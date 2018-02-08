Почему автодилеры разоряются даже на растущем рынке

Для многих дилеров, уцелевших после многолетнего кризиса, рост авторынка не стал спасением. В России продолжают закрываться автосалоны, причем в основном массовых брендов. Смещение спроса в бюджетный сегмент грозит снижением рентабельности бизнеса и дальнейшим сокращением дилерских сетей.

Эпидемия продолжается

Российские дилеры не перестали закрываться, несмотря на то, что продажи новых машин растут вот уже почти на протяжении года. Напомним, в феврале 2017-го отечественный авторынок, наконец-то, оттолкнулся от дна, после чего показывает непрерывный рост, достигший в январе семилетнего максимума (+31% к январю-2017). Однако начавшееся восстановление спроса не смогло остановить волну банкротств дилерских предприятий, хотя в условиях двукратного падения продаж в предыдущие годы и без того закрылся почти каждый пятый автоцентр. Правда, в первые годы кризиса на авторынке дилерские сети продолжали расширяться, ведь строительство новых салонов начиналось еще во времена бурного роста спроса. Так, в 2014 году в нашей стране насчитывалось 4,1 тыс. дилерских центров, гласят данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры». С тех пор их количество неуклонно снижается и на сегодняшний день достигло 3,4 тыс. предприятий. Только в прошлом году прекратили работу более сотни дилеров, которые так и не смогли оправиться от кризиса. Отчасти это объясняется тем, что после длительного спада продаж новых автомобилей они столкнулись с сокращением потока гарантийных машин.

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Как считает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, мощности дилерских сетей в России по-прежнему остаются избыточными. На отдельных предприятиях авторитейла масштаб накопившихся проблем таков, что незначительное укрепление рынка не в состоянии вывести их из пике: они из года в год работают «в минус», накопили огромные кредитные портфели, и их уход с рынка — дело времени. Также многих игроков подкосили крупные инвестиционные проекты, запущенные в ожидании будущего стремительного роста, который откладывается. А вот сильные дилеры наращивают свою долю рынка при любой его динамике. Таким образом, консолидация рынка продолжается.

«Восстановление спроса, к сожалению, не является гарантией сохранения жизнеспособности и показателем благополучия дилерских предприятий. В первую очередь дилеры закрываются по причине снижения рентабельности бизнеса, даже несмотря на начавшееся увеличение объемов продаж. Рынок претерпевает изменения, на фоне инфляции и роста цен обостряется борьба за покупателей, чьи реальные доходы продолжают снижаться, — все это отрицательно влияет на доходы дилеров. При этом их расходы зачастую растут — на первый план выходят аренда зданий, обслуживание коммерческих займов дилеров и товарных кредитов», — рассказывает руководитель направления Audi, Porsche, BMW департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

Чистка рядов

Крупнейшая в России дилерская сеть принадлежит АВТОВАЗу — по данным РОАД, в 2017 году она насчитывала 315 автоцентров, что, впрочем, на 13 меньше по сравнению предыдущим годом. В то же время в 2017-м было открыто 17 новых салонов Lada. Как рассказали «За рулем.РФ» в пресс-службе тольяттинского производителя, сегодня компания не планирует активно наращивать количество точек, в приоритете — работа над качеством. В настоящее время АВТОВАЗ проводит ребрендинг своей дилерской сети, в процессе которого меняются не только вывеска и фасад, а, прежде всего, повышается уровень качества обслуживания клиентов.

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Среди производителей иномарок больше всего дилеров имеют корейские Kia (180 ед.) и Hyundai (176 ед.), гласят данные РОАД. При этом в прошлом году их дилерские сети увеличились на 6 и 13 центров соответственно. А вот салонов, торгующих автомобилями Renault, в 2017 году, напротив, стало меньше — 150 против 170 годом ранее. Как говорят в российском офисе Renault, стратегия компании направлена на повышение эффективности работы дилерской сети, которая при этом должна сохранять эффективное географическое покрытие, достигнутое в предыдущие годы, что очень важно, учитывая большие расстояния между городами и населенными пунктами в России.

Дилерская сеть Nissan замыкает пятерку крупнейших в России, при этом число автоцентров японской марки в прошлом году также несколько сократилось — со 143 до 136. Тем не менее по количеству дилерских предприятий Nissan опережает такие бренды, как Volkswagen (127 ед.) и Toyota (110 ед.), которые имеют более высокие показатели продаж.

«Наша сеть была рассчитана на рынок в 4 млн автомобилей к 2014 году, после чего происходила ее плановая реорганизация. При этом в тех местах, где дилер закрылся, а ближайший находится на большом расстоянии, мы стараемся открыть новый центр для поддержания покрытия дилерской сети и удобства наших клиентов. Компания продолжает сохранять и усиливать свое присутствие во всех ключевых регионах», — комментирует директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

Динамика дилерских сетей Топ-10 брендов (данные РОАД)

Марка Объем продаж, шт. Изм., % Кол-во дилеров Изм., шт. Продажи на 1 ДЦ Изм., % Lada 311588 17% 315 —13 989 22% Hyundai 157858 9% 176 13 896 1% Renault 136682 17% 150 —20 911 33% Kia 181947 22% 180 6 1010 18% Toyota 94238 0% 110 3 856 —3% Volkswagen 89469 21% 127 6 704 15% Nissan 76000 8% 136 —7 558 13% ГАЗ 58617 5% 112 3 523 2% Skoda 62302 12% 123 —5 506 16% Ford 50360 18% 105 —8 479 27%

Массовые закрытия

Несмотря на то, что российский авторынок растет, главным образом, за счет массовых марок, именно в этом сегменте дилеры закрываются сегодня чаще всего. Так, в 2017 году наибольшие потери понесли дилерские сети массовых иномарок — они недосчитались 61 компании, сократившись до 1795 салонов, говорится в исследовании «Автостата».

