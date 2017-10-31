60 часов «За рулем»: первые 12

Позади первый день марафона «60 часов „За рулем“», в котором участвуют Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, Hyundai Creta, а также Ford Focus Turnier. За первые 12 часов случилось вот что...

Итак, 12-й марафон «60 часов „За рулем“» стартовал 30 октября в 8:00.

Универсалы семейства Lada Vesta — главная автомобильная новинка России этого года. Мы взяли в работу и обычный универсал SW, и «внедорожную» версию SW Cross. Обе эти машины с новым двигателем 1.8 и механической коробкой передач.

В соперники к SW выбрали универсал, естественно, также собираемый в России, — Ford Focus. А переднеприводная Hyundai Creta с механической коробкой передач и сопоставимой ценой — чем не конкурент для Весты в исполнении SW Cross?

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Наша основная цель — дать машинам максимальную нагрузку на булыжнике, горной дороге, грунте. На грунтовой дороге мы можем оценить шумы, стойкость лакокрасочного покрытия, загрязняемость в зонах номерных знаков, фар, задних фонарей, заднего стекла (что особенно актуально для универсалов) и боковых передних стекол в районе зеркал. И, естественно, самих зеркал, которые частенько закидывает грязью. Если позволят погодные условия, мы включим в программу горную дорогу, на которой хорошо нагружаются шины. Условно говоря, один километр на «горной» равен почти трем в обычных условиях.

Первый день закончился в 20:00. Из запланированной дистанции на булыжной дороге мы уже осилили больше половины — около 500 километров. Булыжная дорога призвана проверить в первую очередь подвеску: амортизаторы, шарнирные соединения, сайлент-блоки. Один километр по булыжникам сопоставим с десятью километрами по обычному асфальту. Так что это весьма серьезные испытания, несмотря на небольшой пробег и скромную среднюю скорость в 35 км/ч. Это доказывают и нагрузки на салоны машин: в некоторых уже появились скрипы и «сверчки».

На сей раз мы едем на зимних фрикционных шинах Toyo.

На скоростной дороге развиваем 130 км/ч. Это максимальное ограничение скорости, которое встречается на дорогах общего пользования. С этой скорости наши испытатели каждые 2 километра тормозят до 40 км/ч, чтобы обеспечить «рваный» режим движения.

У кроссовера Hyundai Creta «заглючил» датчик давления в шинах — на приборах постоянно горит соответствующая пиктограмма, хотя никаких проблем с колесами мы пока не заметили.

Вдобавок к балласту в салоне — водоналивным манекенам — мы используем боксы на крышу российской марки Lux. Сейчас они не редкость даже на универсалах и тем более на компактных кроссоверах. В каждом боксе балласт массой 50 кг — это стандартная масса для такого оборудования.

В кромешной темноте на булыжной дороге один из испытателей неудачно наехал на булыжник с острой кромкой. Результат: на универсале Vesta SW загнулся колесный диск. На втором универсале из Тольятти, Lada Vesta SW Сross, перегорела габаритная лампочка заднего левого фонаря. Установленные на машине 17-дюймовые колеса вынуждают быть осторожнее на булыжной дороге вдвойне.

Что касается Фокуса, автомобиль полностью исправен (по крайней мере, пока). Но не спешите радоваться те, кто ставил на него. Все еще может поменяться. К примеру, в первый день марафона именно с Фокусом возились больше всего. Правда, виной тому не автомобиль, а его пассажиры, хоть и условные. На задних сиденьях в каждой машине «сидят» водоналивные манекены массой 75 кг, имитирующие полную загрузку. Старые манекены, с широкими горловинами, служат редакции уже много лет и хлопот не доставляют. А вот один из новых манекенов, иной конструкции, дал слабину. Случилось это в салоне Фокуса. Мелкая резьба крышки не выдержала давления залитой в манекен жидкости, в результате крышку выдавило и десятки литров воды оказались на полу машины. Пришлось вычерпывать под «морские» шутки коллег.

В программе испытаний первого дня — скоростная дорога протяженностью 14 километров. Мы тормозим каждые два километра со 130 до 40 км/ч, испытывая в первую очередь тормозную систему. Нагрузка здесь в полтора-два раза выше, чем при обычных условиях эксплуатации.

С утра нас заливало уже снаружи — дождем, теперь заваливает мокрым снегом. Условия отнюдь не тепличные. Но испытания продолжаются.

Впереди еще несколько десятков часов испытаний, но полигоном дело не ограничится. Мы приготовили машинам еще один интересный сюрприз. Расскажем о нем, когда придет время.

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