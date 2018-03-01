Выехал на трамвайные пути: что мне за это будет?

Многие водители убеждены, что трамвайные рельсы относятся к проезжей части, а то и вовсе являются «дополнительной полосой» для движения автомобилей — на тот случай, если другие полосы уже заняты. Однако это не так: трамвайные пути — это совершенно отдельный элемент дороги, и заступать на него колесами не всегда дозволено.

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Действительно, в отдельных случаях использовать рельсы для маневра вполне допустимо: например, для выполнения поворота налево или же разворота — но в тех лишь случаях, если иной порядок не диктуют знаки 5.15.1 или 5.15.2 («Направления движения по полосам»). При этом надо помнить, что речь идет исключительно о трамвайных путях попутного направления, которые расположены слева от проезжей части на одном уровне с ней (не выше и не ниже!) и к тому же не отделены сплошной линией разметки.

А чем грозит попытка изобразить из себя трамвай? Если речь идет о попутных рельсах, отрезанных от основных полос сплошной разметкой, то можно схлопотать предупреждение или штраф 500 рублей. Однако в Москве или Санкт-Петербурге вы так легко не отделаетесь: в обеих столицах наказание за подобное нарушение составляет внушительные 3000 рублей. Кстати говоря, в последнее время в Москве начали активно устанавливать камеры, фиксирующие езду по такой трамвайной «выделенке».

Даже если трамвайные пути не отделены сплошной линией разметки, как на этом фото, это не значит, что двигаться по путям на автомобиле разрешено. Следите за знаками 5.15.1 или 5.15.2 («Направления движения по полосам»), которые установлены перед перекрестками.

Любопытно, что до 2011 года езда по встречным трамвайным путям не была «лишенческой» — за это правонарушение полагался штраф, чем порой злоупотребляли отдельные недобросовестные водители. Однако сейчас все четко: выезд на встречные трамвайные пути карается штрафом в 5000 рублей или же лишением права управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев. Правда, отобрать права может лишь инспектор, если застукает вас с поличным — по камере выписывают исключительно штрафы.

Имейте также в виду, что даже если вам пришлось выехать на встречные рельсы не по злому умыслу, а всего лишь при объезде препятствия, то и этот маневр будет расценен как нарушение и в результате облегчит ваш бумажник на 1000 или 1500 рублей — в зависимости от того, как решит инспектор.