Конкурс знатоков: чем круче джип, тем больше торсионов. Или меньше?

За ответ на задачу № 117 «Электроника подвела» (ЗР, 2017, № 10) Дмитрий Ганюшкин, житель Нижнего Новгорода, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 февраля 2018 года.

ЗАДАЧА № 120

Торсион — дело тонкое…

Купил Сергеич огромного китайского «проходимца», пригнал в гаражи на смотрины. Сосед возьми да и задай ученый вопрос: мол, сколько у него там торсионов спереди? А Сергеич и говорит: «Четыре вроде»… Обладателя «китайца» подняли на смех. А потом решили всем коллективом посчитать. Так сколько торсионов у внедорожника Great Wall Hover?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из октябрьского номера журнала «За рулем».

Материалы по теме
Конкурс знатоков: задача про электронный газ, Логан и Дастер

У героя нашей очередной задачи сломалась электронная педаль газа на Логане — пришлось тащиться на буксире до гаража. Поделился незадачливый автолюбитель своим горем с соседями, а один из них возьми да и скажи: «Машина у тебя негодная! Был бы ты на моем Дастере — обошелся бы без буксиров». Читателям предстояло обсудить достоинства и недостатки указанных автомобилей и, в частности, их возможность двигаться с некоторыми неисправностями.

Вначале напомним, что представляет собой электронная педаль газа. Положение педали отслеживают два датчика перемещения — это переменные резисторы. Сигналы с датчиков должны быть одинаковыми. Обеспечиваемое ими сопротивление (его величина зависит от положения педали) электронный блок управления двигателем воспринимает как команду о том, какую мощность водитель хочет получить от двигателя.

1 — электронная педаль газа; 2 — схема электронной педали газа с двумя синхронно работающими переменными резисторами.
1 — электронная педаль газа; 2 — схема электронной педали газа с двумя синхронно работающими переменными резисторами.

Многие читатели правильно назвали некоторые причины того, почему Duster смог бы добраться до дома самостоятельно.

Материалы по теме
Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?!

А вот пример неправильного ответа: «…при отказе электронной педали на Логане двигатель перестанет реагировать на нажатие педали, но сможет работать на минимально устойчивом холостом ходу. В таком состоянии затруднительно тронуться с места, а на машине с автоматической коробкой и вовсе невозможно». Как говорится, начал за здравие, а кончил за упокой. Водитель с мало-мальским опытом сможет стронуть с места большинство автомобилей с работающим на минимальных устойчивых оборотах двигателем и механической коробкой. С автоматом еще проще: такие машины тронутся, стóит включить режим D или R и отпустить тормоз. Правда, поедут с разной скоростью. На автомобильном жаргоне она называется «скоростью ползучести» — это скорость, на которой автомобиль способен двигаться при прогретых двигателе и АКП по ровной горизонтальной дороге.

Другой читатель предлагает воспользоваться круиз-контролем, но, к сожалению, не знает особенностей работы подобных систем. Вот что он пишет: «Если не работает электронная педаль газа, можно попробовать следующее: завести автомобиль, активировать круиз-контроль, тронуться с места без использования педали газа, медленно отпуская педаль сцепления. В качестве педали газа использовать кнопки управления „+“ и „-“ на руле». Увы, круиз-контроль на Дастере активируется лишь при скорости свыше 30 км/ч. А развить ее без нажатия на педаль газа удастся разве что под крутую горку. Мало того, не следует забывать, что круиз-контроль выключается при любом нажатии на педаль сцепления или тормоза.

Еще один читатель предлагает следующее: «Нужно снять фишку датчика массового расхода воздуха, обороты поднимутся до примерно 2000 в минуту — значит, можно плавно тронуться и до­ехать до дома». Но на двигателях, устанавливаемых на Logan, не используется датчик массового расхода воздуха. Многие автопроизводители признали этот узел капризным и дорогим, а потому предпочли ему датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе. Такие датчики позволяют электронному блоку управления двигателем рассчитать количество всасываемого воздуха. Причем некоторые фирмы (но не Renault) совмещают их в одном корпусе.

Победитель нашего конкурса рассмотрел возможные варианты комплектации обоих автомобилей и показал, что практически всегда Duster предпочтительнее Логана:

  • Logan — c МКП, а Duster — c АКП. При переводе селектора автоматической коробки передач в положение D («драйв») автомобиль поедет после отпускания педали тормоза. Этого будет достаточно для перемещения автомобиля до места ремонта.
  • Logan и Duster — с МКП. У Дастера в недорогой комплектации — механический привод дроссельной заслонки и, соответственно, нет никакого е‑газа, а значит — и никаких проблем.
  • У 6-ступенчатой МКП Дастера короткая первая передача (передаточное отношение 4,46). Такая коробка передач устанавливается только ­на полноприводную модификацию автомобиля. Она и позволит доехать до сервиса, даже если на пути встретятся подъемы.

Всем участникам конкурса спасибо. Дмитрия Ганюшкина поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter