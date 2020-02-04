Самые необычные советские автомобили. Топ-12

Каких только неординарных, а иногда и курьезных конструкций не появлялось на наших заводах и в НАМИ за всю историю отечественного автопрома! Чтобы рассказать обо всех, не хватит и увесистого тома. Поэтому вспомним дюжину самых интересных автомобилей разных времен и марок, классов и назначений — опытные образцы и мелкосерийные конструкции.

Если считать ГАЗ-69 легковым автомобилем, то на фото ниже — легковой самосвал.

Прототип на базе ГАЗ-69 сделали в начале 1960-х в Ульяновске. Машину ожидаемо признали экономически невыгодной.

Кстати, более поздние попытки выпускать небольшие малотоннажные самосвалы тоже, по сути, провалились. А ведь в тесных городах они бы очень пригодились.

ГАЗ-69 самосвал ГАЗ-69 самосвал

Достоверная легенда гласит, что около десяти гибридов ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-13 Чайка сделали на некоем военном авторемонтном заводе. Чайка была положена лишь начальникам определенного уровня. А те, кто были пониже, тоже хотели новый комфортабельный автомобиль. Версия с передком и задком ЗИМа лишний раз не мозолила глаза тому, кому не надо. Остряки прозвали такую машину «Ослобык».

«Ослобык» — гибрид ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-13 Чайка

Пикап ВАЗ-2106 с незамысловатым именем Турист сделали осенью 1981 г. по предложению технического директора завода Фаршатова. В кузове за двухстворчатыми дверками лежала раскладывающаяся палатка. Предполагали даже наладить мелкосерийное производство, но ограничились единственным прототипом.

Пикап ВАЗ-2106

Трехколесные автомобили в мире делали в разные годы несколько компаний. Отметился в этой области и Серпуховский мотоциклетный завод. Мотоколяска С-1Л имела мотор мощностью всего 4 л.с., максимальную скорость 30 км/ч и порой отказывалась ехать в крутую горку. Вот такое неказистое и, к слову, очень ненадежное «чудо» в 1952–1956 гг. делали в СССР для инвалидов.

Мотоколяска С-1Л

Так называемый транспортер переднего края ЛуАЗ-967 выпускали серийно, хотя и в небольших количествах, вплоть до начала 1990-х. Плавающую машинку с мотором воздушного охлаждения разработали НАМИ и ЗАЗ. Водитель мог управлять автомобилем лежа на животе и перевозить пару лежачих раненых. По воде машина передвигалась вращением колес со скоростью до 3 км/ч.

Транспортер переднего края ЛуАЗ-967

УАЗ-456, он же — седельный тягач на основе ГАЗ-69 сделали в начале 1960-х. Машина могла перевозить полуприцеп массой до 2 тонн. Пробовали бортовой полуприцеп и компактный рефрижератор. В серию машина, понятно, не пошла.

Седельный тягач УАЗ-456

ЗАЗ-965С — фургон с правым рулем сделали в 1962-м вовсе не для экспорта, а для выемки писем из почтовых ящиков. Машину рассчитывали на 150 кг груза, а правый руль сделали, чтобы водителю было проще выходить на тротуары. Автомобиль показывали на ВДНХ и даже внесли в некоторые отраслевые справочники. Но выпустили лишь небольшую опытную партию.

фургон с правым рулем ЗАЗ-965С

Полугусеничные грузовики в СССР выпускали серийно, но делали попытки создать и аналогичные легковые модели, в частности НАТИ-ВМ. Автомобиль был основан на ГАЗ-М1, вернее, на его опытной трехосной модификации ГАЗ-21 (к Волге отношения не имеет!). Машина с 50-сильным двигателем могла передвигаться как на колесах, так и на гусеницах.

Полугусеничный НАТИ-ВМ на базе ГАЗ-М1

Делать фургоны из представительских, правда, уже сильно поезженных ЗИС-101 после Великой Отечественной взялся московский завод «Аремкуз». Автомобиль под именем АКЗ-6 предназначали для вполне благородного дела — обслуживания прачечных. Делали и аналогичный санитарный АКЗ-4.

АКЗ-6 АКЗ-6

НАМИ-013 (1950 г.) вполне можно считать одним из первых минивэнов в мире. Силовой агрегат шестиместной машины стоял в «хвосте». Планировали оригинальный оппозитный двигатель, но на опытный образец поставили форсированный до 63,5 л.с. мотор Победы. Дальше испытаний единственного образца дело не пошло.

НАМИ-013, 1950 г. НАМИ-013

Еще один утилитарный автомобиль из недоступного простым смертным членовоза — киносъемочный ЗИЛ-114. Подобные машины делали и на базе Чаек ГАЗ-13 и ЗИЛ-4104. Операторов привлекала плавность хода длинных автомобилей с мягкой подвеской. Разработали даже приспособление, с помощью которого ЗИЛ мог буксировать три автомобиля — два по бокам и один сзади, для создания автомобильной массовости в кадре.

Киносъемочный ЗИЛ-114 Киносъемочный ЗИЛ-114

ГАЗ-ТР считают первым в мире автомобилем с реактивным двигателем. На машине 1954 г. стоял двигатель от МИГ-17, самолетные колеса и шины, подвески были независимыми от ГАЗ-12 ЗИМ. По расчетам, ГАЗ-ТР должен был развить около 500 км/ч. Проект закрыли после аварии в единственном испытательном заезде. Водитель М. Метелев, к счастью, почти не пострадал.

Первый в мире автомобиль с реактивным двигателем ГАЗ-ТР ГАЗ-ТР — первый в мире автомобиль с реактивным двигателем ГАЗ-ТР считают первым в мире автомобилем с реактивным двигателем. На машине 1954 г. стоял двигатель от МИГ-17, самолетные колеса и шины, подвески были независимыми от ГАЗ-12 ЗИМ. По расчетам ГАЗ-ТР должен был развить около 500 км/ч. Проект закрыли после аварии в единственном испытательном заезде. Водитель М. Метелев, к счастью, почти не пострадал.

Неизвестная история внедорожников УАЗ — тут.

Автобусы из СССР мы собрали в этой публикации.





Самые необычные советские автомобили. Топ-12 Каких только неординарных, а иногда и курьезных конструкций не появлялось на наших заводах и в НАМИ за всю историю отечественного автопрома! Чтобы рассказать обо всех, не хватит и увесистого тома. Поэтому вспомним дюжину самых интересных автомобилей разных времен и марок, классов и назначений — опытные образцы и мелкосерийные конструкции. Самые необычные советские автомобили. Топ-12







Фото: из архива автора