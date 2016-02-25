Хищный Jaguar XE из парка ЗР: холодно, тепло, горячо!

Вот уже несколько месяцев продолжается тест-драйв «хищника» — нового седана Jaguar XE. Машина заняла почетное второе место в сравнительном тесте четырех одноклассников, который, тем не менее, оставил несколько вопросов эксплуатационного характера.

Jaguar XE

Изготовитель — JLR, Великобритания

— JLR, Великобритания Год выпуска — 2015

— 2015 В эксплуатации «За рулем» — с октября 2015 года

— с октября 2015 года Пробег на момент отчета — 12 000 км

— 12 000 км Публикации в ЗР: 2015, № 10

При быстрой езде по рельефным дорожкам, когда подвеска срабатывала на сжатие, Jaguar издавал звук, заставлявший заподозрить контакт шин с колесными арками. Каково же было мое удивление, когда при осмотре у дилера никаких следов контакта ни на арках, ни на каких-либо элементах подвески найдено не было. Так или иначе, сервис я покинул на зимних нешипованных шинах Pirelli Sottozero 3 той же размерности, что и летние покрышки Pirelli Cinturato P7, и проблема исчезла сама собой.

Уехав со СТО, первые километры я просвистел, не заметив, что умер климат-контроль. Я пробовал прибавлять температуру, включал обогрев зеркал и сидений, но вентилятор молчал, а нити не нагревались. Хотел было вернуться на сервис, но получил отказ: «Простите, на ближайшие два дня свободных мест нет». Как назло, в грядущие выходные мне предстояла масса перемещений по городу и пригородам. Хотя температура за бортом не опускалась ниже нуля, никогда, никогда я так не мерз! Вцеплялся в единственный источник тепла — руль с обогревом — и невольно увеличил среднюю скорость: казалось, если едешь быстрее, то так теплее. Периодически останавливался ради пробежки вокруг машины. Итогом уик-энда стал насморк: бороться с запотеванием окон приходилось, устраивая сквозняки.

03-Park-XE_zr-02_16 Дочке на заднем сиденье уютно, но не очень просторно, если перед ней сидит взрослый.

Дочке на заднем сиденье уютно, но не очень просторно, если перед ней сидит взрослый.

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Наконец настал понедельник, и, потирая руки от нетерпения и холода, я передал Jaguar мастерам СТО. Вскоре раздался звонок: «Мы заменили блок климат-контроля — по гарантии». Попутно я задал вопрос о другой болячке — периодических предупреждениях о неработающих подрулевых лепестках переключения скоростей. Сначала сервисмены грешили на бортовую электронику — холодно. Может быть, виновато дополнительное оборудование? Теплее! Вердикт: проблема в противоугонной системе. Мой Jaguar оборудован комплексом «Цезарь Сателлит» — он-то и вступил в конфликт с бортовой сетью, поскольку сигнал от подрулевых переключателей идет по той же CAN-шине.

На этом наши с Ягуаром злоключения закончились, и я сосредоточился на беспокоящей меня черте характера этого «зверя» — аппетите.

С наступлением холодов расход бензина вырос до средних 14,5 л/100 км в городе. Ничего удивительного: 240 «турболошадей» требуют довольствия. Но во мне проснулся спортивный интерес — хотелось побить рекорд экономичности в 6,2 л, поставленный кем-то на первой тысяче пробега еще до того, как XE поселился в редакции. Я использовал весь арсенал: систему «старт-стоп», глушащую машину на светофорах; режим Eco, притупляющий реакцию на акселератор; конечно же, ездил, буквально «положив шнурки» на газ... Лучший результат в загородной поездке — 7,8 л/100 км, а Москва стабильно увеличивала расход до 14 л/100 км.

В том сравнительном тесте мы отметили не самый удобный багажник с очень узким проемом. Теперь мне остается лишь констатировать этот факт: я с трудом запихнул в него велосипед восьмилетней дочки. Маша, уже выросшая из кресла до бустера, периодически просит отодвинуть переднее пассажирское сиденье — во втором ряду ей тесновато. Что уж говорить про взрослых…

05-Park-XE_zr-02_16 Программируемое время отопления и вентиляции — отменная штука!

Программируемое время отопления и вентиляции — отменная штука!

С дрожью вспоминая холодный уик-энд, несказанно обрадовался подпункту «таймер климата» в меню. Теперь устанавливаю желаемую температуру и выставляю дату и время. В указанный час XE проснется — мотор будет молчать, а желанное тепло обеспечит аккумулятор. Обогрев работает полчаса с момента включения, и, если на улице не ниже —10 ºC, этого времени хватает, чтобы прогнать с кожаных сидений мурашки.

Так что холодов я не боюсь, да и Jaguar тоже. Вопреки опасениям, заднеприводный седан уверенно чувствует себя в условиях московской зимы: система стабилизации работает эффективно и почти незаметно, позволяя чуть вильнуть хвостом. Эта «кошка» горяча даже на льду… Естественно, когда климат-контроль работает исправно.