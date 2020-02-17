10 несбывшихся надежд российского автопрома: с самого начала

Лет двадцать пять-тридцать назад у нас в стране один за другим начали рождаться проекты сборки и производства западных и восточных машин. Теперь эти планы 1990-х, которые всерьез обсуждали в прессе и в автомобильных «кулуарах», кажутся нам по меньшей мере наивными. Но они тоже часть нашей истории, на которую интересно взглянуть нынешними глазами.

В 1991 году наша страна стала другой. В том числе и с позиций автомобилиста. Мы уже забыли (а кто-то и не знал!) длиннющие очереди за машинами, да и иномарки, некогда заоблачно-недоступные, нынче для нас обыденность. А ведь именно по причине дефицита и неудовлетворенного спроса на автомобили четверть века назад один за другим стали рождаться проекты сборки и производства западных и восточных машин в России. Строго говоря, первые подобные планы строили еще во второй половине 1980-х, когда речь шла о выпуске на ГАЗе популярной в те годы европейской модели Ford Scorpio. Но — не срослось. Потом, в 1990-х не срослось еще много-много раз. Хотя мы подчас верили или хотели верить в то, что вот сейчас, совсем скоро.

FIAT Panda

Недостроенный тракторный завод в Елабуге впервые стали упоминать в связи с планами производства автомобилей примерно в 1990-м. Среди наиболее вероятных кандидатов на пост отечественной иномарки называли FIAT Panda. Была идея поставить на конвейер и модернизированную Оку, но чаще говорили о ФИАТах с 2- и 4-цилиндровыми моторами мощностью 25 и 45 л.с. соответственно. Итальянская микролитражка, которую на родине делали к тому моменту уже 10 лет (и сняли с производства только в 2003-м), виделась хорошей альтернативой Оке. Однако проект не осуществили. А на ЕлАЗе позднее пытались выпускать и даже выпускали самые разные модели.

FIAT Panda

Автокам-Рейнджер

Этот проект формально можно считать осуществленным — ведь с полсотни машин все же построили. Неказистый автомобиль с пространственной рамой и стеклопластиковыми панелями кузова разработала «Ассоциация Автокам» совместно с британской фирмой FSV. Декларировали версии с разной базой, задним или полным приводом, моторами Ford объемом 1,6–2,3 л. Первую партию (в прессе автомобиль иногда называли Тойма) сделали на химкомбинате в Менделеевске (Татарстан), серийное производство планировали все на том же ЕлАЗе. Но все быстро кончилось. Последним аккордом проекта стали несколько Рейнджеров, изготовленных в Перми, с отечественными двигателями.

Автокам-Рейнджер

Peugeot 605

Поскольку всем, в том числе и руководству ГАЗа, было понятно, что время Волги, как ее ни модернизируй, заканчивается, завод обратил взор на свежую и удачную вместительную французскую модель с задней независимой подвеской. Машина сочетала комфорт и хорошую управляемость. Во Франции 605-й предлагали с широченной гаммой бензиновых и дизельных моторов мощностью 86–200 л.с. Очевидно, руководство ГАЗа в первую очередь думало о поставках в госструктуры, тогда еще оснащенные в основном Волгами. Но чиновники в те годы активно пересаживались в «настоящие» иномарки и привлекать инвестиции в производство российских не торопились.

Peugeot 605

Barkas B1000–1

Один из наиболее странных проектов — производство в Сосновом Бору (Ленинградская область) восточногерманских микроавтобусов конструкции 1961 г. Переднеприводные автомобили в самом начале 1990-х вместо неизменных двухтактных 3-цилиндровых двигателей, как на легковом Вартбурге, получили моторы Volkswagen объемом 1,3 л, мощностью 58 л.с. Однако совсем скоро устаревшую модель в Германии сняли с производства, и кому-то пришло в голову перевезти оборудование в Россию. Часть деталей, вроде бы, брался делать Кировский завод… Но совсем скоро о Баркасе забыли. Оно, наверное, и к лучшему.

Barkas B1000–1

Симитар-Автокам

Еще один чудной проект неугомонной «Ассоциации Автокам» — мелкосерийная сборка совместно с НАМИ британского спортивного родстера Reliant Scimitar SS. Идею поддерживал даже конструктор автомобиля Энтони Стивенс. Видимо, от отчаяния — в Британии за четырнадцать лет продали лишь 1507 машин. У нас же декларировали по 1000 родстеров в год с моторами Ford (1,4 л, 75 л.с.) и Nissan (1,8 л, 135 л.с.). Это проект запомнился, скорее, как курьез.

Симитар-Автокам

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