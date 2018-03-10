Skoda 130 RS — ретротест «За рулем»

Эта Шкода стала самым успешным раллийным автомобилем стран социализма. И вот теперь, через много лет, можно, пусть и осторожно, протестировать настоящее раллийное купе Skoda 130 RS заводской подготовки — 1977 года рождения!

Skoda 130 RS
Skoda 130 RS

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Хотя прежде я никогда близко не общался с этой машиной, чувствую себя ее старым знакомым. Ведь встретился с ней впервые много-много лет назад, когда с юношеским восторгом следил за ипподромной гонкой, открывающей ралли «Русская зима», а потом за так называемой горной гонкой на холмах в московском районе Крылатское. На этом соревновании собирался весь раллийный цвет стран социализма. Но всерьез по ледовым и заснеженным дорогам способны были ездить, как правило, лишь наши гонщики на Москвичах и Ладах да чехи вот на таких Шкодах.

Помню, как в Крылатском заднемоторные Шкоды вылетали на пологий, длинный ледяной спуск так, что, казалось, ни под каким видом не впишутся в левый поворот почти под прямым углом. Но… Перегазовка, торможение — и каким-то немыслимым приемом пилот забрасывал тяжелую попу автомобиля вправо, а пока я пытался понять, как он это сделал, автомобиль, ревя двигателем, уже исчезал из виду.

И вот теперь, через много лет, передо мной именно такая Skoda. И не копия (в Чехии, как и у нас, понаделали немало реплик раллийных машин 1970‑х годов), а настоящее раллийное купе Skoda 130 RS заводской подготовки — 1977 года рождения!

Skoda 130 RS
Skoda 130 RS

СТО ТРИДЦАТЬ С ГАКОМ

Skoda 130 RS сделана на базе серийной модели 110 R для кольцевых гонок и ралли. Двигатель рабочим объемом 1,3 литра развивал в зависимости от модификации 115–140 л.с. Коробка передач четырехступенчатая. Скорость самых мощных версий достигала 220 км/ч. Всего в 1975–1980 годах изготовили 98 машин, из них пятьдесят — в 1978‑м.

Чешское светлое

В гоночный автомобиль можно превратить всё что угодно. Но в некоторых странах в этой области достигли особенных высот. Например, в социалистической Чехословакии. Ну что такое Skoda семейства 100/110, дебютировавшего в 1970 году? Банальный, непритязательный заднемоторный автомобиль с моторчиком объемом 1,0–1,1 литра, рассчитанный на неизбалованных покупателей стран соцлагеря. Был, правда, в гамме и двухдверный вариант с гордым именем Skoda 110 R Coupe (ЗР, № 1, 2014). Но тоже ничего особенного: самый мощный двигатель выдавал всего 52 л.с. Однако в Млада-Болеславе на этом не остановились и в начале 1970‑х годов приступили к созданию по-настоящему спортивного автомобиля.

Сначала появился экспериментальный прототип Skoda 200 RS. На нем опробовали опытные моторы объемом 1,7 и 2,0 литра. А вскоре сделали модель Skoda 130 RS, который предстояло стать мелкосерийной и омологированной для ралли и кольцевых гонок.

Спортивный двигатель с сухим картером питают два горизонтальных карбюратора Weber.
Спортивный двигатель с сухим картером питают два горизонтальных карбюратора Weber.

Мотор с алюминиевым блоком и чугунной головкой при рабочем объеме 1,3 литра развивал мощность до 140 л.с. при 8500 об/мин. Система питания — два карбюратора Weber. Двигатель имел сухой картер, масляный радиатор и два насоса — нагнетающий и отсасыва­ющий масло. Коробка передач — четырехступенчатая (коробку с пятью передачами до ума так и не довели). Тормозá стандартные: спереди дисковые, сзади барабанные. Подвеска — независимая, пружинная.

Серьезным изменениям подвергли кузов. Главная цель — максимально его облегчить. Крышку багажника и панели дверей сделали из алюминия, капот и расширители арок пластиковые. Из салона, разумеется, убрали всё лишнее. В результате массу автомобиля снизили до 770 кг. В самой мощной версии Skoda 130 RS разгонялась до 220 км/ч. Впрочем, большинство машин оснащали менее форсированными двигателями, дабы не рисковать в длинных гонках.

