Улыбаемся до ушей ценникам на Jeep Renegade

Марка Jeep долго не решалась на этот шаг, но сделать его все-таки пришлось: американцы выпустили в свет компактный кроссовер. Несмотря на несерьезный дизайн и скромные габариты, это полноценный представитель марки, который не пасует перед бездорожьем.

Jeep Renegade01 Jeep Renegade

Jeep Renegade

Полукровка

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Jeep сделала себе имя как производитель чистокровных вседорожников, которым нипочем ни горы, ни реки — уровень их проходимости всегда был одним из самых высоких среди одноклассников. А название марки стало нарицательным. Но теперь в почете другие ценности. Способностями на бездорожье и крепкой рамной конструкцией современных покупателей уже не заманишь — они подсели на легкие и экономичные кроссоверы. А самый сильный рост наблюдается в компактном сегменте. Здесь Jeep до недавнего времени предложить было нечего. Разрабатывать «малыша» с нуля — дорого и рискованно. Тут как нельзя кстати пришлась кооперация с итальянским концерном FIAT, который предоставил американцам платформу от кроссовера 500Х. Именно благодаря «пятисотке» и появился Renegade.

Но об абсолютном заимствовании речи не идет. Ребята из Джипа существенно поработали над донорской «тележкой», в результате чего «отступник» (Renegade — в переводе с английского) получил новую заднюю подвеску МакФерсон, а однотипная передняя была существенно усилена. Кузов и вовсе не имеет ничего общего с итальянским кузеном. У него доработана передняя силовая часть, многие элементы усилены. Но самое главное лежит на поверхности — речь о новом, революционном для марки дизайне. Яркий, запоминающийся облик! Этакий крепыш-броневичок с круглыми (традиция для Джипов) фарами и внушительными по размеру колесными арками. Хотя не исключаю, что консервативным поклонникам фривольная внешность Renegade придется не по вкусу.

Нестандартным решением выглядит и наличие трех вариантов дорожного просвета и типов привода. Клиренс моноприводных модификаций (Sport либо Longitude) составляет 171 мм. У полноприводной версии Limited он увеличен до 201 мм. А у исполнения Trailhawk просвет достигает внушительных 225 мм. Ни один из компактных кроссоверов и близко не стоял!

Jeep Renegade02 Jeep Renegade. Интерьер имеет много общего с фиатовским кроссовером 500Х и компактвэном 500L. Массивная ручка перед пассажиром — дань уважения модели Wrangler, наследнику легендарного Виллиса.

Интерьер имеет много общего с фиатовским кроссовером 500Х и компактвэном 500L. Массивная ручка перед пассажиром — дань уважения модели Wrangler, наследнику легендарного Виллиса.

Ныряю в салон и... озаряю его широкой улыбкой — естественная реакция на игривый доброжелательный дизайн. Присущей большим Джипам строгостью здесь и не пахнет. Напротив, множество мелких, но приятных нюансов привносят в обстановку особую теплоту и уют. Когда видишь рисунок с ползущим по краю ветрового стекла Виллисом или оттиски его радиаторной решетки на основании салонного зеркала и динамиков, душу наполняют положительные эмоции. К слову, в богатых версиях используется хипстерская акустика Beats. Атмосферу праздника поддерживает и нарядная трехцветная отделка интерьера. Не удивлюсь, если окажется, что у дизайнеров-интерьерщиков был девиз наподобие «Долой угрюмость и скуку!».

Однако обстановка праздности не мешает салону быть продуманным и удобным. Передние кресла принимают как родненького, руль регулируется по двум направлениям, причем в широком диапазоне. Я расположился на водительском месте буквально за пару секунд. Высокой оценки заслуживает и обзорность — благодаря выступающему вперед капоту, большой площади остекления и крупным зеркалам обстановка вокруг машины легко контролируется. Настолько, что камера заднего вида показалась тут излишней.

Вообще, по оснащению Renegade даст фору большинству конкурентов. И если коленная подушка безопасности, панорамная крыша, обогрев руля и раздельный климат-контроль в этом сегменте не кажутся откровением, то семидюймовый цветной экран на панели приборов, система обнаружения объектов в слепой зоне BLIS, ассистент полосы движения, самопарковщик и адаптивный круиз-контроль (работает в диапазоне 30–200 км/ч) встречаются далеко не всегда. По крайней мере, для Mini Countryman подобное оборудование не предлагается даже за дополнительную плату.

