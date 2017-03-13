Нива за 5 000 000 руб. и другие необычные предложения на вторичке

Порой в интернет-объявлениях о продаже автомобилей всплывают очень интересные экземпляры. Мы решили отобрать тринадцать самых-самых: мощных, дорогих, дешевых, больших... Различные аукционы ретромобилей и сайты по продаже спецтехники мы не рассматривали. Прошлись исключительно по самым популярным ресурсам с объявлениями о продаже автомобилей с пробегом.

Самый дорогой автомобиль

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, 2009 год Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, 2009 год

Самый дорогой автомобиль с пробегом, который сегодня можно найти в объявлениях, находится в Москве. Это редкий Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster ограниченной серии 722S. Всего было выпущено 150 экземпляров. 650-сильный родстер 2009 года прошел 5000 километров и продается за 1 400 000 долларов, или 81 568 200 рублей.

Самый дешевый автомобиль

ВАЗ-2104, 2004 год ВАЗ-2104, 2004 год

Экземпляры, продающиеся под запчасти или без ПТС, мы отметали сразу. Рассматривали только автомобили, на которые имелись все документы и передвигающиеся своим ходом. Самую дешевую машину нашли в городе Кинешма. Синий ВАЗ-2104 2004 года выпуска. Правда, кузов с дырками и есть много мелких недочетов. Но за 12 000 руб. можно многое простить!

Самый дорогой отечественный автомобиль

ЗИЛ-41052, 1989 год ЗИЛ-41052, 1989 год

Если автомобиль отечественного производства, это вовсе не значит, что он будет дешевым. Как вы думаете, сколько стоит самый дорогой? Бронированный ЗИЛ-41052 1989 года из правительственного гаража продается в Москве за 55 000 000 рублей. Экземпляр поистине уникальный. Таких лимузинов скрытого бронирования было собрано всего 13 штук. Еще один автомобиль был дособран в 2016 году.

Нива дорожает, как хорошее вино

ВАЗ-2121, 1980 год ВАЗ-2121, 1980 год

В Тольятти продается настоящая «капсула времени» — ВАЗ-2121 Нива 1980 года с пробегом в 200 километров. Автомобиль действительно новый. Купленный в Тюмени в 1980 году, он так и не выезжал на дороги. Хотя экземпляр действительно уникальный, цена слишком высока — 5 000 000 рублей! Интересно, что недавно этот же автомобиль выставлялся за три миллиона. А до этого за один. Но покупателя пока не нашел.

Самый дешевый полноприводный автомобиль

УАЗ-469, 1982 год УАЗ-469, 1982 год

Самый дешевый полноприводник, с документами и на ходу, который удалось найти, — УАЗ-469 в Саратове. «Козлик» 1982 года выпуска продается за 30 000 рублей. Состояние, конечно, так себе. Кузов имеет большую коррозию, местами сквозную. Но все же автомобиль на ходу, и полноприводная трансмиссия у него работает.

Самый мощный автомобиль

Bugatti Veyron, 2011 год Bugatti Veyron, 2011 год

Мощнейший автомобиль, который можно отыскать сегодня в объявлениях, продается в Москве. Как нетрудно догадаться, это монструозный Bugatti Veyron. Суперкар 2011 года мощностью 1001 л.с. прошел 3500 километров. Разумеется, Bugatti c максимальной скоростью в 407 км/ч попадает и в категорию «самый быстрый». Цена соответствующая — 1 200 000 евро, или 74 047 560 рублей.

Самый слабый автомобиль

СМЗ С-ЗА, 1967 год СМЗ С-ЗА, 1967 год

А какой самый слабый? Это наш отечественный СМЗ С-ЗА. Мощность «инвалидки» всего 8 л.с. Сегодня таких автомобилей, а точнее, мотоколясок, продается четыре. Несмотря на скромную мощность, экземпляр в достойном состоянии будет дорог. Например, «Моргуновка» 1967 года в отличном состоянии продается в Белоозерском за полмиллиона рублей.

Самый дешевый «шестисотый»

Mercedes-Benz S-класса, 1995 год Mercedes-Benz S-класса, 1995 год

Mercedes-Benz S-класса с кузовом W140 у нас был известен как «шестисотый», хотя далеко не все такие машины в России были оснащены 12-цилиндровым двигателем. Позволить себе подобную технику в 90-е могли немногие. А вот сейчас эти автомобили стали куда доступнее. Самый дешевый и исправный Mercedes-Benz S600 со всеми документами продается в Пскове за 230 000 рублей. Автомобиль 1995 года выпуска прошел больше 300 000 километров.

Самый старый автомобиль

Packard Six, 1927 год Packard Six, 1927 год

В Москве предлагают Packard Six 1927 года. Представительский седан имеет двухцветную окраску и сохранил полностью оригинальное состояние. Отсюда и ценник соответствующий — 4 200 000 рублей. Впрочем, для ретротехники возрастом 90 лет сумма далеко не рекордная.

Самый старый автобус

AEC Routmaster, 1961 год AEC Routmaster, 1961 год

В Ростове-на-Дону продается знаменитый лондонский «Даблдекер» — AEC Routmaster 1961 года выпуска. Машина за время пребывания в России немного растеряла свою оригинальность: сиденья в салоне развернули и добавили столики. Этот «Рутмастер» подготовлен для использования в качестве мобильного кафе, что не умаляет его достоинств. Ведь он еще и самый высокий автомобиль на нашем рынке. Автобус продается почти за 3 миллиона рублей.

Самый тяжелый

МЗКТ-74131, 2004 год МЗКТ-74131, 2004 год

В Тюмени продается седельный тягач МЗКТ-74131. Этот монстр с колесной формулой 8х8 вооружен 12-цилиндровым дизелем ЯМЗ мощностью 650 л.с. Полная масса тягача — 54 тонны, а масса буксируемого прицепа — ровно 100 тонн. Проще говоря, полная масса подвижного состава достигает 150 тонн. Оценивают эту технику 2004 года выпуска в полтора миллиона рублей.

Самый старый грузовой автомобиль

ГАЗ-ММ, 1940 года ГАЗ-ММ, 1940 год

Тюмень отметилась не только самым тяжелым грузовиком, но и самым старым. Этого титула удостаивается наша полуторка. Там продается ГАЗ-ММ — военная модификация ГАЗ-АА. Автомобиль 1940 года полностью восстановлен и продается за 2 500 000 рублей.

Гоночный болид

Болид серии Formula Renault 2.0, 2013 год Болид серии Formula Renault 2.0, 2013 год

В Москве продается настоящий гоночный болид. Конечно, это не Формула 1. Это болид серии Formula Renault 2.0 2013 года выпуска. Двигатель с турбонаддувом выдает 200 л.с. Болид окрашен в цвета легендарной команды Williams. Продается «формула» почти за 3 миллиона рублей.

Все, что нужно знать при покупке подержанного автомобиля, вы найдете в тематической подборке статей «За рулем». «Истории болезней» различных моделей вы найдете здесь, а биографии знаковых машин СССР — здесь.