Случайными свидетелями ДТП стали не какие-нибудь пауэрлифтерши, а обычные сотрудницы детского сада. Им понадобилось всего 20 секунд, чтобы оторвать от земли тяжелый автомобиль и спасти попавшего под него мужчину.
Экспертизы для ЗР я провожу более двадцати лет — практически с первого дня работы в редакции. Угадайте, что в этой работе всегда было самым сложным? Различные подставы и судебные разборки — пока что в сторону...
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
Взбираемся за рулем Jeep Renegade на вулкан Этна
Когда об автомобиле известно многое, если не все, и нужно найти повод, чтобы о нем снова заговорили, то нет способа лучше, чем отправить машину в путешествие поэкстремальней. Например, к подножию вулкана Этна.
Из всех вседорожников, что были доступны для теста в рамках Jeep Experience Days, я решил выбрать младшенький Renegade
Так я оказался на Сицилии в окружении «Джипов» всех встречающихся типоразмеров и раскрасок — от протокольно-черного Grand Cherokee до переливающегося всеми оттенкам вишневого Renegade, специально раскрашенного для джазового фестивали в швейцарском Монтрё, спонсором которого выступает итало-американский концерн Fiat Chrysler. Весь этот слет полноприводной техники назвали Jeep Experience Day, предложив прожить его в компании одной из машин.
Мне достался двухлитровый дизельный Renegade с мотором 140 л.с. в исполнении Trailhawk с увеличенным до 210 мм клиренсом (у обычного Renegade 170 мм), девятиступенчатой автоматической трансмиссией и готовый ехать по любому бездорожью. Без преувеличения, этот самый подготовленный к езде вне дорог из Ренегейтов может поспорить в умении преодолевать преграды с иконой проходимости Jeep Wrangler. Конечно, в сравнении со 170-сильным Ренегейтом, на котором ездил на презентации мой коллега Михаил Гзовский, машина послабее, но проигрыш в динамике минимальный — всего на секунду уступает в разгоне до «сотни» и максимальная скорость на 14 км/ч пониже.
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Renegade в исполнении Trailhawk способен преодолевать полуметровые броды. Правда, Wrangler готов штурмовать водные преграды глубиной до 76 см
Renegade в исполнении Trailhawk способен преодолевать полуметровые броды. Правда, Wrangler готов штурмовать водные преграды глубиной до 76 см
Renegade в исполнении Trailhawk способен преодолевать полуметровые броды. Правда, Wrangler готов штурмовать водные преграды глубиной до 76 см.
Смею заверить, что разгоняться до 182 км/ч по дорогам Сицилии вам и в голову не придет. И хотя Марко, наш сопровождающий, сказал, что местные водители не очень обращают внимание на скоростные ограничения, а полиция закрывает на это глаза, быстро ездить по острову настоятельно не рекомендую. Дело как раз в том, что все нарушают правила дорожного движения, так что лучше быть начеку. Движение по встречке, двукратное превышение скорости, правые повороты из второго и даже третьего ряда (ничего не напоминает?) — только успевай крутить головой! Хорошо хоть посадка в Ренегейте высокая и обзорность неплохая.
Да уж, Сицилия — это свой особый мир. Непростой мир. И уж если некое безумство ты замечаешь на дороге, то идея подняться к дымящемуся кратеру Этны выглядит безумной вдвойне. За неделю до нашего приезда крупнейший в Европе вулкан вновь напомнил о себе — 3 декабря фонтан лавы взмыл на километр вверх над центральным кратером, а столб пепла поднялся еще на три километра. Извержение, хотя и кратковременное, было признано одним из сильнейших за последние двадцать лет. Марко — профессиональный вулканолог — поясняет, что самое опасное в поведении Этны заключается в том, что, как правило, каждое новое извержение происходит в новом месте и не обязательно из центрального кратера. Застывая, лава намертво закупоривает тоннель, по которому шел выброс. Неслучайно вокруг центрального жерла насчитывается более двухсот кратеров поменьше.
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Раскраска Renegade для джазового фестиваля в Монтрё
Раскраска Renegade для джазового фестиваля в Монтрё
Раскраска Renegade для джазового фестиваля в Монтрё
В какой-то момент мы съезжаем с дороги и начинаем карабкаться вверх по камням. Местами едем по каменной мостовой, дошедшей до нас со времен Священной Римской империи. Местами ползем по старым языкам лавы и вулканического туфа. Renegade Trailhawk готов и к более трудным испытаниям. Стоит только перевести трансмиссию в режим «Камни», как принудительно включается полный привод, автомат переходит на первую передачу, выполняющую роль понижающей. Самый младший из джипов превращается в маленький танк. То тут, то там возникают холмы со срезанными вершинами — те самые периферийные кратеры, о которых говорил Марко. Мысль о том, что в любой момент ты можешь оказаться в эпицентре извержения, отнюдь не греет. Такой вот каламбур. На высоте около двух тысяч метров наш «отступник» (именно так переводится с английского название нашего Джипа, изменившего американским традициям и выпускающегося в Италии) врезается в полосу сплошного тумана. Подниматься выше бессмысленно. Да и Марко говорит, что теоретически Renegade, может быть, и добрался бы до верхушки, но без противогазов и специального оборудования человеку там находиться невозможно. Концентрация сернистого газа наверху очень велика. Как ни отчаянны сицилийцы, но разум берет верх. Впрочем, как выяснилось, программа не предусматривала восхождения на высшую точку вулкана.
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Один из старых кратеров Этны использовался для добычи строительного камня
Один из старых кратеров Этны использовался для добычи строительного камня
Один из старых кратеров Этны использовался для добычи строительного камня
Нет, я не ходил в жаростойком скафандре по кромке действующего вулкана и не бросал камешков в пышущий жаром кратер. Зато теперь я с полным основанием могу записать в своей биографии, что участвовал в автомобильном восхождении на Этну. Такую же запись в своей биографии может сделать и Jeep Renegade.
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