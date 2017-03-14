Штраф за превышение: можно ли оспорить?

Водители обязаны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Тех, кто не выполняет предписаний, ждет наказание. Но часто при оформлении нарушения государственная машина допускает сбои.

Мы уже привыкли к тому, что за скоростным режимом следят бездушные приборы. Если попался в объектив камеры, уйти от наказания не получится. Именно поэтому комплексы автоматической фиксации нарушений появляются на дорогах как грибы после дождя. Несмотря на дороговизну (средняя стоимость стационарного комплекса около 3 млн рублей), власти охотно тратят бюджетные деньги и закупают дорогостоящее оборудование.

Радар Стрелка Увеличение числа комплексов автоматической фиксации чиновники объясняют тем, что в местах установки камер снижается аварийность. Реальная же причина — желание заработать на автомобилистах, которые нарушают ПДД.

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Причем речь идет обо всех регионах. Если несколько лет назад камеры автоматической фиксации устанавливались лишь в крупных городах да на федеральных трассах, то сейчас такие комплексы можно встретить фактически в любом городе. Это и понятно. Такие вложения быстро окупаются. Судите сами, за прошлый год водители, попавшиеся в объектив камер автоматической фиксации, принесли казне почти 30 млрд рублей!

Я уже писал, что во многих регионах штрафы от камер фиксации учитывают как доходную часть бюджета на следующие годы. Получается, что благая идея превратилась в средство банального заработка. Ведь камеры появляются и там, где, к примеру, можно было бы и приподнять планку скоростного режима. Но нет, вместо этого власти устанавливают камеру и выписывают штрафы невнимательным водителям.

Кроме этого, из-за постоянного увеличения числа самих камер все чаще стали случаться сбои в администрировании нарушений. Ведь оформление происходит не автоматически. Камера лишь фиксирует нарушителя. Дальше информация обрабатывается в специальном центре. Поступившую информацию проверяют уже люди, отсеивая брак. Только после этого автовладельцу поступает «письмо счастья». Но это на бумаге. В реальности же все происходит немного по-другому. Инспектор, обрабатывающий информацию, просто физически не может усмотреть все ошибки. На обработку каждого снимка у него лишь несколько секунд.

Информацию, поступающую с камер фиксации, обрабатывают вручную. Как следствие — большое число ошибок. С увеличением числа таких комплексов ошибок будет все больше.

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В результате появляются такие штрафные письма, в которых то за тень от машины наказывают, то вместо владельца автовоза штраф направляют владельцу машины, которую перевозят на этом самом эвакуаторе.

Понятно, что такие постановления должны быть отменены. Но ведь для этого придется писать жалобы, терять свое время. Большинство предпочитает заплатить штраф, но есть и такие водители, кто оспаривает несправедливое обвинение в нарушении правил. Давайте рассмотрим часто встречающиеся ошибки в «письмах счастья» и посмотрим, можно ли добиться отмены решения о виновности.

Вы получили по почте постановление о штрафе, вынесенное на основании показаний камеры автоматической фиксации. Но в постановлении нет данных об электронной подписи должностного лица, которое приняло решение о штрафе. КоАП РФ предусматривает определенный порядок привлечения водителя к ответственности. При фиксации нарушения камерами автоматической фиксации постановление оформляется в виде электронного документа, в котором должна быть информация об электронной подписи лица, принявшего решение.

Если такой информации нет, постановление незаконно. Это не так давно подтвердил Верховный суд (дело № 67-АД14-5). Суд указал, что в отсутствие данных об электронной подписи невозможно установить, было ли постановление вынесено уполномоченным должностным лицом. А раз так, постановление является незаконным.

Радар Все мобильные комплексы, по сути, не являются системами, работающими в автоматическом режиме. А раз так, обязанность доказывать нарушение правил водителем лежит на ГИБДД.

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Еще одним основанием для отмены штрафа является неправильное использование мобильных камер фиксации нарушений. Это так называемые мобильные комплексы

Житель Казани обжаловал «письмо счастья», которым ему вменялось превышение скорости. В обоснование своих доводов автомобилист ссылался на то, что мобильный комплекс «КРИС-П» был неправильно установлен и поэтому неверно определял скорость автомобилей. Суд принял достаточно интересное решение. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что фиксация скорости прибором «КРИС-П» не происходит полностью автоматически. Согласно инструкции и руководству по эксплуатации, работа с прибором осуществляется двумя сотрудниками ДПС, прошедшими специальный инструктаж. То есть измерение скорости этим комплексом не является автоматическим и требует работы оператора. А раз так, то водитель не обязан доказывать свою невиновность.

Ведь если этот комплекс не работает в автоматическом режиме, то и постановление о штрафе нельзя выносить в отношении собственника автомобиля. По сути, инспектор был обязан установить, что именно конкретный водитель сидел за рулем машины и превысил скорость. А при обжаловании в суде по таким делам инспектор должен предоставить неопровержимую и достоверную информацию о правильном использовании комплекса фиксации нарушений.

Радар Отсутствие единого стандарта по применению камер фиксации нарушений ПДД приводит к большому числу споров. Возможно, в июне ситуация изменится.

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Если, к примеру, представители ГИБДД не смогут подтвердить, что камера была установлена на высоте от 0,5 до 2 метров или что с прибором работал инспектор, прошедший специальный инструктаж, то такое «письмо счастья» суд должен признать незаконным и отменить.

Сейчас почти все мобильные комплексы, которые заявлены именно как системы, работающие в автоматическом режиме, таковыми не являются. Поэтому у автомобилистов есть возможность оспорить фактически любой штраф, выписанный на основании данных этих приборов.

Понятно, что мало кто захочет связываться с этим, ведь суммы штрафов, как правило, не такие большие. Большинство предпочитает оплатить штраф со скидкой, чем пытаться отменить постановление. Проблема еще и в том, что на сегодня отсутствует отдельный технический стандарт по применению всех возможных радаров. Поэтому и возникает огромное количество споров.

Только летом этого года должен вступить в силу документ, в котором будут прописаны требования к техническому оснащению комплексов. В документе также будет разъяснено, где можно ставить переносные радары, а где нет. О требованиях нового документа подробнее расскажу в одной из следующих заметок.

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