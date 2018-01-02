В прошлом, 2017 году мы начали серию публикаций, в которых старались отвечать на самые злободневные для современного автомобилиста вопросы. Давайте вспомним, какие из них пользовались наибольшим спросом у читателей…

Темы выбирали самые разные: от лайфхаков до взаимодействия с ГИБДД. В интернете подобное принято обозначать буквами F.A.Q., то есть Frequently Asked Questions (часто задаваемые вопросы). В нашем случае это все те вопросы, которые волнуют практически каждого водителя, но времени для того, чтобы найти ответ, попросту нет.

Чудес не бывает

Рекордсменом по просмотрам стала тема о том, как быстро прогреть салон автомобиля зимой. Согласитесь, что каждый из нас хотя бы раз оказывался в салоне промерзшей машины, когда время будто замедляет свой ход. Что сделать, чтобы двигатель побыстрее достиг рабочей температуры и начал делиться теплом с вами? Можно ли ускорить этот процесс или хотя бы не мешать мотору согреваться? На эти вопросы постарался дать ответы Кирилл Милешкин, но, судя по отзывам, большинству читателей они не понравились. Вероятно, многие продолжают верить в чудеса. Но, к сожалению, перед законами физики равны абсолютно все.

Учим матчасть

Михаил Колодочкин предложил не менее интересные темы. Как оказалось, многих автолюбителей интересуют вопросы: можно ли глушить двигатель с турбонаддувом сразу после поездки и не вредно ли для автоматической коробки передач переводить селектор в нейтраль всякий раз во время остановки (даже на светофоре). Попробуйте-ка задать эти вопросы профессионалам: сервисменам или «гаражным экспертам». Уверен, что мнения разделятся и у тех, и у других. В любом случае, без знания конструкции этих узлов при ответе не обойтись. Так что, вперед по ссылкам — изучать матчасть вместе с экспертом ЗР.

Что не запрещено, разрешено?

Впрочем, вызывают бурные дискуссии и темы, связанные с ПДД и Кодексом об административных правонарушениях. Казалось бы, в этих законах есть все о правах и обязанностях водителя. Но все ли помните вы? И верно ли трактуете? Давайте проверим — ответьте на простой вопрос: разрешено ли останавливаться на остановке общественного транспорта? И если да, то в каких случаях? А теперь давайте проверим, насколько вы правы. Правильный ответ здесь.

На хвосте у ДПС

Усложним задачу: вы догнали машину ДПС. Движется она с максимально разрешенной скоростью. Ну или чуть медленнее установленного лимита. Обгонять или нет? И какие могут быть последствия? Ответ здесь.

Риторические вопросы

Напоследок предлагаем серию извечных вопросов, ответы на которые вроде бы известны всем. Но то ли эти ответы быстро забываются, то ли армия водителей так стремительно пополняется неопытными новобранцами, что темы по-прежнему актуальны. Итак: какой бензин заливать в бак своего автомобиля? Лучше ли будет мотору, если кормить его 98-м? Можно ли сэкономить на 92-м? А еще: сколько можно проехать, если загорелся индикатор низкого уровня топлива на приборной панели?

Если вы недавно за рулем и осилили всю подборку лучших F.A.Q.-публикаций ЗР, то можете считать себя продвинутым автолюбителем. Ну а если стаж вождения у вас насчитывает не один десяток тысяч километров, то наверняка есть и собственное мнение по каждой теме. Не исключено, что оно отличается от мнения автора. В таком случае приглашаем к аргументированной дискуссии. Ведь в спорах рождается истина.