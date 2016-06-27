Кабрио-лето: обзор самых доступных автомобилей с открытым верхом

Что может быть лучше, чем проехаться в погожий денек на кабриолете? Теплый воздух ласкает волосы, приятно бормочет двигатель, на звук которого «накладывается» пение птиц. Красота! Жаль только, что с наступлением кризиса многие компании перестали завозить в Россию открытые автомобили. Раньше сравнительно доступные машины с открытым верхом предлагали Peugeot, Ford, Opel. Сейчас же «открытки» — прерогатива премиума. Хотя есть и исключения.

Smart Fortwo Cabrio (от 1 100 000 рублей)





Перед вами — самый доступный кабриолет на российском рынке. И самый компактный! Передний бампер от заднего отделяют всего 2695 мм. У Смарта пара боковых дверей и всего два кресла в салоне. Но тесным его не назовешь — двое взрослых размещаются с комфортом. Крыша убирается при помощи электроприводов за 12 секунд, причем останавливаться для «переодевания» необязательно. Автомобиль снабжается трехцилиндровым турбомотором рабочим объемом 0,9 л, развивающим 90 л.с. В связке с ним работает робот с двумя сцеплениями — за него доплаты не потребуется. А вот за климат-контроль, аудиосистему и даже электрорегулировки зеркал придется раскошелиться дополнительно.

Audi A3 Cabriolet (от 1 855 000 рублей)





С уходом многочисленных купе-кабриолетов гольф-класса самым доступным четырехместным открытым автомобилем российского рынка стал A3 Cabriolet. В отличие от демократичных одноклассников он снабжается тканевым верхом, способным складываться в недра багажника за 20 секунд. Еще одно преимущество — наличие полноприводной модификации, которая снабжается 1,8-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. Версия с базовым 1,4-литровым 125-сильным двигателем доступна только с приводом на одну ось.

Audi TT Roadster (от 2 375 000 рублей)





Если TT Coupe — автомобиль четырехместный (посадочная формула 2+2), то Roadster — двухместный. Место «изъятых» кресел занимает сложенный тент, который не отнимает место у багажника. Как с крышей, так и без нее объем отсека составляет 280 л. В отличие от большинства представленных в обзоре моделей, ТТ не прогулочный кабриолет, а шустрый спортивный автомобиль, что подкрепляется жесткой подвеской, придающей отточенную управляемость. Базовый 1,8-литровый двигатель развивает 180 л.с. Второй вариант интереснее: 2,0 л, 230 л.с.

Audi A5 Cabriolet (от 2 580 000 рублей)





Самый крупный и солидный кабриолет из Ингольштадта доживает свое — уже показано купе нового поколения, а значит, не за горами премьера открытой модификации. Впрочем, несмотря на немалый возраст, A5 Cabriolet и по сей день выглядит актуально. Разве что салон смотрится слегка старомодно. И с техникой полный порядок. Мотор начального уровня выдает 177 л.с. С ним машина строго переднеприводная. Двухлитровую 230-сильную версию за доплату можно получить с трансмиссией 4х4. А вот модификация с 272-сильной трехлитровой «шестеркой» априори полноприводная.

Jeep Wrangler (от 2 595 000 рублей)





Этот автомобиль стоит особняком в нашем обзоре. Еще бы, ведь перед нами — суровый рамный вседорожник с неразрезными мостами, жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. По проходимости с ним мало кто может соперничать. Интересная деталь: обычно кабриолеты стоят дороже купе, но у Рэнглера, наоборот, — за жесткий верх приходится доплачивать. Еще один нюанс: Wrangler можно получить как с трехдверным, так и с пятидверным, более практичным кузовом. В настоящее время легендарный Jeep предлагается только с одним мотором — 3,6-литровым 284-сильным V6.

BMW Z4 (от 2 600 000 рублей)





Баварский родстер-купе с жесткой крышей дебютировал в далеком 2009 году, но до сих пор вызывает восхищение своими формами: низкий распластанный кузов и длиннющий капот заставляют невольно оглядываться. Чтобы полностью сложить крышу, требуется остановиться и подождать 20 секунд. Самая доступная версия снабжается двухлитровым 184-сильным мотором. Его форсированная версия развивает 245 л.с. Но по-настоящему будоражат голову модификации с рядной трехлитровой «шестеркой», которая в зависимости от исполнения развивает 306 либо 340 л.с.

Mercedes-Benz SLC (от 2 690 000 рублей)





Это вовсе не ошибка. Действительно SLC. Именно так теперь называется компактный мерседесовский купе-кабриолет, сменивший SLK. Впрочем, сменивший — слишком громкое слово. На самом деле, это не новый автомобиль, а продукт небольшого рестайлинга, в ходе которого у давно известной модели слегка изменилось оформление кузова и салона. В отличие от предшественника, его крышу можно складывать и в движении — на скоростях до 40 км/ч. Особенностью автомобиля является фотохромное стекло на крыше (опция), способное менять степень затемнения. Начальный SLC снабжен 184-сильным двухлитровым мотором. Его форсированная версия выдает 245 л.с. Топ-модификация снабжается трехлитровым V6 мощностью 367 л.с.

BMW 4-й серии Convertible (от 2 770 000 рублей)





Этот четырехместный купе-кабриолет сделан на платформе всем известной 3-й серии. Металлическая крыша складывается/раскладывается за 20 секунд на скорости до 18 км/ч. Но она слишком тяжелая и занимает много места: с опущенным верхом объем багажника составляет 220 литров, а с поднятым — 370. Баварский кабриолет необычен тем, что в качестве базового двигателя на нем используется… турбодизель (2,0 л, 190 л.с.). Есть в гамме и бензиновые моторы: двухлитровый 249-сильный и трехлитровый 326-сильный.

Фото: компании-производители