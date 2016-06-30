«Но обещал вернуться»: марки и модели, которые мы потеряли или можем потерять

Российский авторынок съеживается не только в количественном отношении: компании оптимизируют и свои модельные линейки. В сегодняшней подборке — автомобили, которых мы можем лишиться уже в этом году.

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Еще пару-тройку лет назад мы бы ни за что не поверили, что с российского рынка могут исчезнуть Mitsubishi Lancer, Honda Civic или Nissan Juke. Тем не менее в разгар кризиса продажи Сивика упали до критических величин, вынудив компанию Honda свернуть продажи модели (то же самое касается седана Accord), а затем и вовсе покинуть российский рынок, оставив свои полномочия дилерам. Mitsubishi решила не разрабатывать новый Lancer и сконцентрироваться на вседорожниках, а спрос на немолодое десятое поколение быстро сошел на нет (за 2015 год продали лишь 648 машин). Nissan же свернул продажи компактного кроссовера, приготовившись к запуску нового поколения модели.

Причины очень разные, но результат один: некогда крайне популярные автомобили без следа исчезают с нашего рынка. За последнее время мы потеряли целиком марки Seat и Opel, пропала с прилавков подавляющая часть моделей Chevrolet. Список ушедших можно продолжать достаточно долго: Mitsubishi ASX и его французский клон Citroen Aircross, а еще Citroen C5 и C3 Picasso, Renault Scenic и Latitude, Suzuki Swift и SX4 Classic, Nissan Teana, Toyota Venza, Volkswagen Touran... В сегодняшней подборке — восемь автомобилей, которых мы можем лишиться на протяжении второй половины 2016-го. Впрочем, это лишь наши предположения, основанные, главным образом, на статистике продаж.

Фото: компании-автопроизводители