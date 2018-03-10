Эта Шкода стала самым успешным раллийным автомобилем стран социализма. И вот теперь, через много лет, можно, пусть и осторожно, протестировать настоящее раллийное купе Skoda 130 RS заводской подготовки — 1977 года рождения!

Skoda 130 RS

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Хотя прежде я никогда близко не общался с этой машиной, чувствую себя ее старым знакомым. Ведь встретился с ней впервые много-много лет назад, когда с юношеским восторгом следил за ипподромной гонкой, открывающей ралли «Русская зима», а потом за так называемой горной гонкой на холмах в московском районе Крылатское. На этом соревновании собирался весь раллийный цвет стран социализма. Но всерьез по ледовым и заснеженным дорогам способны были ездить, как правило, лишь наши гонщики на Москвичах и Ладах да чехи вот на таких Шкодах.

Помню, как в Крылатском заднемоторные Шкоды вылетали на пологий, длинный ледяной спуск так, что, казалось, ни под каким видом не впишутся в левый поворот почти под прямым углом. Но… Перегазовка, торможение — и каким-то немыслимым приемом пилот забрасывал тяжелую попу автомобиля вправо, а пока я пытался понять, как он это сделал, автомобиль, ревя двигателем, уже исчезал из виду.

И вот теперь, через много лет, передо мной именно такая Skoda. И не копия (в Чехии, как и у нас, понаделали немало реплик раллийных машин 1970‑х годов), а настоящее раллийное купе Skoda 130 RS заводской подготовки — 1977 года рождения!

Skoda 130 RS

СТО ТР ИДЦАТЬ С ГАКОМ Skoda 130 RS сделана на базе серийной модели 110 R для кольцевых гонок и ралли. Двигатель рабочим объемом 1,3 литра развивал в зависимости от модификации 115–140 л.с. Коробка передач четырехступенчатая. Скорость самых мощных версий достигала 220 км/ч. Всего в 1975–1980 годах изготовили 98 машин, из них пятьдесят — в 1978‑м.

Чешское светлое

В гоночный автомобиль можно превратить всё что угодно. Но в некоторых странах в этой области достигли особенных высот. Например, в социалистической Чехословакии. Ну что такое Skoda семейства 100/110, дебютировавшего в 1970 году? Банальный, непритязательный заднемоторный автомобиль с моторчиком объемом 1,0–1,1 литра, рассчитанный на неизбалованных покупателей стран соцлагеря. Был, правда, в гамме и двухдверный вариант с гордым именем Skoda 110 R Coupe (ЗР, № 1, 2014). Но тоже ничего особенного: самый мощный двигатель выдавал всего 52 л.с. Однако в Млада-Болеславе на этом не остановились и в начале 1970‑х годов приступили к созданию по-настоящему спортивного автомобиля.

Сначала появился экспериментальный прототип Skoda 200 RS. На нем опробовали опытные моторы объемом 1,7 и 2,0 литра. А вскоре сделали модель Skoda 130 RS, который предстояло стать мелкосерийной и омологированной для ралли и кольцевых гонок.

Спортивный двигатель с сухим картером питают два горизонтальных карбюратора Weber.

Мотор с алюминиевым блоком и чугунной головкой при рабочем объеме 1,3 литра развивал мощность до 140 л.с. при 8500 об/мин. Система питания — два карбюратора Weber. Двигатель имел сухой картер, масляный радиатор и два насоса — нагнетающий и отсасыва­ющий масло. Коробка передач — четырехступенчатая (коробку с пятью передачами до ума так и не довели). Тормозá стандартные: спереди дисковые, сзади барабанные. Подвеска — независимая, пружинная.

Серьезным изменениям подвергли кузов. Главная цель — максимально его облегчить. Крышку багажника и панели дверей сделали из алюминия, капот и расширители арок пластиковые. Из салона, разумеется, убрали всё лишнее. В результате массу автомобиля снизили до 770 кг. В самой мощной версии Skoda 130 RS разгонялась до 220 км/ч. Впрочем, большинство машин оснащали менее форсированными двигателями, дабы не рисковать в длинных гонках.

ОДНОЙ КРОВИ На базе модели 130 RS в 1979 году сделали прототип Skoda 130 RS A5 (заводское обозначение — «тип 738») для кольцевых гонок в классе автомобилей с моторами объемом до 2,0 литра. Двигатель 1.8 развивал мощность 154 л.с. В 1981 году построили также раллийное купе Skoda 739 RS — то была модернизация успешной модели 130 RS. Оба проекта не получили развития. Skoda 739 RS — попытка модернизации модели 130 RS, 1981 год.

Кольцевой прототип Skoda 130 RS A5.



Дружба дружбой

Главное автомобильное соревнование социалистических стран, придуманное еще в начале 1960‑х как некая альтернатива буржуазному спорту, - Кубок Дружбы. Его проводили в нескольких дисциплинах — разумеется, на трассах стран социализма.

Первые три купе Skoda 130 RS собрали в 1975 году. И тогда же Милан Жид выиграл социалистическое первенство в кольцевых гонках на легковых автомобилях. Чешские машины и гонщики неизменно завоевывали кубок на кольце вплоть до 1978 года. Но у завода Skoda были и более серьезные намерения.

Салон раллийной машины мало отличается от серийного. Особо и нечего было упрощать, лишь добавили дополнительные приборы и тумблеры.

На месте крышки бардачка — штурманские приборы.

Лампочка подсветки на гибком металлическом «хоботе» — для работы штурмана ночью.

В раллийном варианте двигатель можно было крутить почти до 7500 об/мин. А раскручивается он охотно, поэтому главное — не переборщить.



