Назад в будущее: что станет с ценами на подержанные машины

Ситуация на рынке новых машин, который после многолетнего кризиса сейчас достаточно активно растет, во многом определяет динамику продаж и стоимость автомобилей с пробегом. За последние годы вторичный авторынок значительно «постарел», и свежие машины оказались в дефиците. Какие автомобили предлагаются на вторичке сегодня и по каким ценам?

В пределах статистической погрешности

В условиях роста цен на новые автомобили в последние годы многие покупатели предпочитали уходить на вторичный рынок, где можно найти машину по любому карману. В результате этот сегмент оказался достаточно устойчивым к кризису: продажи бэушек показали падение лишь в 2015 году, и с тех пор спрос на них стабильно увеличивается. Впрочем, темпы этого роста значительно ниже, чем на рынке новых машин, где положительная динамика с прошлого года измеряется в двузначных величинах. Так, в 2017-м россияне купили 5,3 млн автомобилей с пробегом — лишь на 2,1% больше, чем годом ранее. И хотя в количественном выражении вторичный авторынок более чем в три раза превосходит первичный, можно констатировать, что часть потребителей сегодня возвращается к своей мечте о покупке новой машины. Поэтому продажи бэушных автомобилей хоть и продолжат расти, но более умеренными темпами.

Материалы по теме Авторынок России: рост цен не прекратится

«Подержанные машины по-прежнему значительно популярнее у россиян, чем новые. Однако факторы, сдерживающие продажи автомобилей с пробегом, также присутствуют: началось восстановление спроса на первичном рынке, предложение свежих машин в возрасте до 3 лет сократилось — многие автомобилисты увеличили сроки владения авто», — комментирует руководитель «Avito Авто» Сергей Литвиненко.

В свою очередь, директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко отмечает, что возвращение потребителей в сегмент новых автомобилей, в частности, связано с хорошими скидками по программам трейд-ин, которые дилеры стали активно развивать в последнее время. В целом же динамика спроса на вторичном рынке находится в пределах статистической погрешности, и ни о каком росте сегодня говорить не приходится.

Закон сообщающихся сосудов

Согласно базовому прогнозу агентства «Автостат», в 2018 году вторичка вырастет на 3,2%, до 5,47 млн машин. Через год рынок автомобилей с пробегом прибавит еще 1,5% и достигнет 5,5 млн штук. Темпы роста будут снижаться и далее, и в 2020 году реализация бэушек составит 5,6 млн единиц. Таким образом, после пяти лет восстановления сегмент «секонд-хэнда» так и не сможет достигнуть докризисного уровня в 6,1 млн авто. Как говорится в исследовании «Автостата», сформировавшийся отложенный спрос, а также неизбежное увеличение парка создают предпосылки для роста вторичного рынка в ближайшие годы. В то же время продолжающееся удорожание жизни при отсутствии роста реальных доходов могут заставить россиян на неопределенный срок откладывать дорогостоящие покупки, к которым относится и автомобиль. Это приведет к увеличению срока владения автомобилем и как следствие уменьшению продаж подержанных машин.

Динамика вторичного авторынка России в случае среднего сценария (прогноз «Автостата»).

Материалы по теме Названы самые популярные подержанные иномарки в России

В ГК «Рольф» также прогнозируют рост рынка автомобилей с пробегом в 2018 году, особенно в сегменте до семи лет, с которым как раз активно работают официальные дилеры. Это будет следствием наметившегося увеличения продаж новых машин, ведь объем вторичного рынка зависит не только от размера автопарка страны, но и от динамики реализации новых автомобилей. По словам директора подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish ГК «Рольф» Алексея Баринова, сейчас на рынке не так много «первичных» сделок, когда покупатель выбирает свою первую машину. Значит, с приобретением нового автомобиля он отправляет предыдущий на вторичный рынок. Как ожидается, уменьшится и число случаев, когда автомобиль продается и ничего не покупается взамен — в разгар спада в экономике такие продажи были не редкостью.

