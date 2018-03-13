— На рынке автомобильных видеорегистраторов наблюдается оживление, особенно в низшем ценовом сегменте: возникло многообразие дешевых и не всегда качественных устройств, которые конкурируют друг с другом исключительно в части цены. Бренды второго эшелона не занимаются разработкой, а просто закупают готовые устройства у крупных китайских OEM-производителей. В результате потребитель видит на полках магазинов абсолютно одинаковые по сути видеорегистраторы под разными брендами. В этом сегменте за последние годы функциональной и технологической эволюции не наблюдалось.

В среднем и высоком сегментах брендам второго эшелона нечего предложить, тут уверенно лидируют известные компании с собственными разработками. Возможности видеорегистраторов таких компаний сегодня выходят далеко за пределы одной лишь только съемки. Если взять для примера устройства Mio 7-й серии, то в них будут дополнительные модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, навигационный модуль на базе GPS с обновляемыми базами полицейских камер, интеллектуальные системы слежения за разметкой и впереди идущим автомобилем, подключение дополнительной камеры заднего вида. Беспроводная связь позволяет быстро перенести снятое видео прямо в память смартфона, минуя операции с компьютером и картой памяти. По Bluetooth-каналу с телефона на экран регистратора выводятся уведомления — это удобно, но и способствует повышению безопасности: водителю не нужно обращать внимание на смартфон во время езды. Наличие таких функций сегодня — правила хорошего тона для функциональных качественных устройств.



— Каким вы видите ближайшее будущее видеорегистраторов? Что в целом происходит с рынком и спросом, какую долю на нем занимает Mio?



— Тренд на улучшение качества съемки был и будет всегда. Несколько лет назад регистраторы массово переходили на запись видео в разрешении 1920х1080 с частотой 30 кадров в секунду. В последний год среди передовых устройств был заметен переход на более качественные матрицы и светосильную оптику, чтобы получалась качественная картинка даже в сумерках или при лобовом свете, например.



План на ближайший год — съемка Full HD повышенной плавности с частотой 60 кадров в секунду. Съемка в ночное время — тоже очень востребованная и при этом сложная в реализации функция. Для уменьшения шумов, повышения яркости видео, как говорит нам наш собственный опыт, необходимо работать не только над аппаратной, но и над программной составляющей. Если сравнить ночное видео с хорошего брендового регистратора и с устройства низшего ценового сегмента, разница будет колоссальной.



Сейчас явно прослеживается рост спроса на двухкамерные регистраторы, причем их основными покупателями являются люди, уже побывавшие в ДТП. Mio скоро начнет продажи дополнительной камеры, которую можно будет подключить ко всем без исключения регистраторам 7-й серии.



Весь российский рынок видеорегистраторов можно оценить в 800–900 тысяч устройств в год, однако эти цифры могут быть неточными, так как на прилавки попадают «серые» устройства, учесть количество которых невозможно. Доля Mio в общем объёме официально проданных устройств составляет 20–25%, что означает высокое доверие покупателей к бренду.



— Чем отличаются продукты Mio от конкурентов? В чем вообще заключается разница между регистраторами A-брендов и дешевыми аналогами?



— Если вкратце перечислять различия, то они более фундаментальны, нежели просто качество съемки и функциональность.



Mio, будучи серьёзным крупным брендом, имеет собственное производство, самостоятельно проводит полный цикл разработки, прототипы проходят тестирования в лабораториях, все комплектующие обязательно сертифицируются для работы в сложных условиях. Контроль качества подразумевает проверку на воздействие высоких и низких температур, влажности, электромагнитного излучения. В конечном итоге покупатель получает продуманное, грамотно спроектированное устройство, произведенное под строгим контролем и прошедшее полный цикл различных испытаний. Производственные процессы Mio получили сертификацию ISO, которой нет у конкурентов. Это дополнительно гарантирует высокое качество продукции.



Стабильная работа в любых условиях (например, в мороз и в жару), качественная съемка, интересные функции, продуманное крепление, долговечность (особенно актуально на плохих дорогах), наконец, удобное меню с хорошей русификацией — вот преимущества продукта A-бренда.



Б-бренды, продающие максимально дешевые регистраторы, не имеют к их разработке и производству никакого отношения. OEM-производители предлагают заказчикам (мелким брендам) продукты любого ценового уровня и соответствующего ему качества. Покупая дешевый регистратор, покупатель платит сразу несколько наценок (маржа OEM-производителя, маржа бренда, маржа ритейлера), получая устройство с очень низкой себестоимостью и столь же низким уровнем съемки и надежности. У таких регистраторов высокий процент брака, как аппаратного, так и программного, и самые дешевые и низкокачественные компоненты.



— Расскажите о лабораторных испытаниях регистраторов. Что же происходит за закрытыми дверями?



— Компании Mio создала на Тайване лабораторию, где тестирование проходит вся продукция. В лаборатории мы можем изменять уровень влажности, температуры, электромагнитного излучения. Причем такие испытания нужны не только для того, чтобы проверить надежность регистраторов, — анализируя изменения в качестве съемки при разных погодных условиях, мы модифицируем прошивку для достижения наилучших результатов.



При погодном тестировании Mio сравнивает свои регистраторы с продуктами конкурентов — качество видео должно оставаться неизменным и в жару, и мороз, а также при низкой и высокой влажности. Так, недавно проведенный тест на воздействие высоких температур показал, что даже при температуре +85 °C (так регистратор разогревается в южных широтах в солнечный день под стеклом после нескольких часов на стоянке) качество съемки у устройства Mio не изменяется, в то время как конкуренты сначала радикально снижают качество изображения (еще при +60 °C), а потом и вовсе отключаются. Может, зимой, особенно нынешней, это и не очень актуально, но летом жаростойкость видеорегистраторов Mio станет вполне актуальной. Впрочем, тест на работу при низких температурах также не выявил серьезного снижения качества изображения у наших устройств при ­30 °C, благодаря использованию стеклянной (а не пластиковой) оптики.



— Можно ли оставлять видеорегистратор в машине на ночь в холодное время года? Сильные морозы как-то влияют на его работу?



— Можно, если это устройство грамотно спроектировано и сделано из качественных материалов. Но Mio не рекомендует это делать: единственный чувствительный к холоду компонент в наших видеорегистраторах — аккумулятор. К сожалению, все без исключения современные литий-ионные аккумуляторы серьезно теряют емкость и деградируют при отрицательной температуре. К тому же в дешевых регистраторах уже после одного зимнего сезона батарея может полностью выйти из строя, что чревато неработоспособностью всего устройства: в некоторых регистраторах нет сквозного питания от бортовой сети, ток всегда берется из аккумулятора. И если с физическими ограничениями работы аккумулятора мы ничего не можем поделать, то оптика и сенсор в видеорегистраоторах Mio не меняют своих характеристик от температурных перепадов — это не пустое утверждение, а то, что показали стресс-тесты в нашей лаборатории. Но недорогие регистраторы при прямом воздействии солнечного света, на жаре или на холоде могут менять цветовой баланс картинки, терять четкость, причем зачастую безвозвратно.