Skoda Rapid из парка ЗР: перепрошивка

Новая порция впечатлений от популярного лифтбека: возможности мультимедиа, расход топлива и сюрпризы в багажном отсеке.

Так уж повелось, что если в моем распоряжении устройство, прошивку которого можно обновить, первым делом я так и поступаю. Не минула сия участь и Рапид — не буду же я ездить с неактуальной версией прошивки мультимедийной системы!

Skoda Rapid Hockey Edition Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition оценивается в 884 000 рублей.

Сам процесс обновления весьма прост. Правда, на сайте www.skoda.ru я не смог найти нужную информацию, но, немного «погуглив», попал сюда.

Загрузил утилиту для обновления (для этого потребовалось ввести VIN-номер автомобиля), установил на ПК и запустил. Программа скачала актуальную версию прошивки для выбранной модели магнитолы. В моем случае это Swing. Затем сохранила прошивку на USB-накопитель.

Дальше идем к автомобилю. Заводим двигатель и вставляем флэшку в USB-разъем на центральной консоли. В меню магнитолы находим пункт «Обновить ПО» и ждем. Процесс занял несколько минут и вуаля… ничего не изменилось!

Зачем вообще нужно обновлять прошивку, спросите вы. Отвечаю: если устройство работает нормально, без сбоев и лагов, то незачем. И только если ваша мультимедийная система снабжена навигацией, полезно регулярно обновлять навигационную карту. Новая версия карты появляется дважды в год. Остальные обновления таких функций, как, например, Bluetooth, MirrorLink или Radio Stations Logos, выпускаются не регулярно, а по необходимости.

Обновление прошивки магнитолы Skoda Swing Обновить прошивку штатной магнитолы несложно. При помощи специальной утилиты новая версия прошивки сохраняется на USB-накопитель. Затем флэшка вставляется в USB-порт автомобиля. Достаточно найти в меню магнитолы пункт «Обновить ПО», и процесс пошел...

Однако у магнитолы Swing навигации нет. Впрочем, пару новшеств в меню я все же обнаружил: появились опции «Выключение экрана (через 10 сек)» и «Показ часов в режиме ожидания». В предыдущей редакции их не было.

Средний расход топлива Skoda Rapid В городе средний расход топлива составляет не более 8 л на 100 км пути. При желании можно уложиться и в 7 л на сотню.

К слову о возможностях мультимедийного блока. В разделе Car можно посмотреть, насколько экономный водитель достался нашему Рапиду. К примеру, за две с небольшим тысячи километров пробега, по большей части в городских условиях, средний расход топлива составил ровно 8 л на 100 км пути. Но если задаться целью, этот показатель легко снизить на литр, а то и полтора. Особенно если следовать советам бортового компьютера.

Средний расход топлива Skoda Rapid Мультимедийный блок собирает статистику по среднему расходу топлива и даже выдает оценку водителя. В данном случае 89 очков из 100 — хороший результат.

Напомню, что под капотом нашего Рапида 110-сильный двигатель серии ЕА211 с алюминиевым блоком. У этого же мотора есть дефорсированная до 90 л.с. версия. И многие задаются вопросом, какой же из них лучше. Если стоит цель сэкономить, то выбор очевиден: один только транспортный налог составит 900 рублей в год за 90-сильную версию и аж 3850 рублей за старшую модификацию. Четырехкратная разница! Но, полагаю, если человек может себе позволить автомобиль за без малого 800 тысяч рублей, то уж 3850 рублей в год как-нибудь да наскребет.

Средний расход топлива Skoda Rapid Показания бортового компьютера можно посмотреть с момента последнего запуска мотора, с момента последней заправки топливом или за весь период эксплуатации автомобиля.

Есть и другой нюанс: если выбираете автомобиль с механической коробкой передач, то переплачивать 58 000 рублей за более мощную модификацию не имеет смысла. При правильном обращении с механикой и 90 л.с. вполне хватит, чтобы не просто не выпадать из потока, но даже двигаться чуть быстрее. Если, конечно, есть такая необходимость.

А вот если нужен автомат, то альтернативы 110-сильному мотору попросту нет. Наша Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition оснащена автоматической коробкой передач и стоит 884 000 рублей. Связка мотор-коробка неплохо работает в спокойном темпе движения. Переключения плавные и комфортные. А вот если поехать активнее, автомат досаждает седокам неприятными подергиваниями и толчками в переходных режимах работы. Впрочем, достаточно чуть плавнее нажимать на педаль акселератора, и езда перестанет быть «рваной».

С нетерпением жду наступления холодов, ведь у двигателей серии EA211 выпускной коллектор встроен в головку блока цилиндров. А это значит, что мотор будет быстро прогреваться и выходить на рабочую температуру зимой.

Багажный отсек Skoda Rapid С помощью пластиковых уголков на липучке поклажу любого размера и конфигурации можно с легкостью зафиксировать в багажнике.

Пока же все новые и новые сюрпризы преподносит багажный отсек. В органайзере под фальшполом багажника обнаружились специальные перегородки на липучках. С их помощью можно зафиксировать поклажу любых габаритов и конфигурации.