Моторное шоу в Женеве: поедем без руля?

В восторге влезаю на маленькую тележку под названием Renault Type A выпуска 1898 года. Поехали! Слева на экране мчится дорога, и кажется, что я еду. Но вместо руля у меня нечто, похожее на заводную рукоятку. Далеко смотрели в XIX веке: сегодня на выставке многие автомобили без руля. Ими управляет компьютер.
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Расскажу о первых впечатлениях — они головокружительны. Глаза вращаются за предложениями — от близких нам Киа Сид и Хендэ Санта Фе до революционных электрических мощностей и беспилотных экипажей.
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Фото: automps.ru
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