Однако с завершением программ господдержки и возможным повышением цен из-за очередной индексации утилизационного сбора рынок новых автомобилей ждет сокращение спроса, что через несколько лет отразится и на вторичке, полагает генеральный директор CarPrice Денис Долматов. Впрочем, падение продаж подержанных машин в целом маловероятно, но отдельные возрастные сегменты уже в ближайшее время могут уйти «в минус». «Прежде всего это касается „трехлеток“, ведь в 2015 году продажи новых автомобилей значительно просели, из-за чего сейчас на вторичный рынок будет выведено существенно меньше машин в возрасте трех лет. А сокращение предложения неизбежно вызовет рост цен», — предупреждает Денис Долматов.

Молодые набивают себе цену

Материалы по теме Рынок трехлетних машин: ждем дефицита и роста цен

Между тем уже в прошлом году «трехлетки» показали наибольшее удорожание по сравнению с другими возрастными сегментами — на 9,6%, согласно оценкам «Автостата». Это связано с тем, что именно с 2014 года новые автомобили начали расти в цене, а сейчас они выходят на вторичный рынок. Также повышение цен было зафиксировано по машинам в возрасте двух (+3,8%) и четырех (+5,2%) лет. При этом старые автомобили (10 лет и старше), помимо того что их число на рынке существенно увеличивается, наоборот, дешевеют (-1,3%). В целом средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в декабре 2017 года составила 561 тыс. рублей — это на 1,9% меньше, чем годом ранее (572 тыс. рублей). При этом снижение цены обусловлено в первую очередь изменением структуры вторичного авторынка в сторону более старых машин.

Статистика «Avito Авто» подтверждает эту тенденцию: средняя стоимость по всем опубликованным объявлениям о продаже машин в 2017 году снизилась на 9% — до 511 тыс. рублей. При этом активнее всего (в 65% случаев) покупатели интересовались машинами старше семи лет, что объясняется, прежде всего, их относительно невысокой средней ценой — 284 тыс. рублей.

Согласно данным CarPrice, снижение средней цены в прошлом году было на уровне 0,8%, что говорит о стабильности бюджета на покупку автомобиля. «Люди готовы тратить не больше, чем в прошлом году — в районе полумиллиона рублей. Эта сумма для многих комфортна, поскольку позволяет обойтись без кредита. Впрочем, небольшая коррекция цен в большую сторону вполне возможна. Причиной могут стать новые кредитные программы для покупателей подержанных машин», — отмечает Денис Долматов. По его мнению, свежие подержанные автомобили, приобретенные в 2015 году по новым посткризисным ценам, будут продаваться дороже, чем сейчас. Но на машинах, которым 10 и более лет, это подорожание никак не отразится, поскольку там на стоимость влияет лишь состояние, а не цена, за которую машина когда-то приобреталась новой одним из предыдущих владельцев.

Сильно постарел

А вот в ГК «Рольф» прогнозируют постепенное подорожание на вторичном рынке, и коснется оно автомобилей любого возраста: цены на новые машины продолжают расти, а за ними постепенно подтягиваются и цены на автомобили с пробегом. «При этом логично, что покупатели, у которых нет необходимой суммы для покупки нового или „молодого“ автомобиля, вынуждены выбирать из более доступных, а следовательно — более возрастных вариантов», — рассуждает Алексей Баринов.

Материалы по теме Рейтинг самых надежных подержанных автомобилей в России

Действительно, в условиях падения реальных доходов потребителей спрос на старые автомобили растет с каждым годом. В стране миллионы людей, которым нужен автомобиль, но не хватает денег на новый, и единственная альтернатива для них — это покупка старой машины за 200–300 тыс. рублей. Только в прошлом году более 2,65 млн россиян купили себе машины старше 10 лет. В результате доля таких автомобилей на вторичном рынке впервые превысила отметку в 50%, констатируют в агентстве «Автостат». Для сравнения: до 2014 года она составляла около 40%, а в кризисные 2015–2016 годы выросла до 44–45%.

