянутый Volkswagen Tiguan. А вот Kia Niro будет с виду обычным SUV, но с гибридной силовой установкой.

Самые ожидаемые премьеры автосалонов в 2016 году

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