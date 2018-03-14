Как часто следует протирать номера в непогоду, можно ли ехать по выделенке на электромобиле и как украсить машину к свадьбе, чтобы не оштрафовали?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

И льготы, и штрафы

Штрафуют ли водителей электромобилей за движение по выделенным полосам для городского транспорта­ и за неоплаченную парковку?

С. ХВОСТОВ, Химки

Правом двигаться по полосам для маршрутных транспортных средств обладают также школьные автобусы, легковые такси и велосипедисты (пункт 18.2 Правил дорожного движения). Иным транспортным средствам, в том числе приводимым в движение электрическим двигателем, выезжать на эти полосы запрещено, за исключением отдельно оговоренных случаев. Ответственность за данное нарушение установлена частями 1.1 и 1.2 (для территорий Москвы и Санкт-Петербурга) статьи 12.17 КоАП РФ: штраф в размере 1500 и 3000 рублей соответственно. Правила использования парковок, включая перечень транспортных средств, которые могут размещаться бесплатно, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В частности, такая возможность предусмотрена для электромобилей Правилами пользования городскими парковками и размещения на них транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2013 года № 289‑ПП.

Красота — страшная сила

Друг попросил повозить гостей на его свадьбе. Сотрудники ДПС придрались к тому, что машина наряжена букетом и лентами «не по стандарту» (цитирую инспектора). К счастью, отпустили, но нервы потрепали. О каком стандарте речь? Неужели им больше нечем заняться?

ДМИТРИЙ, Ростовская область

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Разумеется, никакого стандарта для украшения автомобилей не существует. Вместе с тем бездумная установка декоративных элементов вполне может стать основанием для остановки автомобиля сотрудниками Госавтоинспекции, в обязанности которых входит надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов в области безо­пасности дорожного движения. Примите во внимание, что, согласно Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), нельзя вносить в конструкцию транспортных средств изменения без разрешения Госавтоинспекции. Под «внесением изменений в конструкцию», согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», понимаются исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и вли­яющие на безопасность дорожного движения. В этой связи необходимо следить за тем, чтобы украшения не могли быть расценены как внесение изменений в конструкцию. Кроме того, декоративные элементы могут подпасть под действие иных норм указанного Перечня. Так, они не должны загораживать внешние световые приборы (пункт 3.3) или государственные регистрационные знаки (пункт 7.15), ограничивать обзорность с места водителя (пункт 7.3) и тому подобное. Несоблюдение требований является основанием для того, чтобы остановить транспортное средство и принять соответствующие меры, предусмотренные КоАП РФ. Так, в соответствии с частью 1 статьи 12.5 за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями эксплуатация транспортного средства запрещена, предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. В случае, если при украшении машины нарушены требования по установке регистрационных знаков, ответственность может наступить по части 1 или 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Санкции, предусмотренные частью 2 указанной статьи, - вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.

Одна на двоих

Можем ли мы с женой зарегистрировать в ГИБДД машину одновременно на двоих?

КАРИМ, Москва

Не можете. В соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 года № 1001, конкретное транспортное средство могут зарегистрировать только за одним юридическим или физическим лицом.

Следи за чистотой

В нашем районе инспекторы часто останавливают машины и наказывают водителей за грязные номера. Наказали и меня: тронулся в путь сразу после обильного снегопада, поэтому передний номер был в снегу. Установлены ли какие-то пределы (времени, расстояния и проч.), в которых дозволено двигаться с нечитаемым номером?

СЕРГЕЙ ГАРАЕВ, Чистополь, Татарстан

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Такие пределы нормативно не установлены. Напомню, что Правилами дорожного движения Российской Федерации обязанность перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, в том числе читаемость государственных регистрационных знаков, возлагается на водителя. Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП РФ знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. Сотрудники Госавтоинспекции при принятии решения о привлечении водителя к ответственности руководствуются здравым смыслом и реальной возможностью обеспечить читаемость регистрационных знаков в пути с учетом состояния дороги и погодных условий. Как представляется, в описанной ситуации для того, чтобы избежать претензий со стороны сотрудников Госавтоинспекции, вам следовало очистить регистрационные знаки непосредственно перед началом ­движения.

С брызговиком или без?

Неудачно запарковался на Лексусе в сугробе и оторвал пластиковый брызговик. Не грозит ли мне штраф, если потерплю с заменой до весны?

АНОНИМ

В соответствии с Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуата­ция транспортных средств (пункт 7.5), нельзя эксплуатировать транспортное средство, если отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики. Таким образом, если поврежденный элемент не является обязательным элементом конструкции, санкции ­за его отсутствие вам не грозят.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович, ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева, Сергей Савостьянов/ТАСС, depositphotos