Jeep Renegade06 Jeep Renegade. При внимательном рассмотрении автомобиля то тут, то там натыкаешься на мелочи, напоминающие о принадлежности к славному семейству Jeep.

При внимательном рассмотрении автомобиля то тут, то там натыкаешься на мелочи, напоминающие о принадлежности к славному семейству Jeep

Родовая ДНК

Ну вот и шеренга тестовых автомобилей. Дайте-ка мне версию Trailhawk, сейчас я на ней устрою Camel Trophy! Не тут-то было — все машины как одна, в исполнении Limited. Тоже неплохо.

Перед стартом нас предупредили, что здешняя — дело было в Абхазии — автоинспекция строга и вездесуща, лучше не нарушать. Чистая правда! Стационарные посты на каждом шагу, засады в кустах, от которых мы уже успели отвыкнуть, тоже не редкость. Местным водителям на всё это плевать — носятся как угорелые! Обгоны через сплошную в закрытом повороте для них — нормальная практика. Остановит инспектор — не беда. Тут все друг друга знают, поэтому после неизменного рукопожатия нарушителя отпускают. А вот машины с российскими номерами — объект повышенного интереса. Поэтому ехать приходилось «шепотом».

А ведь 1,4-литровый 170-сильный турбомотор явно способен на большее! Он живо тянет во всем диапазоне оборотов, но досаждает надсадным воем при разгоне в пол. И все же основное нарекание по части динамики относится к 9-ступенчатому автомату ZF, который допускает рывки при переключении с первой на вторую передачу, да и при переключениях вниз не слишком-то оперативен. Работа коробки в ручном режиме тоже преподнесла сюрприз: чтобы перейти на повышенную, надо потянуть рычаг на себя, а не от себя, как у большинства автоматов. С непривычки то и дело путался. Зато автомат допускает раскачку из положения D в R и обратно.

Jeep Renegade11 Jeep Renegade. 20-сантиметровый дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта, однако для настоящих дорожных авантюр лучше выбрать модификацию Trailhawk.

20-сантиметровый дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта, однако для настоящих дорожных авантюр лучше выбрать модификацию Trailhawk

Вот и горный серпантин. Дорога пустынна, поэтому волей-неволей начинаешь ехать с огоньком. И Renegade не противится этому. Присущей большим автомобилям этой марки недостаточной поворачиваемости здесь нет и в помине. Кроссовер охотно ныряет в виражи и крепко держит траекторию. Да и кренами не досаждает.

Плавность хода хороша. Мелочевка остается незамеченной для экипажа, а глубокие ямы подвеска изрядно скругляет. Удары проходят только от бугров — их Renegade недолюбливает.

Официальные тесты подавляющего большинства кроссоверов проходят исключительно на асфальте. Максимум, на что решаются организаторы, — короткий проезд по грунтовке. Но ребята из Jeep уверены в своих машинах, поэтому проложили часть маршрута по такой дорожке, куда на обычном кроссовере не сунешься. Колеи, камни, речушки — все это Renegade Limited, благодаря подключаемому полному приводу, приличному клиренсу и малым свесам, хоть и не без труда, но преодолел. Это полноценный представитель славного семейства Jeep, безо всяких скидок на малые размеры и статус кроссовера. Очевидно, что способности модификации Trailhawk на off-road должны быть еще выше.

Готовьте ваши денежки

Год назад, после международной презентации модели, мой коллега спрогнозировал, что Renegade Trailhawk будет стоить около полутора миллионов рублей. Тогда это показалось дорого. Но за это время ситуация изменилась, и ценник этой версии теперь — от 1 945 000 рублей. Версия Limited стоит столько же. Оглушительно дорого! За эти деньги можно приобрести куда более крупные и мощные кроссоверы.

Впрочем, цена версии с моноприводом и скромным 1,6-литровым атмосферником и механической коробкой передач гораздо скромнее — от 1 235 000 рублей. Но ее покупать вряд ли будут — маленькие кроссоверы у нас берут с автоматом. Двухпедальный Renegade с передним приводом стоит как минимум 1 495 000 рублей. По нынешним временам приемлемо, однако что-то мне подсказывает, что большинство покупателей за схожие деньги предпочтут полноприводные кроссоверы классом выше, вроде Toyota RAV4 или VW Tiguan. A Renegade будет редким гостем на наших дорогах. Но при встрече с ним я буду улыбаться — настолько позитивных автомобилей сейчас по пальцам пересчитать.