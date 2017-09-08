Наступивший год обещает стать богатым на различные законодательные новации, касающиеся автомобилистов. Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, изменение полиса ОСАГО, возрастание штрафов за неправильную тонировку — лишь часть предстоящего «веселья».

Некоторые нормы уже вступили в законную силу, другие только находятся на стадии рассмотрения. Каждому водителю важно держать руку на пульсе, поэтому давайте разбираться, что к чему.

Нормы, которые уже действуют или скоро вступят в силу

Полис ОСАГО

С 1 января полис ОСАГО стал несколько иным. Теперь на него типографским способом наносится двухмерный штриховой код (QR-код размером 20x20 мм). Он содержит сведения, благодаря которым на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) можно узнать всю информацию о договоре обязательного страхования.

QR-код позволит отличить легальный полис от подделки. «Прочитать» QR-код сможет мобильное приложение РСА, вскоре оно появится на сайте Союза. Только оно гарантирует достоверность информации о полисе.

Цены на топливо

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С 1 января повысились ставки акцизов на бензин пятого класса и дизельное топливо в России. Как итог цены на горючку вырастут дважды — 1 января и 1 июля. В обоих случаях на 50 копеек за литр.

В среднем, стоимость литра автомобильного топлива в 2018 году может достигнуть 50 рублей и даже превысить его. Так, цена АИ-95 может составить 53 рубля за литр. Более точно определить стоимость различных сортов топлива сейчас сложно, так как на нее влияет множество рыночных факторов.

Лимиты по ОСАГО

С 1 июня увеличатся лимиты выплат по ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников ДПС (европротокол) — с нынешних 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А уже с 1 октября 2019 года европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий участников ДТП относительно того, кто из них виновен в происшествии. Применима эта норма, только если водители зафиксируют факт ДТП и координаты автомобилей в момент столкновения при помощи GPS/ГЛОНАСС либо фотосъемки с последующей передачей данных в систему ОСАГО через программное обеспечение, интегрированное с Единой системой идентификации и аутентификации.

Электронный ПТС

C 1 июля 2018 года МВД России перестанет выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС), которые будут действовать до тех пор, пока их не заменят на электронные. Перечень обязательных сведений, размещенных в e-ПТС, установлен Евразийской экономической комиссией, но каждая страна может требовать для национального документа еще и дополнительные сведения. В России с помощью электронного паспорта будет сформирована в том числе и история каждого автомобиля. Это создаст дополнительную защиту покупателей от мошенников, считают власти.

Какие нормы только рассматривают

Тонировка стекол

На стадии рассмотрения находится законопроект об увеличении штрафов за неправильную тонировку стекол. При сильном затемнении стекол (когда переднее пропускает меньше 75% света, а боковые — меньше 70%) придется выложить уже не 500, а 1500 рублей. В случае повторного нарушения штраф составит 5 тысяч.

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Алкоголь в крови

Пересмотрят и нормы медосвидетельствования вызывающих подозрение водителей. В действующей редакции закона в примечании к статье 12.8 КоАП сказано, что административная ответственность наступает при содержании 0,16 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Про содержание спирта в крови при этом речи не идет. Однако бывают ситуации, когда исследовать выдыхаемые пары не получается (например, при оказании помощи участникам ДТП, находящимся без сознания). Статью 12.8 КоАП предлагается дополнить положением, в соответствии с которым учитываться будет как содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе (все те же 0,16 мг/л), так и наличие его в крови (0,3 и более грамма на литр крови).

Чтобы реализовать новые нормы, Минздраву России придется разработать и принять нормативный правовой акт, поэтому срок вступления в силу поправок предлагается отложить на 90 дней после дня официального опубликования (пока этого не произошло). Известно, что проект закона прошел первое чтение. Второе и третье, возможно, будут чисто техническими: поправки выверены и согласованы с правительством.

Порядок начисления штрафов

Уже в этом году нарушителей ПДД, возможно, станут наказывать без составления протокола — на основании видеозаписи, полученной от третьих лиц. Для фиксации правонарушения нужно будет обязательно зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение. Штрафовать, как и в случае фиксации нарушений стационарными камерами, будут собственника автомобиля вне зависимости от того, кто фактически находился за рулем.

Схожий инструмент контроля и наказания уже действует (ст. 28.1 КоАП), но очень неудобен. Сегодня, чтобы сообщить о правонарушении, нужно написать заявление, сопроводив его видеозаписью. После этого сотрудники ГИБДД должны рассмотреть заявление, вызвать заявителя для дачи показаний, установить по банкам данных предполагаемого правонарушителя, вызвать его для опроса, установить дополнительных свидетелей и т.д. Если законопроект примут, то штраф на имя владельца будет отправляться автоматически после проверки видео.

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Количество готовящихся к принятию, а также уже вступивших в силу норм довольно обширно. Большая часть законодательных инициатив направлена на повышение уровня безопасности на дорогах, устранение пробелов в законодательстве и сокращения количества правонарушений. Насколько быстро вступят в силу изменения и как будут работать принятые нормы, покажет время и практика.

Фото: depositphotos.com, Юрий Смитюк/ТАСС