Пикап Fiat Toro вышел в свет

Пикап для Бразилии и соседних стран у фиатовцев получился особенным — неформатным, с конструкцией, идущей вразрез с устоями, и очень смелым обликом. Представляем вашему вниманию первое изображение новинки по имени Toro и ее техданные.

Fiat Toro

Красавчик? Как минимум смельчак и оригинал! А еще Toro совсем не малыш, хотя в основу легла переднеприводная платформа кроссовера Jeep Renegade. То есть никакой рамы и неразрезных мостов — исполнение подчеркнуто легковое, с несущим кузовом и независимыми подвесками. От эффектнейшего передка, сделавшего бы честь любому спортивному паркетнику, до кормы — 4915 мм. Для сравнения, грузовичок Mitsubishi L200 нового поколения, который в обозримом будущем (ориентировочно через год) выйдет на южноамериканские рынки под маркой Fiat, на 290 мм длиннее.

Toro представлен с четырехдверной пятиместной кабиной. Модификации с двухтопливной «четверкой» E-TorQ flex, работающей на бензине и этаноле, объемом 1,8 л (138 л.с.) уготована роль начальной — она будет доступна лишь с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. А вот грузовичок с 2,0-литровым турбодизелем MultiJet мощностью 170 л.с. нафаршируют 6-ступенчатой «механикой» еще и 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Грузоподъемность Toro — 1000 кг.

В оснащение (в зависимости от уровня исполнения) входят фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система с 5-дюймовым сенсорным монитором и навигацией, камера заднего вида, дневные ходовые огни, система помощи при старте в гору и мониторинг давления в шинах. Для некоторых комплектаций предложат подвеску, адаптированную для сложного рельефа местности. Выпуск Toro наладят на бразильском предприятии в Гояне, где производят Jeep Renegade. Продажи на местном рынке начнутся в феврале следующего года. Европейские перспективы новинки пока туманны.