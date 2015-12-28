Взбираемся за рулем Jeep Renegade на вулкан Этна

Когда об автомобиле известно многое, если не все, и нужно найти повод, чтобы о нем снова заговорили, то нет способа лучше, чем отправить машину в путешествие поэкстремальней. Например, к подножию вулкана Этна.

Jeep Experience Days_Etna (12)

Из всех вседорожников, что были доступны для теста в рамках Jeep Experience Days, я решил выбрать младшенький Renegade

Так я оказался на Сицилии в окружении «Джипов» всех встречающихся типоразмеров и раскрасок — от протокольно-черного Grand Cherokee до переливающегося всеми оттенкам вишневого Renegade, специально раскрашенного для джазового фестивали в швейцарском Монтрё, спонсором которого выступает итало-американский концерн Fiat Chrysler. Весь этот слет полноприводной техники назвали Jeep Experience Day, предложив прожить его в компании одной из машин.

Мне достался двухлитровый дизельный Renegade с мотором 140 л.с. в исполнении Trailhawk с увеличенным до 210 мм клиренсом (у обычного Renegade 170 мм), девятиступенчатой автоматической трансмиссией и готовый ехать по любому бездорожью. Без преувеличения, этот самый подготовленный к езде вне дорог из Ренегейтов может поспорить в умении преодолевать преграды с иконой проходимости Jeep Wrangler. Конечно, в сравнении со 170-сильным Ренегейтом, на котором ездил на презентации мой коллега Михаил Гзовский, машина послабее, но проигрыш в динамике минимальный — всего на секунду уступает в разгоне до «сотни» и максимальная скорость на 14 км/ч пониже.

Jeep Experience Days_off road (7) Renegade в исполнении Trailhawk способен преодолевать полуметровые броды. Правда, Wrangler готов штурмовать водные преграды глубиной до 76 см

Renegade в исполнении Trailhawk способен преодолевать полуметровые броды. Правда, Wrangler готов штурмовать водные преграды глубиной до 76 см.

Смею заверить, что разгоняться до 182 км/ч по дорогам Сицилии вам и в голову не придет. И хотя Марко, наш сопровождающий, сказал, что местные водители не очень обращают внимание на скоростные ограничения, а полиция закрывает на это глаза, быстро ездить по острову настоятельно не рекомендую. Дело как раз в том, что все нарушают правила дорожного движения, так что лучше быть начеку. Движение по встречке, двукратное превышение скорости, правые повороты из второго и даже третьего ряда (ничего не напоминает?) — только успевай крутить головой! Хорошо хоть посадка в Ренегейте высокая и обзорность неплохая.