ОДНОЙ КРОВИ

На базе модели 130 RS в 1979 году сделали прототип Skoda 130 RS A5 (заводское обозначение — «тип 738») для кольцевых гонок в классе автомобилей с моторами объемом до 2,0 литра. Двигатель 1.8 развивал мощность 154 л.с. В 1981 году построили также раллийное купе Skoda 739 RS — то была модернизация успешной модели 130 RS. Оба проекта не получили развития.

Skoda 739 RS — попытка модернизации модели 130 RS, 1981 год.
Skoda 739 RS — попытка модернизации модели 130 RS, 1981 год.

Кольцевой прототип Skoda 130 RS A5.
Кольцевой прототип Skoda 130 RS A5.

Дружба дружбой

Главное автомобильное соревнование социалистических стран, придуманное еще в начале 1960‑х как некая альтернатива буржуазному спорту, - Кубок Дружбы. Его проводили в нескольких дисциплинах — разумеется, на трассах стран социализма.

Первые три купе Skoda 130 RS собрали в 1975 году. И тогда же Милан Жид выиграл социалистическое первенство в кольцевых гонках на легковых автомобилях. Чешские машины и гонщики неизменно завоевывали кубок на кольце вплоть до 1978 года. Но у завода Skoda были и более серьезные намерения.

Салон раллийной машины мало отличается от серийного. Особо и нечего было упрощать, лишь добавили дополнительные приборы и тумблеры.
Салон раллийной машины мало отличается от серийного. Особо и нечего было упрощать, лишь добавили дополнительные приборы и тумблеры.

На месте крышки бардачка — штурманские приборы.
На месте крышки бардачка — штурманские приборы.

Лампочка подсветки на гибком металлическом «хоботе» — для работы штурмана ночью.
Лампочка подсветки на гибком металлическом «хоботе» — для работы штурмана ночью.

В раллийном варианте двигатель можно было крутить почти до 7500 об/мин. А раскручивается он охотно, поэтому главное — не переборщить.
В раллийном варианте двигатель можно было крутить почти до 7500 об/мин. А раскручивается он охотно, поэтому главное — не переборщить.
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Помимо сражений с нашими Москвичами и Ладами чехи в 1977‑м рискнули выехать на одно из самых престижных ралли — в Монте-Карло. Машина, с которой мы сегодня встретились, как раз одна из тех, что были изготовлены специально для этого ралли, причем для лидерского заводского экипажа Вацлав Блахна/Любислав Хлавка. На этой версии двигатель развивал примерно 115 л.с., почти всё днище закрывала алюминиевая защита.

Перед этим чешские пилоты не выезжали на раллийные старты в Монте-Карло четыре десятилетия, со времен довоенной Чехословакии. Правда, в начале 1960‑х Шкоды в этом ралли участвовали, но под управлением скандинавских гонщиков. Так вот, в 1977 году здесь стартовало 230 экипажей, а до финиша добралось всего сорок пять. Чешские гонщики заняли вполне достойные 12‑е и 15‑е местá в абсолютном зачете и первое и второе — в своем классе (объем двигателя — до 1,3 литра). Это был несомненный успех, особенно если учесть, из чего чехи сделали раллийный автомобиль, с кем и с чем конкурировали.

Skoda 130 RS
Skoda 130 RS

Спереди под пластиковой крышкой — бензобак с широченной заливной горловиной и запаска.
Спереди под пластиковой крышкой — бензобак с широченной заливной горловиной и запаска.

О модели 130 RS в мире ралли заговорили с уважением, с легкого языка кого-то из журналистов ее даже назвали «Порше с Востока». Конечно, преувеличение, но — легкое. Помимо заднемоторной компоновки, в те годы уже довольно редкой, именитые штутгартские купе роднило с машинами из Млада-Болеслава соотношение мощности и массы. У омологированного в 1976 году Porsche 911 с 210‑сильным мотором одна лошадиная сила приходилась на 5 кг, а у самой мощной 140‑сильной Шкоды — на 5,5 кг. У раллийной 115‑сильной чешской машины было, правда, другое соотношение — 1 л.с. на 6,9 кг. Но и это неплохо!

