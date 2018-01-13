Много нарушений сразу: сколько протоколов составит инспектор?

Нередко случается так, что остановили водителя за одно нарушение, а всплывает их целый букет. Разберемся, есть ли законные основания не получить гору штрафов разом.

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Бытует мнение, что при наличии нескольких нарушений ПДД автоинспектор выпишет штраф только по самой «тяжелой» статье, а остальные проигнорирует. Этот миф развенчивает ст. 4.4.1 КоАП РФ:

«При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение».

Иными словами, сколько проступков, столько и протоколов. И тот факт, что они выявлены одновременно, никакого «взаимозачета» не подразумевает.

Но убеждение, хотя и не имеет юридической основы, родилось не на пустом месте. Оно основано на жизненном опыте. Действительно, при выявлении «лишенческой» статьи, вроде выезда на встречную полосу или нетрезвого вождения, гаишник не будет возиться с составлением протокола за «копеечное» превышение скорости или непристегнутый ремень безопасности.

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Если же несколько нарушений, условно говоря, равнозначны, инспектор накажет водителя по той статье, которая начальством обозначена как приоритетная. По всей видимости, «палочную систему» и норму по количеству протоколов по определенным статьям КоАП, несмотря на отрицания высоких чинов, так и не отменили.

Несколько иная ситуация, когда вменяется одна и та же статья КоАП. Допустим, водителя остановили за выключенные фары и выписали штраф. Если он тронется с места опять без света, это уже станет поводом для нового наказания. Подтверждением того, что это два разных случая, станет разное время в протоколах.

Это же касается «писем счастья» от камер автоматической фиксации. Три комплекса подряд могут измерить у одной и той же машины одинаковое превышение, и водитель действительно все это время ехал с постоянной скоростью. Но время и место фиксации будут отличаться, что эквивалентно трем разным фактам нарушения.

Так что, не нарушайте!