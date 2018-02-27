Как выбрать качественный видеорегистратор: шесть главных характеристик

Видеорегистраторы часто выбирают только по наличию надписи Full HD на упаковке. Но достаточно ли этого для современной жизни? Ведь уже появились устройства, которые не просто записывают видео, но и делают вождение удобным и безопасным. Рассказываем, на какие характеристики видеорегистраторов стоит обратить внимание, чтобы не разочароваться в покупке.

1. Качество съемки

Первая и главная задача любого видеорегистратора — фиксация событий в любую погоду и при любом освещении. Для этого нужна хорошая матрица и качественная оптика, позволяющие четко снимать как днем, так и ночью. При покупке обратите внимание на тип матрицы устройства. Раньше была популярна CCD-матрица, но со временем она была усовершенствована, и наиболее популярной стала технология CMOS, при использовании которой видео занимает значительно меньше свободного пространства на карте памяти.

Не менее важно, кто производит матрицу. Лучшими считаются бренды SONY и CANON. Компания Mio Technology использует при производстве автомобильных регистраторов матрицы Sony’s EXMOR. В них реализована оригинальная система цифрового шумоподавления CDS и поддерживается технология STARVIS, улучшающая съемку в сумерках и при плохом освещении.

Далее — объектив. Лучше, чтобы он состоял из пяти-шести стеклянных линз — это увеличивает угол обзора. Хорошим бонусом станет инфракрасный фильтр, который сделает картинку четче. Обратите внимание на скорость записи. Стандартом считается 24 или 25 кадров в секунду, но есть видеорегистраторы со скоростью записи 50 и 100 к/сек. Такие устройства дороже, но в экстремальной ситуации — при заносе или резком маневре — картинка останется четкой и несмазанной. И да, качество должно быть Full HD.

2. Как переносит мороз и жару

Летом температура в салоне может подниматься до 60°С, а зимой так же сильно падать. Если выбрать видеорегистратор с дешевым объективом и пластиковыми линзами, качество съемки быстро упадет — из-за перепадов температур пластик деформируется. Этого можно избежать, если в видеорегистраторе используются стеклянные линзы, особенно если это светосильная оптика. Специальная технология предусматривает нанесение тонкой пленки на поверхность линзы, что увеличивает светопропускание и повышает контрастность видео. В видеорегистраторах Mio используют именно такие линзы, и, как показывают тесты, они без проблем работают в диапазоне температур от —30 до 85°С. Производитель должен сообщать о материале, из которого изготовлены линзы, в паспорте устройства.

3. Как помогает водителю

Речь идет о комплексе ADAS (Advanced driver-assistance systems) — системе помощи на дорогах, или электронном ассистенте водителя. Это широкий набор функций: от привычного круиз-контроля до системы автоматического торможения и даже беспилотного вождения. И некоторые элементы этой системы можно встретить в видеорегистраторах нового поколения.

Часто системе ADAS даже не требуются дополнительные настройки, и она автоматически работает от данных с камеры, G-сенсора, датчика движения и GPS-модуля. Комплекс ADAS в видеорегистраторах может включать самые разные сервисы — от системы обнаружения пешеходов до контроля слепых зон и дорожной разметки. К примеру, в устройствах Mio есть функция Forward collision warning system, которая сигналит, если до ближайшего объекта остается меньше 5 метров. Head-light reminding подсказывает, когда пора включать фары, а Stop-and-Go оповещает водителя, если автомобиль впереди начал двигаться — отличный помощник в пробке и на светофоре. Отключить систему можно в любой момент.

4. Как выдерживает падения

Видеорегистратор должен быть прочным — как показывает практика, падают такие устройства нередко. Производители часто не указывают на упаковках, как их продукция выдерживает падения. Но не все. Тесты регистраторов Mio показывают, что их работоспособность гарантированно не изменится при падении с высоты до 70 см. Так что, если не колоть на них грецкие орехи, видеорегистраторам этого бренда падения из-под зеркала заднего вида ничем не грозят.

5. Как обеспечивается электробезопасность

Удары током из-за накопившегося статического напряжения часто становятся причиной выхода из строя видеорегистраторов. Некоторые сервисные центры прямо пишут, что бесплатное гарантийное обслуживание обнуляется, если прибор «вышел из строя из-за статического электричества». В Mio Technology всю продукцию испытывают электростатической пушкой, проверяют аккумуляторы на взрывоопасность и выписывают сертификаты безопасности зарядным устройствам.

6. Поддерживает ли Wi — Fi

С помощью модуля Wi—Fi в видеорегистраторах можно перекидывать видео на смартфон или планшет, и это уже давно не маркетинговый ход, а необходимость. В случае ДТП сотрудник ГИБДД должен сразу забрать карту памяти, чтобы приобщить ее к делу. Wi—Fi—модуль позволит быстро скачать себе видео для подстраховки на случай, если карта вдруг потеряется. Если ДТП не случится (чего мы вам и желаем), то, подключившись к устройству по Wi-Fi, удобно дистанционно чистить его память, обновлять прошивку и даже вывести трансляцию с него в соцсети.

Бонус-пункт: есть ли у производителя сертификат ISO

Наличие стандарта ISO/TS 16949 говорит о том, что в компании-производителе действует система, основанная на постоянном улучшении качества продукции, предотвращении дефектов и снижении потерь в поставках. Mio Technology успешно прошла процедуру такой сертификации в 2017 году.