Раллийные Шкоды неплохо показывали себя и на других соревнованиях. В 1977 году чехи финишировали на восьмом и десятом местах в абсолютном зачете «Рейда Польского» — тогда это был этап не только Кубка Дружбы, но и чемпионата Европы! К слову, на это ралли приезжали именитые гонщики на самых мощных машинах, победу в тот год одержал Бернар Дарниш на знаменитом среднемоторном купе Lancia Stratos.

В 1979‑м чехи на 130 RS стали восьмыми в греческом ралли «Акрополис», и аккурат за ними в итоговой таблице оказались две наши Лады. Но в это время карьера «сто тридцатой» уже перевалила за вершину. По сути, заключительным аккордом стали первое и второе местá чешских экипажей на ралли «Русская зима» в 1981 году. Последние 30 экземпляров раллийных купе собрали в конце 1970‑х годов — время знаменитой чешской модели заканчивалось.

ДО И ПОСЛЕ

Спортивная карьера автомобилей Laurin & Klement началась еще в первые годы ХХ века. А в Ралли Монте-Карло автомобиль этой марки стартовал впервые в 1912 году под управлением Александра Коловрата — известного в те годы киномагната и гонщика-любителя.

В 1936 году в Монте-Карло неплохо выступил чешский экипаж Зденек Пол/Яро­слав Хаусманн на автомобиле Skoda Popular с 36‑сильным мотором объемом 1,4 литра. В 1937 году на ралли в Монако выставили модель Rapid. В 1960‑е годы в Монако на автомобилях Skoda Octavia гонялись финские гонщики. После участия экипажа из ЧССР в этом соревновании в 1977 году Шкоды вышли на старт столь престижных соревнований уже в 2000‑х.

Skoda Rapid Monte Carlo, 1937 год.
Skoda Rapid Monte Carlo, 1937 год.

Skoda Fabia WRC, 2003 год.
Skoda Fabia WRC, 2003 год.

Норма времени

Золотые годы социалистического автоспорта — да и социалистического автопрома — были уже позади. Всё лучшее, что было в его силах, этот автопром уже сделал. Нет, новые модели, конечно, еще появятся, и для мира социализма они будут даже прорывными, - но всерьез конкурировать на престижных соревнованиях с западными машинами уже не смогут. Поэтому-то Skoda 130 RS, она же «Порше с Востока», в известной мере — лебединая песня, которой и завершалась непростая, противоречивая, но очень интересная эпоха. Вероятно, именно поэтому машины 1970‑х годов особенно притягательны для тех, кто помнит их молодыми.

Skoda 130 RS
Skoda 130 RS

Боковые окошки из оргстекла — с небольшими сдвижными «форточками».
Боковые окошки из оргстекла — с небольшими сдвижными «форточками».

Следующие по-настоящему конкуренто­способные спортивные автомобили завод в Млада-Болеславе сделает уже в новой Чехии, под крылом концерна Volkswagen.

Увы, прохватить на этой Шкоде как следует мне так и не дали: машину берегут и холят. Тем не менее кое-что понять всё же удалось. Динамика даже по нынешним меркам вполне приличная, тем паче для 1,3‑литрового мотора. Тормозá далеки от современных представлений о спортивной эффективности — сзади-то барабаны. Тонкий рычажок управления четырехступенчатой коробкой передач, установленной ближе к корме, вызывает улыбку: как же всё это по нынешним меркам наивно! Ход его велик, а фиксация, особенно с непривычки, совсем нечеткая. В этом наши Жигули явно выигрывали у чешского автомобиля. А самое главное — заднемоторная компоновка, особенно при такой динамике, требует от пилота тонкой водительской настройки и специфических навыков. Зато в умелых руках автомобиль с тяжелой кормой проявляет чудеса «вертлявости», которая как раз и способствует быстрому прохождению поворотов.

Конечно, хотелось бы попробовать прохватить на легендарной «сто тридцатке» если не всерьез, то хоть немного повеселее. Но, в общем, понятно, почему над этой машиной трясутся. От той далекой теперь эпохи осталось не так уж много оригинальных спортивных машин. А уж с такой славной биографией, как у этой Шкоды, - тем более.

Skoda 130 RS — ретротест «За рулем»

Фото: Сергей Шерстенников

Skoda 130 RS — ретротест «За рулем»
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