Помимо сражений с нашими Москвичами и Ладами чехи в 1977‑м рискнули выехать на одно из самых престижных ралли — в Монте-Карло. Машина, с которой мы сегодня встретились, как раз одна из тех, что были изготовлены специально для этого ралли, причем для лидерского заводского экипажа Вацлав Блахна/Любислав Хлавка. На этой версии двигатель развивал примерно 115 л.с., почти всё днище закрывала алюминиевая защита.

Перед этим чешские пилоты не выезжали на раллийные старты в Монте-Карло четыре десятилетия, со времен довоенной Чехословакии. Правда, в начале 1960‑х Шкоды в этом ралли участвовали, но под управлением скандинавских гонщиков. Так вот, в 1977 году здесь стартовало 230 экипажей, а до финиша добралось всего сорок пять. Чешские гонщики заняли вполне достойные 12‑е и 15‑е местá в абсолютном зачете и первое и второе — в своем классе (объем двигателя — до 1,3 литра). Это был несомненный успех, особенно если учесть, из чего чехи сделали раллийный автомобиль, с кем и с чем конкурировали.

Skoda 130 RS

Спереди под пластиковой крышкой — бензобак с широченной заливной горловиной и запаска.

О модели 130 RS в мире ралли заговорили с уважением, с легкого языка кого-то из журналистов ее даже назвали «Порше с Востока». Конечно, преувеличение, но — легкое. Помимо заднемоторной компоновки, в те годы уже довольно редкой, именитые штутгартские купе роднило с машинами из Млада-Болеслава соотношение мощности и массы. У омологированного в 1976 году Porsche 911 с 210‑сильным мотором одна лошадиная сила приходилась на 5 кг, а у самой мощной 140‑сильной Шкоды — на 5,5 кг. У раллийной 115‑сильной чешской машины было, правда, другое соотношение — 1 л.с. на 6,9 кг. Но и это неплохо!

Раллийные Шкоды неплохо показывали себя и на других соревнованиях. В 1977 году чехи финишировали на восьмом и десятом местах в абсолютном зачете «Рейда Польского» — тогда это был этап не только Кубка Дружбы, но и чемпионата Европы! К слову, на это ралли приезжали именитые гонщики на самых мощных машинах, победу в тот год одержал Бернар Дарниш на знаменитом среднемоторном купе Lancia Stratos.

В 1979‑м чехи на 130 RS стали восьмыми в греческом ралли «Акрополис», и аккурат за ними в итоговой таблице оказались две наши Лады. Но в это время карьера «сто тридцатой» уже перевалила за вершину. По сути, заключительным аккордом стали первое и второе местá чешских экипажей на ралли «Русская зима» в 1981 году. Последние 30 экземпляров раллийных купе собрали в конце 1970‑х годов — время знаменитой чешской модели заканчивалось.

ДО И ПОСЛЕ Спортивная карьера автомобилей Laurin & Klement началась еще в первые годы ХХ века. А в Ралли Монте-Карло автомобиль этой марки стартовал впервые в 1912 году под управлением Александра Коловрата — известного в те годы киномагната и гонщика-любителя. В 1936 году в Монте-Карло неплохо выступил чешский экипаж Зденек Пол/Яро­слав Хаусманн на автомобиле Skoda Popular с 36‑сильным мотором объемом 1,4 литра. В 1937 году на ралли в Монако выставили модель Rapid. В 1960‑е годы в Монако на автомобилях Skoda Octavia гонялись финские гонщики. После участия экипажа из ЧССР в этом соревновании в 1977 году Шкоды вышли на старт столь престижных соревнований уже в 2000‑х. Skoda Rapid Monte Carlo, 1937 год.

Skoda Fabia WRC, 2003 год.



Норма времени

Золотые годы социалистического автоспорта — да и социалистического автопрома — были уже позади. Всё лучшее, что было в его силах, этот автопром уже сделал. Нет, новые модели, конечно, еще появятся, и для мира социализма они будут даже прорывными, - но всерьез конкурировать на престижных соревнованиях с западными машинами уже не смогут. Поэтому-то Skoda 130 RS, она же «Порше с Востока», в известной мере — лебединая песня, которой и завершалась непростая, противоречивая, но очень интересная эпоха. Вероятно, именно поэтому машины 1970‑х годов особенно притягательны для тех, кто помнит их молодыми.

Skoda 130 RS

Боковые окошки из оргстекла — с небольшими сдвижными «форточками».

Следующие по-настоящему конкуренто­способные спортивные автомобили завод в Млада-Болеславе сделает уже в новой Чехии, под крылом концерна Volkswagen.

Увы, прохватить на этой Шкоде как следует мне так и не дали: машину берегут и холят. Тем не менее кое-что понять всё же удалось. Динамика даже по нынешним меркам вполне приличная, тем паче для 1,3‑литрового мотора. Тормозá далеки от современных представлений о спортивной эффективности — сзади-то барабаны. Тонкий рычажок управления четырехступенчатой коробкой передач, установленной ближе к корме, вызывает улыбку: как же всё это по нынешним меркам наивно! Ход его велик, а фиксация, особенно с непривычки, совсем нечеткая. В этом наши Жигули явно выигрывали у чешского автомобиля. А самое главное — заднемоторная компоновка, особенно при такой динамике, требует от пилота тонкой водительской настройки и специфических навыков. Зато в умелых руках автомобиль с тяжелой кормой проявляет чудеса «вертлявости», которая как раз и способствует быстрому прохождению поворотов.

Конечно, хотелось бы попробовать прохватить на легендарной «сто тридцатке» если не всерьез, то хоть немного повеселее. Но, в общем, понятно, почему над этой машиной трясутся. От той далекой теперь эпохи осталось не так уж много оригинальных спортивных машин. А уж с такой славной биографией, как у этой Шкоды, - тем более.

Фото: Сергей Шерстенников