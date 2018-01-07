Попасть в десятку: лучшие российские автогонщики

В минувшем сезоне российские гонщики выступали во множестве мировых и европейских гонок. Мы собрали их наиболее значимые достижения в топ‑10.

10. Даниил Квят

Даниил Квят

Итогом года для Квята, выступавшего в Формуле‑1 с 2014 года, стало досрочное отчисление из команды Toro Rosso и всей системы Red Bull. Даниил действительно провел объективно худший сезон за всю обозримую карьеру. Иногда мешали поломки, иногда — гоночные инциденты, в том числе столкновение с партнером по команде. Но большей частью, думается, на результаты и уверенность гонщика влияло чрезмерное давление со стороны команды.

И всё же: Квят выступал в самом главном чемпионате мира далеко не на самой лучшей машине — и худо-бедно набирал зачетные очки.

9. Никита Мазепин

Второй сезон в чемпионате Европы Формулы‑3 (под эгидой FIA) Никита завершил на десятом месте — три подиума в тридцати гонках.

Вроде ничего особенного, но позади 18‑летнего москвича остались пилоты с более известными именами. Это Мик Шумахер и Педро Пике — дети чемпионов мира. А также Харрисон Ньюи — сын выдающегося конструктора Формулы‑1.

Успехи Мазепина были замечены еще раньше, на стадии картинга, поэтому год назад он стал гонщиком программы развития команды Force India F1.

8. Михаил Алешин

Михаил Алешин

Неполный сезон в главном американском формульном чемпионате IndyCar (двенадцать гонок из семнадцати) Алешин завершил в середине турнирной таблицы. Без особого блеска и всего трижды попав в первую десятку на финише. В Indy 500, великой гонке «всея» США, он занял тринадцатое место — очень достойный результат.

В целом, 30‑летний москвич болельщицких ожиданий не оправдал, а остаток сезона посвятил работе над новым прототипом в рамках проекта SMP Racing и стартам в отдельных гонках на выносливость.

Михаил Алешин

7. Никита Троицкий

Никита Троицкий

Провел сезон в юниорской серии Euroformula Open (родственна Формуле‑3 по характеристикам техники), где стал серебряным призером с первой попытки, лучшим новичком и, соответственно, победителем среди десятка новичков (Rookies Championship).

В сумме у 18‑летнего петербуржца — девять подиумов при шестнадцати стартах и только один сход. Кстати, почти все победы в этом году собрал британец Харрисон Скотт (21 год), став чемпионом очень-очень досрочно и вне всякой конкуренции.

6. Егор Оруджев & Матевос Исаакян

Егор Оруджев & Матевос Исаакян

Весь год провели вместе. Вместе выступали в World Series V8 (бывшая Формула-Renault 3.5). При этом 19‑летний Исаакян опередил более опытного Оруджева, которому на исходе сезона исполнилось 22 года. Матевос стал вице-чемпионом, Егор — шестой. (А титул Исаакян уступил, кстати, Пьетро Фиттипальди — внуку великого Эмерсона.)

И вместе они стартовали в серии гонок на выносливость LMES на прототипе Dallara категории LMP2. Победа во Франции и подиумы на этапах в Бельгии и Португалии принесли дуэту четвертое место в турнире — очень солидно для столь юного экипажа.

5. Эдуард Николаев

Эдуард Николаев

Несомненно, триумф команды «КАМАЗ-Мастер» на ралли-рейде «Дакар‑2017» приятен. Но он лишь очередной в долгой череде триумфов — строго говоря, двенадцатый за пятнадцать лет. На этот раз отличился экипаж Эдуарда Николаева — пилот повторил собственное достижение 2013 года.

В дакаровском зачете грузовиков (да и в других зачетах тоже) не так много команд, за которыми стоит могучий завод с его финансовыми и инженерными возможностями. Поэтому для КАМАЗа уже третий десяток лет победа считается нормальным достижением, а местá от второго и далее — почти поражение.

4. Роберт Шварцман

Роберт Шварцман

Еще один представитель российской гоночной программы SMP Racing штурмовал Евросерию Формулы-Renault 2.0 (свыше три­дцати пилотов). Год назад петербуржец был здесь восьмым, ныне — бронзовый призер. Причем поначалу лидировал, но в середине сезона пережил полосу относительных ­неудач — почти без подиумов и побед.

Но и третьего места оказалось достаточно, чтобы быть замеченным на мировом уровне. В октябре 18‑летний Роберт получил предложение поступить в Ferrari Driver Academy, от которого не смог отказаться. Теперь россиянину предстоит переезд на ПМЖ в Маранелло, поближе к штаб-квартире Ferrari и одноименной команды Формулы‑1, - таково условие обучения.

3. Алексей Лукьянюк

Алексей Лукьянюк

Петербуржский раллист вновь посвятил сезон чемпионату Европы (FIA ERC). Однако после победы на майском этапе Rally Islas Canarias последовала жесткая авария на тренировках в Псковской области. Пилот перенес операцию в центре экстренной помощи, затем восстанавливал форму, пропустив несколько важных стартов. Но уже в конце августа финишировал вторым на чешском ралли Zlin.

Надежды на медали сохранялись вплоть до заключительного этапа — в Латвии. Лукьянюк лидировал, но разбил машину о дерево. Итог — четвертое место в чемпионате. И хотя годом раньше Алексей был серебряным призером ERC, шагом назад его выступление не считается.

2. Артем Маркелов

Артем Маркелов

На момент подготовки материала чемпионат FIA Формулы‑2 (в прошлом — коммерческая серия GP2) еще не завершился. За этап до финиша на счету 23‑летнего россиянина было три победы и третье место в турнирной таблице — с сохранением шансов на второе. Финальная гонка в ОАЭ принесла Маркелову четвертую победу и статус вице-чемпиона — выдающееся достижение.

По всем историческим канонам Формула‑2 — по степени значимости второй в мире (после Формулы‑1) гоночный чемпионат. Артем выступает в нем четвертый год, неизменно в составе команды Russian Time.

1. Сергей Карякин

Сергей Карякин

Первый россиянин, который выиграл «Дакар» не в зачете грузовиков. Победным для него стал зачет квадроциклов — Quad. В отличие от экипажей на автомобилях, все 8782 км изнурительной дистанции Сергей преодолел в одиночку. При этом 26‑летний уроженец Екатеринбурга не располагал никакой особенной технической поддержкой и имел минимум спонсоров.

Это был четвертый старт Карякина на «Дакаре». Год назад успеху помешал сомнительный получасовой штраф, выбивший Сергея из числа фаворитов. Теперь он ставит перед собой цель выиграть «Дакар» в трех разных зачетах — такого еще никто не добивался.