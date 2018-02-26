Что мне будет за перевозку ребенка на переднем сиденье?

После прошлогодних изменений ПДД, которые касаются перевозки детей, в умах автомобилистов возникла сумятица. Давайте вспомним: что можно, а что нельзя.

Когда-то перевозка детей на переднем сиденье автомобиля была под запретом, но с распространением детских кресел все изменилось. Как же дела обстоят сегодня?

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Согласно Постановлению Правительства России от 28.06.2017 № 61 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации»,

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Иными словами, на переднем сиденье ребенок до 11 лет включительно должен находиться исключительно в детском кресле. Иначе — штраф. А вот на заднем ряду автокресло обязательно к использованию, если вы везете ребенка в возрасте до 7 лет. Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ несоблюдение правил перевозки детей влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей; на должностных лиц — 25 тыс. рублей; на юридических лиц — 100 тыс. рублей.

P.S. Помните, если вы везете ребенка на переднем сиденье в автокресле, то необходимо деактивировать подушку безопасности, которая при ДТП может травмировать маленького пассажира. Кроме того, ребенок в возрасте до одного года должен находиться в автокресле, которое расположено спиной к движению — об этом, как правило, сказано в инструкции к автокреслу.