Тест Mercedes-Benz GLS: при чем тут «S»?

По названию самый крупный вседорожник Mercedes-Benz стал ближе к S‑классу. А по сути?

В конце 2014 года мерседесовцы решили провести ренейминг модельного ряда. Согласно новой концепции ядро линейки составляют седаны А‑, С‑, Е‑ и S‑классов. Эти же буквы добавляются к индексам родстеров, четырехдверных купе, кроссоверов и вседорожников, указывая их место в фирменной иерархии. Вот почему Mercedes GL после планового рестайлинга нужно величать не иначе как Mercedes GLS.

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Салон-вагон

Может, и можно называть эту махину S‑классом в мире вседорожников, но прямого сравнения с легковым S‑классом он не выдерживает. Взять хотя бы второй ряд: есть обогрев сидений, климат-контроль (одна зона на всю заднюю часть салона) и пара индивидуальных мониторов со входами для внешних устройств — но на истинный люкс эта обстановка не тянет. Простор достаточный, но не более того. Профиль сиденья и подголовника простенький, регулировать можно только наклон спинки, причем вручную. И массажем уставшего VIP-пассажира не побалуют.

Обязательная пара дополнительных сидений в багажнике отчасти объясняет такую нестыковку. Семиместный салон — требование американского рынка. А за океаном, знаете ли, свои представления о премиальности. Третий ряд, кстати, один из самых просторных в классе: в дальних поездках он не слишком комфортен, но и на камеру пыток не похож. Я при росте 186 сантиметров устроился на галерке вполне сносно — жаль, потолочных ручек нет.

Впрочем, эти нюансы были известны и прежде, поэтому с удовольствием перебираюсь на водительское место — вот где все новшества! Посвежели приборы, чуть изменился блок управления аудиосистемой, стал современнее руль. Отдельно стоящий центральный дисплей — решение модное, но на архаичной (или, если угодно, классической) центральной консоли смотрится инородно. Общение с бездонными электронными недрами мультимедиасистемы осложняет нависающий над шайбой управления нарост сенсорной панели. Эта панель — скорее дань моде, нежели оправданная необходимость. Общий язык с ней находишь далеко не сразу — за два дня мне это так и не удалось. Пустяк — но безупречный образ немецкого премиума, где всё понятно без инструкции и не требует адаптации, как-то сразу померк.

01 Mercedes-Benz GLS. Фонари с иным орнаментом и более изящный бампер — вот и все изменения, если смотреть с кормы.

Игра теней

Линейка двигателей прежняя. «Восьмерки» версий GLS 500 и AMG GLS 63 прибавили 20 и 28 сил (теперь 455 и 583 силы соответственно). Но кто почувствует эту прибавку? Разве что бездушная измерительная электроника. Трехлитровые двигатели V6 остались при своих: 258 л.с. (дизель) и 333 л.с. (бензин). Мотор на тяжелом топливе вновь приедет в Россию в дефорсированном до 249 «лошадок» варианте. Поездить удалось только на версиях с «шестерками». Каждая хороша на свой лад. Дизель не жаден до топлива (ест чуть ли не вдвое меньше, чем бензиновый собрат), а его тяги хватает за глаза. Бензиновый же GLS 400 умеет притворяться спортсменом. Переведя шайбу системы Dynamic Select в режим «cпорт», я наслаждался заводным порыкиванием выпуска и легкими перегазовками при переключениях передач.

Mercedes AMG GLS 63 остался при прежнем семиступенчатом автомате, а все прочие версии теперь щеголяют новой девятискоростной коробкой. Догадаться о ее основном предназначении нетрудно — это снижение расхода топлива. Заявленная выгода для бензиновых машин составляет до 0,5 л/100 км. Но это же мизер! Одно неловкое нажатие на педаль газа — и вся экономия в трубу. А больше ничего сказать не могу, ведь и прежний автомат умел мягко и шустро переключать передачи.

Мягкая натура

02 Mercedes-Benz GLS. До легкости линий легковых Мерседесов еще далеко, зато есть свое лицо.

Обязательная для GLS пневмоподвеска Airmatic в комплиментах не нуждается — обеспечивает легковой комфорт! А вот желание пошустрить на австрийских серпантинах быстро отбивали законы физики и настройка задней подвески. Связка настроек «комфорт» для двигателя, коробки передач и ходовой части быстро начала меня раздражать. Даже для спокойной езды по горам лучше выбрать режим «спорт»: с педали газа почти спадает «вата», мешающая активно разгоняться на коротких прямиках между поворотами, уходят крены и раздражающая мягкость подвески.

Комфорт? Мягкость повадок? Чувство породы? Всё это у машины есть. Но в чем состоит преимущество мастодонта GLS перед более компактной моделью ML/GLE, помимо габаритов и статуса? Для меня это загадка, поскольку по интерьеру, набору силовых агрегатов и опций они практически идентичны.

Но это я ищу рациональное зерно. А покупателей с тугим кошельком подобные мысли не одолевают. В 2012–2013 годах GL продавался на 15–17% лучше, чем Mercedes ML. В 2014‑м у них был паритет. А за первое полугодие нынешнего года перевес старшей модели перевалил за 20%. Это соотношение наверняка поддержит и GLS, который доберется до нашего рынка нынешней весной.

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ПЛЮС: Новая буква в индексе разом повысила модель в статусе… МИНУС: …которому немолодой вседорожник соответствует

Фото: Daimler