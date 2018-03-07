Моторное шоу в Женеве: поедем без руля?

Обзор Женевского автосалона-2018 мне бы хотелось начать со стенда Лады. Но иду к Рено: теперь это почти наш производитель в группе Рено-Ниссан-Лада.

В восторге влезаю на маленькую тележку под названием Renault Type A выпуска 1898 года. Поехали! Слева на экране мчится дорога, и кажется, что я еду. Но вместо руля у меня нечто, похожее на заводную рукоятку. Далеко смотрели в XIX веке: сегодня на выставке многие автомобили без руля. Ими управляет компьютер.

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Расскажу о первых впечатлениях — они головокружительны. Глаза вращаются за предложениями — от близких нам Киа Сид и Хендэ Санта Фе до революционных электрических мощностей и беспилотных экипажей.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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