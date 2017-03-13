Нива за 5 000 000 руб. и другие необычные предложения на вторичке

Порой в интернет-объявлениях о продаже автомобилей всплывают очень интересные экземпляры. Мы решили отобрать тринадцать самых-самых: мощных, дорогих, дешевых, больших... Различные аукционы ретромобилей и сайты по продаже спецтехники мы не рассматривали. Прошлись исключительно по самым популярным ресурсам с объявлениями о продаже автомобилей с пробегом.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Bugatti Veyron
Bugatti Veyron

Bugatti > Veyron

Самый дорогой автомобиль

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, 2009 год

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, 2009 годMercedes-Benz SLR McLaren Roadster, 2009 год
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, 2009 год

Самый дорогой автомобиль с пробегом, который сегодня можно найти в объявлениях, находится в Москве. Это редкий Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster ограниченной серии 722S. Всего было выпущено 150 экземпляров. 650-сильный родстер 2009 года прошел 5000 километров и продается за 1 400 000 долларов, или 81 568 200 рублей.

Самый дешевый автомобиль

ВАЗ-2104, 2004 год

ВАЗ-2104, 2004 годВАЗ-2104, 2004 год
ВАЗ-2104, 2004 год

Экземпляры, продающиеся под запчасти или без ПТС, мы отметали сразу. Рассматривали только автомобили, на которые имелись все документы и передвигающиеся своим ходом. Самую дешевую машину нашли в городе Кинешма. Синий ВАЗ-2104 2004 года выпуска. Правда, кузов с дырками и есть много мелких недочетов. Но за 12 000 руб. можно многое простить

Самый дорогой отечественный автомобиль

ЗИЛ-41052, 1989 год

ЗИЛ-41052, 1989 годЗИЛ-41052, 1989 год
ЗИЛ-41052, 1989 год

Если автомобиль отечественного производства, это вовсе не значит, что он будет дешевым. Как вы думаете, сколько стоит самый дорогой? Бронированный ЗИЛ-41052 1989 года из правительственного гаража продается в Москве за 55 000 000 рублей. Экземпляр поистине уникальный. Таких лимузинов скрытого бронирования было собрано всего 13 штук. Еще один автомобиль был дособран в 2016 году.

Нива дорожает, как хорошее вино

ВАЗ-2121, 1980 год

ВАЗ-2121, 1980 годВАЗ-2121, 1980 год
ВАЗ-2121, 1980 год

В Тольятти продается настоящая «капсула времени» — ВАЗ-2121 Нива 1980 года с пробегом в 200 километров. Автомобиль действительно новый. Купленный в Тюмени в 1980 году, он так и не выезжал на дороги. Хотя экземпляр действительно уникальный, цена слишком высока — 5 000 000 рублей! Интересно, что недавно этот же автомобиль выставлялся за три миллиона. А до этого за один. Но покупателя пока не нашел.

Самый дешевый полноприводный автомобиль

УАЗ-469, 1982 год

УАЗ-469, 1982 годУАЗ-469, 1982 год
УАЗ-469, 1982 год

Самый дешевый полноприводник, с документами и на ходу, который удалось найти, — УАЗ-469 в Саратове. «Козлик» 1982 года выпуска продается за 30 000 рублей. Состояние, конечно, так себе. Кузов имеет большую коррозию, местами сквозную. Но все же автомобиль на ходу, и полноприводная трансмиссия у него работает.

Самый мощный автомобиль

Bugatti Veyron, 2011 год

Bugatti Veyron, 2011 годBugatti Veyron, 2011 год
Bugatti Veyron, 2011 год

Мощнейший автомобиль, который можно отыскать сегодня в объявлениях, продается в Москве. Как нетрудно догадаться, это монструозный Bugatti Veyron. Суперкар 2011 года мощностью 1001 л.с. прошел 3500 километров. Разумеется, Bugatti c максимальной скоростью в 407 км/ч попадает и в категорию «самый быстрый». Цена соответствующая — 1 200 000 евро, или 74 047 560 рублей.

