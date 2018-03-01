Выехал на трамвайные пути: что мне за это будет?

А чем грозит попытка изобразить из себя трамвай? Если речь идет о попутных рельсах, отрезанных от основных полос сплошной разметкой, то можно схлопотать предупреждение или штраф 500 рублей. Однако в Москве или Санкт-Петербурге вы так легко не отделаетесь: в обеих столицах наказание за подобное нарушение составляет внушительные 3000 рублей. Кстати говоря, в последнее время в Москве начали активно устанавливать камеры, фиксирующие езду по такой трамвайной «выделенке».
Любопытно, что до 2011 года езда по встречным трамвайным путям не была «лишенческой» — за это правонарушение полагался штраф, чем порой злоупотребляли отдельные недобросовестные водители. Однако сейчас все четко: выезд на встречные трамвайные пути карается штрафом в 5000 рублей или же лишением права управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев. Правда, отобрать права может лишь инспектор, если застукает вас с поличным — по камере выписывают исключительно штрафы.
Имейте также в виду, что даже если вам пришлось выехать на встречные рельсы не по злому умыслу, а всего лишь при объезде препятствия, то и этот маневр будет расценен как нарушение и в результате облегчит ваш бумажник на 1000 или 1500 рублей — в зависимости от того, как решит инспектор.
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