Как считает директор по продажам «Авилон-Трейд» Антон Демкин, эта тенденция, прежде всего, обусловлена сокращением предложения машин в возрасте до трех лет, поскольку многие автовладельцы увеличили сроки владения автомобилем из-за нехватки денег на смену машины.

В свою очередь в CarPrice прогнозируют, что доля автомобилей старше десяти лет продолжит расти до того момента, пока не стабилизируются цены на новые автомобили. Ведь спрос на «десятилетки» поддерживается во многом благодаря продолжающемуся удорожанию новых машин, которое подтягивает за собой и цены на свежую вторичку.

Корейский прорыв

Между тем марочная структура продаж новых машин за последние годы постепенно начинает влиять на расстановку сил в сегменте автомобилей с пробегом. Так, рвутся вперед корейские Hyundai и Kia, которые в прошлом году смогли обогнать по продажам подержанных машин Chevrolet и Volkswagen соответственно. И если у Hyundai впереди остались только Toyota и Nissan, которые пока сохраняют значительный отрыв, то Kia уже в этом году должна обойти Ford.

Топ-10 марок на рынке автомобилей с пробегом, шт. (данные «Автостата»)

№ Марка 2017 г. Изм., % 1. Lada 1 442 975 —0,2 2. Toyota 586 528 —0,6 3. Nissan 284 587 3,1 4. Hyundai 242 116 10,1 5. Chevrolet 229 480 3,4 6. Ford 207 735 2,4 7. Kia 201 826 15,3 8. Volkswagen 201 722 6,5 9. Renault 175 812 9,5 10. Mitsubishi 160 448 —1,5 Всего 5 301 190 2,1

Улучшают позиции в рейтинге продаж и бестселлеры этих марок: Solaris по итогам 2017 года впервые вошел в тройку самых продаваемых иномарок с пробегом, став популярнее таких седанов, как Toyota Camry, Renault Logan и Daewoo Nexia. А Kia Rio в прошлом году оставил позади Volkswagen Passat и Mitsubishi Lancer. Кстати, Passat пока является самым продаваемым подержанным автомобилем у Volkswagen, однако уже в ближайшей перспективе этот статус займет Polo седан, реализация которого набирает обороты на вторичном рынке. Бестселлерами же среди иномарок с пробегом остаются Ford Focus и Toyota Corolla, несмотря на то что их парк уже многие годы пополняется очень слабо.

Топ-10 моделей на рынке автомобилей с пробегом, шт. (данные «Автостата»)

№ Модель 2017 г. Изм., % 1. Lada 2114 155 503 —0,8 2. Lada 2107 141 172 —3,2 3. Ford Focus 132 731 2,6 4. Lada 2110 119 413 —4,1 5. Lada 2170 105 659 6,2 6. Toyota Corolla 102 172 —1,7 7. Lada 4x4 97 475 —0,9 8. Lada 2112 88 232 —2,5 9. Lada 2115 87 374 —0,6 10. Hyundai Solaris 79 637 27,6

«Volkswagen Passat и Toyota Corolla хорошо продавались на протяжении многих лет, а также ввозились из-за рубежа уже с пробегом. Доля этих автомобилей в автопарке достаточно велика, и пока они остаются бестселлерами. Ford Focus также сохраняет лидерские позиции, завоеванные в прежние годы, во время выпуска второй генерации модели. Однако в ближайшее время рынок будет пополняться молодыми моделями бюджетного сегмента B+, и скоро именно они выйдут на первые места в структуре продаж», — комментирует Алексей Баринов.

По мнению Дениса Долматова, лидерам продаж последних лет — Hyundai Solaris и Kia Rio — нужно время, чтобы вытеснить бестселлеры конца 2000-х, но рано или поздно это произойдет.

Фото: depositphotos.com