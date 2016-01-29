Оператив ЗР: УАЗ Пикап с новым макияжем

YAKU0201Пороги нового образца не уменьшают дорожный просвет. Кстати, под мостами у пикапа 210 мм.
Повод: знакомство с модернизированным UAZ Patriot Pickup.
Место действия: Москва и область.
Впечатления: старый добрый Патриот заметно посвежел. Новые передний бампер, решетка радиатора, расширители колесных арок, фары со светодиодными ходовыми огнями, увеличенные противотуманки, зеркала со светодиодными повторителями указателей поворота, вклеенное ветровое стекло, интегрированные пороги, не уменьшающие дорожный просвет, — эти детали недавно проведенного рестайлинга хорошо смотрятся и на пикапе. Автомобиль не стал другим, но встречают по одежке, а она теперь современнее.
Обновлен и интерьер. В салоне установлены вполне удобные сиденья отечественного производства с двухцветной обивкой и прострочкой по контуру. Водительское кресло помимо стандартных регулировок двигается вверх-вниз оборудовано поясничным подпором. Оно и выглядит неплохо, и достаточно удобно.
На спинке заднего сиденья появился откидной подлокотник с двумя подстаканниками.
YAKU0034Новая консоль с мультимедийным комплексом. Новые двухцветные сиденья — отечественного производства.
Обивки передних и задних дверей модернизированы. Они полностью скрыли внутренние уплотнители стекол. Еще одна причина, по которой их поменяли, — акустические системы. Спереди теперь смонтированы компонентные динамики с пищалками, сзади — динамики увеличенного размера. Новый набор дает вполне приличный для отечественного автомобиля звук. Для улучшения приема радиосигнала мультимедийная система теперь оснащена антенным усилителем.
Еще одно новшество — пневмоупоры капота. До чего удобная штука, особенно когда автомобиль высокий! Не нужно тянуться за откидной ножкой, одновременно удерживая тяжелый капот.
Приятно, что уже с конвейера УАЗ оснащен бескаркасными щетками стеклоочистителей. Они всесезонные и много надежней старых изделий с множеством металлических суставов.
Перспективы: по статистике продаж УАЗ в кризисный 2015 год просел меньше всех на рынке. Всего на два процента! Стабильный спрос? Безусловно. А ведь тот же пикап не дешев — с бензиновым мотором от 809 тыс. до 949 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Однако текущая ситуация не позволяет почивать на лаврах, а значит рестайлинг и пакет улучшений подоспели вовремя. Оценка: сделать автомобиль привлекательнее и современнее без существенных затрат на модернизацию — нынче лучший путь привлечь покупателей и удержать свое место на рынке. Подробности: ЗР, 2016, №3.
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