Оператив ЗР: УАЗ Пикап с новым макияжем

Механика вседорожников семейства УАЗ Патриот за последние год-два не претерпела существенных изменений. Во всех модификациях появился стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески, а у самых дорогих версий — система ABS девятого поколения с электронным распределением тормозных усилий. Львиная доля нововведений пришлась на интерьер и экстерьер. Не остался без планового обновления и UAZ Pickup.

YAKU0201 Пороги нового образца не уменьшают дорожный просвет. Кстати, под мостами у пикапа 210 мм.

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Повод: знакомство с модернизированным UAZ Patriot Pickup.

Место действия: Москва и область.

Впечатления: старый добрый Патриот заметно посвежел. Новые передний бампер, решетка радиатора, расширители колесных арок, фары со светодиодными ходовыми огнями, увеличенные противотуманки, зеркала со светодиодными повторителями указателей поворота, вклеенное ветровое стекло, интегрированные пороги, не уменьшающие дорожный просвет, — эти детали недавно проведенного рестайлинга хорошо смотрятся и на пикапе. Автомобиль не стал другим, но встречают по одежке, а она теперь современнее.

Обновлен и интерьер. В салоне установлены вполне удобные сиденья отечественного производства с двухцветной обивкой и прострочкой по контуру. Водительское кресло помимо стандартных регулировок двигается вверх-вниз оборудовано поясничным подпором. Оно и выглядит неплохо, и достаточно удобно.

На спинке заднего сиденья появился откидной подлокотник с двумя подстаканниками.

YAKU0034 Новая консоль с мультимедийным комплексом. Новые двухцветные сиденья — отечественного производства.

Новая консоль с мультимедийным комплексом. Новые двухцветные сиденья — отечественного производства.

Обивки передних и задних дверей модернизированы. Они полностью скрыли внутренние уплотнители стекол. Еще одна причина, по которой их поменяли, — акустические системы. Спереди теперь смонтированы компонентные динамики с пищалками, сзади — динамики увеличенного размера. Новый набор дает вполне приличный для отечественного автомобиля звук. Для улучшения приема радиосигнала мультимедийная система теперь оснащена антенным усилителем.

Еще одно новшество — пневмоупоры капота. До чего удобная штука, особенно когда автомобиль высокий! Не нужно тянуться за откидной ножкой, одновременно удерживая тяжелый капот.

Приятно, что уже с конвейера УАЗ оснащен бескаркасными щетками стеклоочистителей. Они всесезонные и много надежней старых изделий с множеством металлических суставов.