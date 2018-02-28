Такая работа: начальник техцентра и все оттенки цвета

Дмитрий Евневич — генеральный директор техцентра. Он рассказывает о сложностях в подборе помещения, тонкостях работы с персоналом и подводных камнях при ремонте по ОСАГО. А еще объясняет, ради чего время от времени надевает халат механика и идет крутить гайки.

Прежде чем начать любое дело, ты должен досконально изучить его изнутри. Узнать обо всех нюансах, которые могут возникнуть в той или иной ситуации. И постоянно держать все это в голове. Иначе ничем хорошим такая затея не кончится. Поскольку мы с братом очень давно работаем в сфере ремонта и обслуживания автомобилей и знаем бизнес со всех сторон, решили рискнуть.

Дмитрий Евневич — генеральный директор техцентра.

Реальный опыт ведения бизнеса приобретается исключительно во время работы у официалов. Если ты полжизни проработал в гараже у Армена, не нужно думать, что знаешь все тонкости и можешь легко и весело открыться хоть завтра. Скорее всего, тебе будет сложно и грустно.

Поиск помещения под техцентр может занять несколько месяцев. Действительно хорошие варианты можно искать годами. Я так скажу: идея открыть сервис родилась очень давно. Но реальный импульс она получила тогда, когда мы нашли этот ангар. Поняли, что не можем упустить такое помещение. Собрали все накопления — и открылись.

Изначально хотели назвать техцентр «ХорошоАвто», поскольку располагаемся на Хорошевском шоссе. Но в итоге решили, что англоязычный вариант звучит лучше: между Goodcars и Wellcars выбрали второй вариант.

Окупать вложенные средства придется довольно долго. Но «в минус» мы не работали ни дня. С первого же месяца были в плюсе. Поскольку удалось обойтись без инвесторов, ответственность несем только перед самими собой. Это важный момент.

Прямых конкурентов нет в радиусе двух-трех станций метро. В это сложно поверить, но это правда. Ближайший сопоставимый с нашим частный техцентр закрылся пару недель назад. Навсегда или на время — пока неизвестно.

Никаких особенных фишек мы не придумывали. Просто не нужно обманывать клиента. Этого достаточно.

Материалы по теме Обслуживание у неофициалов: есть ли жизнь после гарантии?

Сегодня я абсолютно уверен в команде. Часть наших сотрудников — мои родственники и близкие друзья. Других работников подбирали на HeadHunter и Avito. Окончательно сложившийся коллектив у нас появился спустя четыре месяца после открытия. Это профессионалы, отработавшие не один год у официальных дилеров разных марок.

Наши клиенты — знакомые и знакомые их знакомых. Когда ты хорошо делаешь свою работу, сарафанное радио — очень сильный маркетинговый инструмент. На мой взгляд — ничуть не хуже инстаграма и других социальных медиа. Немало клиентов направляют и страховые компании. У нас заключены договоры с некоторыми из них. Люди приезжают к нам на независимую экспертизу после ДТП. Многие остаются для ремонта по ОСАГО.

Ремонт по ОСАГО — лотерея для клиента. Еще до начала проведения независимой экспертизы человек должен решить, что он хочет: получить деньги или отремонтировать автомобиль. При этом сумма возмещения заранее неизвестна. Если ты выбрал деньги, но не согласен с результатом оценки, тебе остается одна дорога — в суд. Таким образом, от адекватности оценщика и его желания хорошо выполнить свою работу зависит очень многое.

Материалы по теме Как «разводят» в автосервисах — самые простые способы

Большинство выбирает ремонт. В этом случае в течение пяти дней сервис обязан принять машину в работу. Сроки выполнения обозначаются примерно, поскольку многое зависит от наличия запчастей. Беда в том, что дойти до суда можно и при таком раскладе. Некоторые сервисы разбирают машину и сообщают вам, что деньги закончились. Дальше эти ребята предлагают либо забрать «недоделку», либо доплатить из своего кармана. Именно поэтому очень важно внимательно читать договор цессии.

Запчасти мы достаем по собственным каналам. Разумеется, получается значительно дешевле, чем заказывать их через какой-нибудь Exist. Это одна из причин, по который мы всегда уверены в том, что уложимся в сумму страховой выплаты.

Форс-мажоры бывают. Однажды приехал Lexus LX570 в обвесе Khann 3. Задний бампер — под замену. Новый обвес продается комплектом и стоит больше полумиллиона рублей. А найти такой бампер отдельно, как оказалось, очень непростая задача. Шутили даже, что придется собирать все осколки и «лепить» бампер по фотографиям. Но в итоге все же нашли.

Единственное, что может не понравиться в нашем ремонте, — подбор оттенка цвета. Всегда трудно подобрать идеальный оттенок. А для машины, которая ездила не один год, которая выцветала на солнце и несколько раз красилась — тем более. Многие этого не понимают. Подобных проблем нет только с черными автомобилями.

Я продолжаю работать руками. Пожалуй, мне бы хотелось, чтобы организационные процессы протекали без моего участия. Но если я прекращу заходить в ремонтную зону — умру со скуки.