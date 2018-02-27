В России есть три столицы: московские штрафы предложили ввести в Севастополе

В Совете Федерации предложили «унифицировать» административные наказания в области дорожного движения в Москве, Санкт-Петербурге и крымском Севастополе.

С таким предложением выступил сенатор от заксобрания Санкт-Петербурга и председатель комитета по регламенту Совета Федерации Андрей Кутепов. Он заявил, что сегодня в России есть три города федерального значения, выступающие как самостоятельные субъекты: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

По его словам, было бы целесообразным поддерживать «общий режим администрирования» во всех трех городах. Соответствующие поправки он внес в законопроект, касающийся изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в области дорожного движения. Этот законопроект прошел первое чтение в Госдуме и предусматривает передачу от ГИБДД местным властям функции администрирования штрафов с комплексов автоматической видеофиксации нарушений. Однако законопроект касается исключительно Москвы.

«Считаю, что целесообразно работать над унификацией норм и штрафов. Если в Москве и Санкт-Петербурге установлены уже повышенные административные штрафы по ряду административных правонарушений в области дорожного движения, то можно рассмотреть также этот вопрос и для Севастополя», — цитирует заявление Андрея Кутепова пресс-служба сенатора.

Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге действуют повышенные штрафы за некоторые нарушения ПДД. Так, за стоянку под запрещающими знаками по всей России штраф составляет 1500 руб., а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 руб. За другие нарушения правил парковки штраф составляет 500 руб., а в Москве и Санкт-Петербурге — 2500 руб. Остановка или стоянка на остановке общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге обойдется в три раза дороже, чем по всей России (3000 руб.).

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