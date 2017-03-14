Штраф за превышение: можно ли оспорить?

Мы уже привыкли к тому, что за скоростным режимом следят бездушные приборы. Если попался в объектив камеры, уйти от наказания не получится. Именно поэтому комплексы автоматической фиксации нарушений появляются на дорогах как грибы после дождя. Несмотря на дороговизну (средняя стоимость стационарного комплекса около 3 млн рублей), власти охотно тратят бюджетные деньги и закупают дорогостоящее оборудование.
Радар СтрелкаУвеличение числа комплексов автоматической фиксации чиновники объясняют тем, что в местах установки камер снижается аварийность. Реальная же причина — желание заработать на автомобилистах, которые нарушают ПДД.
Я уже писал, что во многих регионах штрафы от камер фиксации учитывают как доходную часть бюджета на следующие годы. Получается, что благая идея превратилась в средство банального заработка. Ведь камеры появляются и там, где, к примеру, можно было бы и приподнять планку скоростного режима. Но нет, вместо этого власти устанавливают камеру и выписывают штрафы невнимательным водителям.
Кроме этого, из-за постоянного увеличения числа самих камер все чаще стали случаться сбои в администрировании нарушений. Ведь оформление происходит не автоматически. Камера лишь фиксирует нарушителя. Дальше информация обрабатывается в специальном центре. Поступившую информацию проверяют уже люди, отсеивая брак. Только после этого автовладельцу поступает «письмо счастья». Но это на бумаге. В реальности же все происходит немного по-другому. Инспектор, обрабатывающий информацию, просто физически не может усмотреть все ошибки. На обработку каждого снимка у него лишь несколько секунд.
Понятно, что такие постановления должны быть отменены. Но ведь для этого придется писать жалобы, терять свое время. Большинство предпочитает заплатить штраф, но есть и такие водители, кто оспаривает несправедливое обвинение в нарушении правил. Давайте рассмотрим часто встречающиеся ошибки в «письмах счастья» и посмотрим, можно ли добиться отмены решения о виновности.
Вы получили по почте постановление о штрафе, вынесенное на основании показаний камеры автоматической фиксации. Но в постановлении нет данных об электронной подписи должностного лица, которое приняло решение о штрафе. КоАП РФ предусматривает определенный порядок привлечения водителя к ответственности. При фиксации нарушения камерами автоматической фиксации постановление оформляется в виде электронного документа, в котором должна быть информация об электронной подписи лица, принявшего решение.
Если такой информации нет, постановление незаконно. Это не так давно подтвердил Верховный суд (дело № 67-АД14-5). Суд указал, что в отсутствие данных об электронной подписи невозможно установить, было ли постановление вынесено уполномоченным должностным лицом. А раз так, постановление является незаконным.
РадарВсе мобильные комплексы, по сути, не являются системами, работающими в автоматическом режиме. А раз так, обязанность доказывать нарушение правил водителем лежит на ГИБДД.
Житель Казани обжаловал «письмо счастья», которым ему вменялось превышение скорости. В обоснование своих доводов автомобилист ссылался на то, что мобильный комплекс «КРИС-П» был неправильно установлен и поэтому неверно определял скорость автомобилей. Суд принял достаточно интересное решение. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что фиксация скорости прибором «КРИС-П» не происходит полностью автоматически. Согласно инструкции и руководству по эксплуатации, работа с прибором осуществляется двумя сотрудниками ДПС, прошедшими специальный инструктаж. То есть измерение скорости этим комплексом не является автоматическим и требует работы оператора. А раз так, то водитель не обязан доказывать свою невиновность.
Ведь если этот комплекс не работает в автоматическом режиме, то и постановление о штрафе нельзя выносить в отношении собственника автомобиля. По сути, инспектор был обязан установить, что именно конкретный водитель сидел за рулем машины и превысил скорость. А при обжаловании в суде по таким делам инспектор должен предоставить неопровержимую и достоверную информацию о правильном использовании комплекса фиксации нарушений.
РадарОтсутствие единого стандарта по применению камер фиксации нарушений ПДД приводит к большому числу споров. Возможно, в июне ситуация изменится.
Сейчас почти все мобильные комплексы, которые заявлены именно как системы, работающие в автоматическом режиме, таковыми не являются. Поэтому у автомобилистов есть возможность оспорить фактически любой штраф, выписанный на основании данных этих приборов.
Понятно, что мало кто захочет связываться с этим, ведь суммы штрафов, как правило, не такие большие. Большинство предпочитает оплатить штраф со скидкой, чем пытаться отменить постановление. Проблема еще и в том, что на сегодня отсутствует отдельный технический стандарт по применению всех возможных радаров. Поэтому и возникает огромное количество споров.
Только летом этого года должен вступить в силу документ, в котором будут прописаны требования к техническому оснащению комплексов. В документе также будет разъяснено, где можно ставить переносные радары, а где нет. О требованиях нового документа подробнее расскажу в одной из следующих заметок.
Важные для автомобилиста аспекты вы найдете в подборке наших публикаций «Знай свои права на дороге».
Читать комментарии (16)