Самый слабый автомобиль

СМЗ С-ЗА, 1967 год

СМЗ С-ЗА, 1967 годСМЗ С-ЗА, 1967 год
СМЗ С-ЗА, 1967 год

А какой самый слабый? Это наш отечественный СМЗ С-ЗА. Мощность «инвалидки» всего 8 л.с. Сегодня таких автомобилей, а точнее, мотоколясок, продается четыре. Несмотря на скромную мощность, экземпляр в достойном состоянии будет дорог. Например, «Моргуновка» 1967 года в отличном состоянии продается в Белоозерском за полмиллиона рублей.

Самый дешевый «шестисотый»

Mercedes-Benz S-класса, 1995 год

Mercedes-Benz S-класса, 1995 годMercedes-Benz S-класса, 1995 год
Mercedes-Benz S-класса, 1995 год

Mercedes-Benz S-класса с кузовом W140 у нас был известен как «шестисотый», хотя далеко не все такие машины в России были оснащены 12-цилиндровым двигателем. Позволить себе подобную технику в 90-е могли немногие. А вот сейчас эти автомобили стали куда доступнее. Самый дешевый и исправный Mercedes-Benz S600 со всеми документами продается в Пскове за 230 000 рублей. Автомобиль 1995 года выпуска прошел больше 300 000 километров.

Самый старый автомобиль

Packard Six, 1927 год

Packard Six, 1927 годPackard Six, 1927 год
Packard Six, 1927 год

В Москве предлагают Packard Six 1927 года. Представительский седан имеет двухцветную окраску и сохранил полностью оригинальное состояние. Отсюда и ценник соответствующий — 4 200 000 рублей. Впрочем, для ретротехники возрастом 90 лет сумма далеко не рекордная.

Самый старый автобус

AEC Routmaster, 1961 год

AEC Routmaster, 1961 годAEC Routmaster, 1961 год
AEC Routmaster, 1961 год

В Ростове-на-Дону продается знаменитый лондонский «Даблдекер» — AEC Routmaster 1961 года выпуска. Машина за время пребывания в России немного растеряла свою оригинальность: сиденья в салоне развернули и добавили столики. Этот «Рутмастер» подготовлен для использования в качестве мобильного кафе, что не умаляет его достоинств. Ведь он еще и самый высокий автомобиль на нашем рынке. Автобус продается почти за 3 миллиона рублей.

Самый тяжелый

МЗКТ-74131, 2004 год

МЗКТ-74131, 2004 годМЗКТ-74131, 2004 год
МЗКТ-74131, 2004 год

В Тюмени продается седельный тягач МЗКТ-74131. Этот монстр с колесной формулой 8х8 вооружен 12-цилиндровым дизелем ЯМЗ мощностью 650 л.с. Полная масса тягача — 54 тонны, а масса буксируемого прицепа — ровно 100 тонн. Проще говоря, полная масса подвижного состава достигает 150 тонн. Оценивают эту технику 2004 года выпуска в полтора миллиона рублей.

Самый старый грузовой автомобиль

ГАЗ-ММ, 1940 года

ГАЗ-ММ, 1940 годаГАЗ-ММ, 1940 год
ГАЗ-ММ, 1940 год

Тюмень отметилась не только самым тяжелым грузовиком, но и самым старым. Этого титула удостаивается наша полуторка. Там продается ГАЗ-ММ — военная модификация ГАЗ-АА. Автомобиль 1940 года полностью восстановлен и продается за 2 500 000 рублей.

Гоночный болид

Болид серии Formula Renault 2.0, 2013 год

Болид серии Formula Renault 2.0, 2013 годБолид серии Formula Renault 2.0, 2013 год
Болид серии Formula Renault 2.0, 2013 год

В Москве продается настоящий гоночный болид. Конечно, это не Формула 1. Это болид серии Formula Renault 2.0 2013 года выпуска. Двигатель с турбонаддувом выдает 200 л.с. Болид окрашен в цвета легендарной команды Williams. Продается «формула» почти за 3 миллиона рублей.

Все, что нужно знать при покупке подержанного автомобиля, вы найдете в тематической подборке статей «За рулем». «Истории болезней» различных моделей вы найдете здесь, а биографии знаковых машин СССР — здесь.

Нива за 5 000 000 руб. и другие необычные предложения на вторичке
Нива за 5 000 000 руб. и другие необычные предложения на вторичке
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