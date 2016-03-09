Новый Mercedes-Benz Е-класса: самый умный

Главная премьера мотор-шоу в Детройте претендует на звание самой умной машины в классе.

Mercedes-Benz E‑класса — модель с одной из самых длинных биографий в мировом автопроме. Формально перед нами всего лишь пятое поколение: литера Е переехала в начало шильдика при рестайлинге 124‑го семейства в 1993 году. Однако история среднеразмерных Мерседесов началась сорока годами раньше, когда дебютировал седан с кузовом W120. И если следовать такому исчислению, нынешнее поколение Е‑класса — юбилейное, десятое. О некоторых технологиях, которые применяются в новой «ешке», мы уже рассказывали (ЗР, 2015, № 9). Но весь размах немецкого инженерного гения сложно уместить в одну публикацию, поэтому продолжение следует.

Вскоре после дебюта машины в продаже появятся седаны Е 350d и Е 350е. У первого под капотом трудится трехлитровый турбодизель V6 мощностью 258 л.с. (для России его наверняка сертифицируют как 249‑сильный). В распоряжении второго — бензиновая «четверка» и электромотор, суммарно развивающие 279 л.с. Предусмотрена подзарядка батареи от сети: на голом электричестве Е‑класс проедет до 30 км.

Анонсированного возвращения рядных «шестерок» пока не случилось. E‑класс дебютировал с каким-то «детским» набором двигателей — оба двухлитровые, четырехцилиндровые. Бензиновая версия Е 200 развивает 184 л.с., у дизельного Е 220d — 195 «лошадей». Моторы скромные, но дело свое знают: разгон до сотни занимает 7,7 и 7,3 секунды соответственно. Дизель рабочим объемом 1950 кубиков полностью новый и носит индекс ОМ 654 — он пришел на смену заслуженному мотору объемом 2148 см³.

В предыдущих поколениях спутать С‑, Е‑ и S‑классы было затруднительно. Теперь же, напротив, с нескольких шагов не всегда поймешь, какой из них перед тобой. Разница наиболее заметна при взгляде в профиль, причем в основном из-за размеров, а не характерных черт. Жаль, что в Штутгарте переняли этот подход у земляков из Audi и BMW.

В базовой комплектации задние фонари светодиодные… и только. За доплату на корме появится оптика с эффектом «звездной пыли» в секциях габаритных огней.

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Сначала мне показалось, что с новым поколением Е‑класс лишился своего фирменного «взгляда» четырех фар (явно эта черта проявилась в 1995 году, когда дебютировала «ешка» с кузовом W210, но корни уходят еще на 20 лет глубже, к машине с индексом W123). Когда вспыхнули фары, от души отлегло. Дизайнеры поместили под единый колпак раздельные световые блоки, да и росчерки ходовых огней стилистически напоминают о былом «четырехглазии».

В базовом варианте — обычная пружинная подвеска. В качестве альтернативы предлагают заниженную на 15 мм в двух вариантах жесткости — обычном и спортивном. А если готов раскошелиться по полной программе, бери пневмоподвеску. В распоряжении водителя есть комплекс Dynamic Select с пятью уровнями настроек темперамента машины.

Длина седана выросла на 43 мм (с 4880 до 4923 мм), а колесная база — на 65 мм (с 2874 до 2939 мм). Напомню, что длина и база короткого S‑класса пред-предыдущего поколения (W220) составляли 5042 и 2964 мм соответственно. Правда, простор на задних сиденьях королевским я не назвал бы. Пожалуй, он достаточный. Можно позавидовать китайцам: специально для них мерседесовцы создали удлиненную версию Е‑класса (она есть и у машины уходящего поколения).

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Среди важнейшего оснащения — адаптивные светодиодные фары следующего поколения, автопарковщик с дистанционным управлением, возможность использовать смартфон в качестве брелока от машины, обмен информацией с автомобилями и объектами инфраструктуры, сканер дорожных знаков, передающий данные адаптивному круиз-контролю, автопилот, умеющий вести машину на скорости до 130 км/ч по дороге без разметки, и новые функции системы Pre-Safe.

Почем?

За Mercedes-Benz E 200 дилеры просят 2 880 000 рублей — на 290 тысяч больше, чем за предшественника в аналогичном исполнении (кузов W212, та же мощность), но у новичка богаче оснащение (о нем расскажем в следующий раз).

Модификация Е 220d обойдется как минимум в 2 990 000 рублей. Прибавку в 300 тысяч относительно предшественника оправдывает, помимо прочего, мотор мощностью 195 л.с. против прежних ста семидесяти. Обе версии предлагают с девятиступенчатым автоматом.

