Мой первый автомобиль: ВАЗ-2108

В нашей новой рубрике журналисты ЗР вспоминают свои первые автомобили. В моем случае это была вазовская «восьмерка» 1996 года выпуска. Вот история этой машины.

Первый автомобиль всегда накрепко отпечатывается в подсознание. Для меня это была «восьмерка». Черт, с момента ее покупки прошло уже тринадцать лет, а я до сих пор отлично помню свою радость, когда забрал машину у прежнего хозяина (точнее, хозяйки) и поехал на ней домой. Чувство, когда ты впервые едешь на своей собственной машине, непередаваемо! ВАЗ-2108 вообще для меня всегда был в любимчиках, еще с 2000 года, когда отец сменил наши первые Жигули. До сих пор помню контраст в поведении между «пятеркой» и «восьмеркой». Между ними была пропасть. Впоследствии семейными автомобилями были BMW разных серий и поколений, с которыми мой автомобильный патриотизм растворился в мгновение ока, но «восьмерка» все равно мне нравилась.

ВАЗ-21083. Помимо колес и окраски я заменил указатели поворота на белые. А родную решетку радиатора поменял на сетку. В молодости представления о красоте были иными.

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Когда я получил права, будучи студентом, больших средств, разумеется, у меня не было. И когда знакомые предложили купить их ВАЗ-21083 за тысячу долларов, я долго не раздумывал. И вот в 2005 году я стал обладателем вишневой «восьмерки» 1996 года выпуска с пробегом в 90 тысяч километров. С полуторалитровым мотором и «низкой» панелью. До сих пор помню, как тяжело было привыкать к тормозам. Ведь первое время, получив водительские права, я ездил на отцовской BMW E34. И на ее контрасте замедлялась Лада целую вечность! Тем не менее привык я быстро.

А с рулевым управлением и динамикой у Самары всегда был полный порядок. Само собой, вложения машине требовались. Первым делом пришлось заменить водительское сиденье. Спинка родного совсем не хотела удерживать свое положение, а обивка давно протерлась. Вместе с ним поменял и родной тонкий руль, обод которого с годами уже потрескался.

От многих украшательств, которые я добавил в салон, сегодня я бы отказался. Да что там от многих — от всех! И от чехлов из кожзама, и от вставок в дверях. От покраски центральной консоли. И, в первую очередь, от центрального бокса, мешающего пользоваться стояночным тормозом.

Пробираться на задний ряд было несложно — ширина «восьмерочных» дверей потрясающая.



Удивительно, но помимо этих проблем десятилетний ВАЗ-21083 почти ничем не «отметился». За год, что я владел автомобилем, случилось только две поломки: прохудился радиатор да лопнула возвратная пружина на дроссельной заслонке. В остальном машина работала как часы. Даже не понадобилось регулировки клапанов или карбюратора. Коробка, которая славилась быстрым износом муфты включения первых двух передач, также исправно функционировала. К тому же, в качестве бонуса, мне досталась главная пара 4,3. Да, максимальная скорость с ней была ниже, зато стартовала моя «восьмерка» очень бодро. На этом какие-либо доработки силовой установки заканчивались. Но по остальным узлам все же я прошелся. Вообще, на протяжении всей эксплуатации моей Ладе везло на доработки, причем за смешные деньги.

Одно из первых изменений снаружи, что я сделал, — поменял побитые жизнью родные зеркала на другие — с обогревом, выведя отдельную кнопку на центральной консоли.

Первым делом я покрасил машину. Старая краска давно потеряла былой лоск, а передние крылья подверглись сильной коррозии. В итоге за покраску кузова, замену передних крыльев и кое-какой мелочи я отдал меньше 20 тысяч рублей. Даже по тогдашним ценам это почти даром. Буквально через пару месяцев за 5000 рублей мне досталась коробка с «сокровищами», которая у знакомого в сервисе лежала за ненадобностью. Там было четыре амортизатора Belstein B4, передние тормозные диски Brembo и усилитель тормозов Lucas. В итоге «восьмерка» стала куда лучше тормозить и управляться, попутно выправив «осанку».

Разумеется, я разорился на хорошие колеса — как же первокурснику МАДИ да без красивых «катков»! Поставил 14-дюймовые диски Прома черного цвета и раскошелился на шины Michelin размера 185/65 R14. Последние были дороже самих дисков, но на шины я никогда не скупился. А весь комплект колес мне обошелся почти во столько же, сколько и покраска. Но оно того стоило. В порыве я немного переделал салон, облачив сиденья в черно-красные чехлы из кожзама и покрасив центральную консоль в красный цвет. Сегодня я бы на такие «украшательства» интерьера не пошел!

Девятнадцатилетний я со своим первым автомобилем.

После года владения я расстался со своей первой машиной. Причем по цене втрое большей, чем она изначально стоила. Но, учитывая вложения и состояние, ценник не был завышен. Автомобиль забрал первый же человек, что позвонил по объявлению о продаже! После у меня были долгие годы владения «трешками» BMW разных лет и поколений. Но это уже совсем другая история. А та вишневая «восьмерка» навсегда останется в памяти. Как самая первая.