Наши в Женеве-2018: тюнинг от прекрасного до ужасного

Женевский автосалон наряду с гигантами индустрии привечает и всевозможные тюнинговые конторы. Творения их вызывают неоднозначную реакцию, даже если в целом вы относитесь к доработкам машин благосклонно.

Российская компания на Женевском мотор-шоу? Да, и это не гигант АВТОВАЗ, а тюнинговая фирма «Технологии роскоши». Ее специализация — доработки интерьера, после которых машина превращается в роскошный мобильный кабинет. На стенде компании красуются два минивэна Mercedes, чья отделка выполнена на высшем уровне с использованием компонентов от седана S-класса. В «Технологиях роскоши» могут переоформить любой салон по индивидуальному заказу. Стоимость выставления в Женеве заоблачная, но владельцы хотят выйти и на европейский рынок, поэтому средств на пиар не жалеют.

Ателье Brabus — одно из самых авторитетных в отрасли. Выходящие из его цеха Мерседесы не теряют стиля и лица, заданного их создателями. Если это Гелендваген, то его брутальность после стараний специалистов по тюнингу только увеличивается.

Startech является подразделением Брабуса, специализирующимся на тюнинге британских автомобилей. То ли исходник слишком совершенен, то ли вкус в данном случае подкачал, но Bentley Bentayga от Startech красивым не выглядит. Например, подножки на нем смотрятся крайне несуразно. Комплекс доработок конкретно этой машины потянул более чем на 150 000 евро.

Ателье Mansory основано выходцем из Ирана. Быть может, поэтому результаты его работы над самыми дорогими автомобилями мира выглядят издевательством. Вот, к примеру, Bugatti в фантастически убогой раскраске — то ли под гранит, то ли под зимний камуфляж.

Вот Rolls-Royce от той же фирмы с дизайном передней части под снегоуборочный грузовик и странным колером кузова.

А так, по мнению спецов Mansory, должен выглядеть «правильный» Bentley Bentayga. Великолепное творение британцев накрыло безвкусицей обвеса. И уже неинтересно, из чего он — из элитного карбона или простонародного пластика. Раскраска тоже «доставляет».

Bentley Bentayga от фирмы Mansory

Land Rover Defender от компании Chelsea покорит любое бездорожье благодаря колесной формуле 6х6. В салоне установлено четыре ряда кожаных сидений, причем спереди красуются гоночные «ковши». Ряд из четырех крошечных форточек на боковине кузова добавляет машине шарма.

Компания Klassen готова добавить длины представительской машине, если заводское исполнение владельца не устраивает. Заметьте, они остаются роскошными «персоналками», а не автобусами для катания свадеб. Этот Range Rover растянули на 1016 мм: больше вряд ли найдете. И это при том факте, что «британец» и без того является уникумом, предлагая вариант с удлиненной базой с завода.

У этого Mercedes-Maybach прибавка всего 360 мм, базовая для фирмы Klassen. Максимально ее инженеры готовы удлинить немецкий седан на 1050 мм. Оборудование салона — согласно капризам заказчика.

А это уже образец заводского тюнинга. Новейший «каблучок» Peugeot Rifter стараниями компании Dangel обрел полноприводную трансмиссию. К ней прилагается увеличенный клиренс (+80 мм) и комплект «приключенческих» аксессуаров: крепление для велосипеда, прочный багажник с палаткой, светодиодная балка рабочего света.

Polestar до недавних пор было «придворным» тюнинг-ателье Volvo, а ныне — самостоятельная марка. И все же купе Polestar 1 можно назвать проектом по глубокой доработке седана Volvo S90. Машина обрела форсированную гибридную силовую установку (600 л.с. вместо 407). Кузову не только изменили количество дверей, но и изготовили его из углепластика, снизив массу и центр тяжести. Продавать этот автомобиль начнут в середине следующего года через отдельные шоу-румы.