Конкуренты по немецкой «большой тройке» доступнее. BMW 520i (184 л.с., восьмиступенчатый автомат) стоит от 2 490 000 рублей, Audi A6 1.8 TFSI (190 л.с., робот с двумя сцеплениями) облегчит банковский счет на 2 400 000 рублей. Правда, обе модели находятся в конце своего жизненного пути.

Mercedes-Benz E‑класса предлагает на выбор несколько вариантов кресел, цветов кожи и декоративных вставок. Среди последних выделю сделанные с использованием плетеного металла.

В компанию к традиционным клавишам на руле добавили инновационные сенсорные панели с функцией пролистывания. Пользоваться ими очень удобно, привыкаешь моментально. Можно настроить даже уровень чувствительности, выбрав один из трех вариантов. Блок на левой спице отвечает за комбинацию приборов, на правой — за экран по центру панели.

У немецких машин реальные приборы постепенно переходят в разряд анахронизмов. Их вытесняют виртуальные, отображаемые на ЖК-дисплеях. Очевидный плюс такого решения — возможность менять цвета, оформление и компоновку блоков информации по своему вкусу. Mercedes-Benz предлагает три варианта: Classic, Sport и Progressive. Первые два выглядят традиционно, отличаясь друг от друга лишь шрифтом и цветовой гаммой: спидометр и тахометр разделены блоком данных маршрутного компьютера. А вот «прогрессивный» дизайн оказался на любителя. В центр выходит огромное блюдце тахометра с цифровым спидометром внутри, а слева и справа — поля дополнительной информации. С изящным и строгим интерьером «ешки» такой стиль никак не вяжется.

10 На панели Е‑класса в дорогих комплектациях установлен роскошный планшет с двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма. Один выполняет функции приборов, второй, по центру, отвечает за навигацию, настройки автомобиля и развлечения. Экран не встроен в панель, а выполнен отдельным элементом и накрыт козырьком. Смотрится необычно и очень стильно. К слову, у S‑класса мониторы такого же размера, но у них хуже разрешение. Увидеть базовый Е‑класс не удалось ни на выставке в Детройте, ни на презентации. Однако на фирменную съемку один интересующий меня кадр все-таки просочился. Вместо двух 12,3‑дюймовых экранов здесь аналоговые приборы с семидюймовым дисплеем между ними, а монитор мультимедийной системы ужался с 12,3 до 8,4 дюйма. Уверен, что именно такой вариант окажется у основной для нашего рынка комплектации «Особая серия» с четырехцилиндровыми моторами.

Центральный дисплей можно разделить на две зоны, в каждой из которых отображается разная информация. Например, одновременно вывести параметры радио и карту навигации. В сочетании с тремя настраиваемыми блоками на комбинации приборов получаем пять отдельных секторов, которые водитель может наполнить данными на свой вкус. Управление этим обилием информации интуитивно понятно — не придется тратить неделю-другую на чтение инструкции. Но всё равно множество функций исключает возможность быстро выполнить необходимую операцию.

Блок управления всевозможными функциями, размещенный между сиденьями, на мой взгляд, был бы идеален без «мышки», нависающей над вращающейся шайбой и несколькими клавишами. У ее сенсорной части плохая чувствительность, расположенные рядом с ней кнопки постоянно лезут под руку, да и вращать удобную рукоятку этот нарост мешает. Раздражает даже в статике, а на ходу лучше вовсе не пользоваться: либо создашь опасную ситуацию, надолго отвлекаясь от дороги, либо окажешься в самом дальнем углу меню без шансов выбраться обратно. Можно и к этому привыкнуть, но от эргономики Мерседеса ждешь абсолютного идеала.

09 При статическом знакомстве найти недостатки у нового Е‑класса практически невозможно. Помимо непонравившегося тачпада между сиденьями придерусь к мультимедийной системе, которая периодически подтормаживала. Надеюсь, что это недочет предсерийных образцов. А как новый Е‑класс едет? Об этом — в следующем выпуске ЗР.

Вот уж не думал, что однажды премиальные марки начнут тягаться в желании перещеголять друг друга богатством цветовой палитры, доступной светодиодам в салоне! У конкурента 32 оттенка? Значит, в Е‑классе будет вдвое больше. И не имеет значения, что среднестатистический владелец-мужчина даже не увидит разницу между большей частью этих полутонов, — амбиции важнее. Причем подсветка установлена буквально везде, даже за дисплеями перед глазами водителя и в дверных карманах.

А как новый Е‑класс едет? Об этом — в следующем выпуске ЗР.

Фото: Mercedes-Benz