Впрочем, основной вклад в это внесла ушедшая марка Daewoo, далеко не все автоцентры которой сменили вывеску на Ravon. Помимо уже упоминавшейся Renault немало дилеров в прошлом году потеряли Mitsubishi, Citroen и SsangYong. Не лучшим образом обстоят дела и у продавцов отечественных машин — их стало 612, при этом убыло 44 автоцентра. Большая часть из них занимались реализацией автомобилей УАЗ, хотя салонов Lada и GM-АВТОВАЗ также стало меньше.

Продолжают редеть и ряды «китайцев»: после закрытия 19 дилеров осталось 505 компаний, которые предлагают машины из Поднебесной. Во многом это стало следствием прекращения продаж автомобилей Great Wall. Впрочем, теряют дилеров и лидеры китайского сегмента — Lifan и Geely. И даже выход на российский рынок новых игроков из Китая в лице Foton и Zotye не смог компенсировать эти потери.

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В отличие от сегмента массовых автомобилей, который сегодня активно восстанавливается, рынок иномарок премиум-класса переживает не лучшие времена. Большинство премиальных марок показывают сегодня более низкую динамику спроса, а некоторые и вовсе снижают продажи на растущем рынке. Тем не менее этот сегмент не теряет своей привлекательности для дилеров в силу своей высокой маржинальности, даже несмотря на больший объем инвестиций и более высокие риски. Так, за прошлый год количество автосалонов по продаже премиальных иномарок увеличилось на 29 центров и достигло рекордной отметки 500. В основном это заслуга нового бренда Genesis, дилерская сеть которого насчитывает сегодня 35 центров. Вместе с тем наращивали свое присутствие на российском рынке Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac. У Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin и Bugatti количество автосалонов не изменилось, у других — незначительное сокращение, что в целом свидетельствует об установившейся относительной стабильности в премиум-сегменте.

Как считает Константин Авакян, сокращение дилерских сетей в России отчасти стало следствием смещения спроса в бюджетный сегмент авторынка, так как это изменило структуру доходов дилеров, что могло негативно сказаться на рентабельности бизнеса. «Сейчас в структуре доходов дилерских предприятий основную часть составляет реализация дополнительных продуктов и услуг, а не доход от продаж самих автомобилей, который зачастую является отрицательным. Премиальные марки позволяют получить больший доход от дополнительных продуктов и услуг (допоборудование, финансовые услуги, услуги сервиса, продажи автомобилей с пробегом). Таким образом, совокупная рентабельность бизнеса, построенного на продажах автомобилей премиальных марок, как правило, выше», — комментирует он.

Понастроили тут

Премиальные бренды, несмотря на стагнацию, остаются привлекательными для долгосрочного сотрудничества, а в наихудшей ситуации сейчас оказались дилеры тех брендов, которые не имеют локализованного производства в России, отмечает, в свою очередь, Владимир Мирошников. По его словам, смещение спроса в сторону бюджетного сегмента обеспечили господдержка и возвращение из премиального сегмента части клиентов, которые в 2014 году воспользовались большими скидками, сейчас не могут остаться в нем из-за повышения цен и чаще всего выбирают топовые модели массовых производителей. Оба этих фактора позволили удержать рентабельность в бюджетном сегменте.

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По оценкам участников отрасли, количество дилерских центров, необходимых для продажи и обслуживания автомобилей, на сегодняшний день является явно избыточным. Построенные в свое время более 4 тыс. автосалонов были рассчитаны на объемы продаж более 3,5 млн машин в год, притом что текущая емкость российского авторынка вдвое меньше. В связи с этим стоит ожидать дальнейшего сокращения дилерских сетей, которое будет продолжаться до тех пор, пока объемы рынка и мощности отрасли авторитейла не достигнут относительного равновесия.

Новые дилерские предприятия если и будут открываться, то, скорее, взамен обанкротившихся. При этом даже с учетом текущего количества автосалонов наша страна демонстрирует относительно невысокую степень охвата рынка дилерскими центрами. Согласно данным EY (Ernst & Young), в России на 1 млн жителей взрослого населения приходится около 30 дилеров, что в разы меньше по сравнению со странами Западной Европы, где данный показатель составляет 80–120 дилеров. Эта разница обусловлена, прежде всего, более низким уровнем автомобилизации в нашей стране, а также особенностями развития российского авторитейла.

«Большое количество дилеров в Европе обусловлено тем, что этот бизнес развивается уже более ста лет, и вы можете видеть как маленькие семейные предприятия с шоу-румом на 3–5 авто и сервисом на 1–2 подъемника, так и современные, площадью несколько тысяч квадратных метров. Автобизнес в нашей стране развивается всего 27 лет, и он строился по всем самым последним требованиям автопроизводителей как по зданиям, так и стандартам. Для многих автопроизводителей Россия была полигоном для отработки новых технологических решений и концепций. Также нельзя сбрасывать со счетов плотность населения и расстояния нашей страны. В связи с этим данный европейский показатель для нас не является целевым», — резюмирует Владимир Мирошников.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС, DPA/TASS, Дмитрий Рогулин/ТАСС, depositphotos