Владимир Кузьмин: «Раньше я признавал только мотоциклы»

Композитор и исполнитель Владимир Кузьмин известен каждому слушателю: его песни «Семь морей», «Позвони мне среди ночи», «Сибирские морозы» стали классикой нашей эстрады. В среде байкеров Кузьмин тоже желанный гость, его страсть к мотоциклам известна всем. Михаил Садчиков-младший не только поговорил со знаменитостью о любимых мотоциклах, но и выяснил, почему рокер долго не садился за руль автомобиля и предпочитает ездить в одиночестве.

Владимир, на чем сейчас ездите в Москве?

Я поклонник Audi. У меня раньше были ТТ и Q7, который настолько огромен, что было чувство, будто я за рулем автобуса сижу. Я на них довольно долго ездил, а потом вышел новый Q5, и я захотел его — такой с виртуальной панелью приборов внутри, куда проецируются все песни, альбомы. А жена любит Мерседесы, у нее GL. Но, на мой взгляд, мой Audi создан для водителя, потому что им приятно рулить, а Мерседес жены — нет, я все время засыпаю в нем. Еще у меня несколько мотоциклов: BMW, три Ямахи и Урал с коляской, который для прикола, стоит в гараже, красивый такой.

После долгих двухколесных лет, Владимир Кузьмин оседлал-таки этот Audi.

Зимой ведь на мотоциклах не покатаешься особо?

Зимой никто на них не ездит, да. Правда, есть торчки, которые приезжают на специальный трек и гоняют там, но мне это неинтересно.

А есть у вас машина мечты?

Я не торчу от машин. У меня есть гитара мечты, которую я сейчас пытаюсь создать — вот это да, проблема. Постоянно решаешь, какой будет кант, какой будет цвет, будет клен, ольха или красное дерево. А машина мечты — такого нет. Вот нравится Audi — и нормально.

То есть спорткары вас не интересуют?

Audi ТТ была полуспортивная, хорошая машина. А на настоящих спорткарах я никогда не ездил…

Какой вы водитель?

Средний. Когда сдавал Q7, который прослужил мне восемь лет, услышал разговор продавцов. «Что там поцарапано?» — «Все, кроме крыши». Я все время что-то задевал, он ведь такой здоровый, не всегда чувствуешь габариты: то камень, то столбик, то в гараж не так заеду, постоянно царапал. При этом ни одной аварии не было! И на новом Audi пока не было, тьфу-тьфу.

Владимир Кузьмин на своем BMW F650.

Я прочитал, что у вас есть «мотоцикл для прогулки по лесам»?

Это Ямаха маленькая, да и BMW F650 для этих целей подходит. Он предназначен для езды не только по асфальту, но и бездорожье хорошо держит, если в лужу попал или грязь. В 2011 году я на здоровом чоппере выезжал с дачи и не рассчитал немного: обычно выезжаю и сразу на дорогу — там никого. А тут выехал, и КАМАЗ мне навстречу, я в последний момент увернулся и на обочину вылетел, где грязь, слякоть, из-за чего меня сильно трясло. Надо было упасть, а я решил удержать мотоцикл по привычке, в итоге повредил сухожилие и сломал палец, который у меня еще лет пять болел. К кому я тогда только не ходил: и к иглоукалывателям, и к китайцам, но ничего не помогало, приходилось на гитаре заниматься через боль. Кстати, я даже не знал, что сломал палец — только года через два сделал снимок, потому что болел и болел. Оказалось, что неправильно сросся. Но по второму разу ломать не стал. А потом плюнул, перестал им заниматься и прошлым летом само прошло.

А вот если бы я ехал на BMW, такой ситуации не случилось бы, так как он держит грязь, там ABS срабатывает, чего не сделал чоппер, когда тащил меня по грязи.

Еще я слышал от вас фразу: «В плане мотоциклов я еще не угомонился». Сейчас уже нет такого азарта?

Скажу честно, когда все правила дорожного движения ужесточили, количество пробок увеличилось, я в центр Москвы не выезжаю почти. Живу на даче и катаюсь по большей части за городом. Еще я не люблю сборища, хотя мы каждый год играем на байк-шоу у Хирурга , были в прошлом и позапрошлом. Он меня любит за то, что я не тот артист, который на словах с мотоциклами знаком, а на деле, поэтому и с уважением относится. Но я катаюсь не в компании, а один — мне так больше нравится, а до 2010 года я машину вообще не хотел, у меня была машина с водителем, мне было нормально. Сам я за рулем не ездил, только на мотоцикле, и был фанатиком этого дела.

Когда дождь на тебя капает, весь мокрый, на тебя из машин смотрят как на идиота, а ты смотришь на них и думаешь: «Сами вы идиоты, не понимаете этого кайфа!». Но с годами это проходит, сейчас уже нет того азарта, что раньше. Я и скорость последнее время не очень люблю, еду спокойненько, чтобы нехолодно было, ведь когда больше 100 км/ч едешь, то замерзаешь, если погода чуть ниже 10 градусов. Даже термобелье не спасает! А потом, с этой одеждой вечные проблемы: пока наденешь термобелье, эти носки, штаны, ботинки — дошел до мотоцикла и вспотел. Поэтому по Москве мне не нравится ездить, а на даче вышел, надел куртку и шлем, сел на мотоцикл и поехал.

Если вы так любите мотоциклы, наверняка вам предлагали стать лицом какой-нибудь марки?

А я был лицом ИЖа, снимался у них в роликах где-то в начале 2000-х. Они тогда сделали чоппер, я его рекламировал, но потом у них чего-то развалилось все.

Когда вы сели за руль мотоцикла в первый раз?

Меня отец посадил за руль Явы, у которой коляска от ИЖа была. Он меня научил переключать сцепление, мне лет восемь было. Есть даже фотография, где он за рулем, мама сзади, а нас трое детей в коляске, мы ехали из города Балтийска до Крыма с палатками, снаряжением. Мой отец тоже был фанатиком, первый свой BMW купил в 1946 году, еще немецкий, трофейный, торчок по мотоциклам был жуткий. Ему было 70 лет, я свою жену сажал сзади, а он — свою вторую жену, и мы катались, пиво пили в кафешке, такой бодрый был. Да что там, он в 70 лет ездил в магазин за продуктами на Урале!

Как бы ни упирался Владимир Кузьмин, а любовь к машинам у него еще с детства.

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А за руль машины когда сели?

Ой, поздно, когда была группа «Динамик». Помню, мы две гитары поменяли на старую вазовскую 11-ю модель с братом, у нас прав не было, поэтому мы так ездили, что называется, до первого трамвая. Потом я в трамвай и въехал… или он в меня?

Я тогда первый раз в жизни один поехал в музучилище сдавать экзамен, чего-то встал на перекрестке и думаю: куда ехать? И тут бабах — трамвай! Непристегнутый был, вылетел из машины, и ничего серьезного — только царапины и сотрясение мозга, в больнице один день полежал. Потом я год не ездил, боялся, но понял, что надо учиться. И уже потом за руль сел лет в тридцать, меня научил водить Александр Юдов (клавишник группы «Рецитал», сотрудничал с Аллой Пугачевой. — Прим. ред.). С тех пор у меня ни одной аварии не было!

Наверняка в вашем творчестве есть песни, посвященные машинам или мотоциклам?

(напевает) «Есть у тебя машина, а у меня мопед» — эта строчка из песни «Почему мы пьем вино». Про мотоциклы много песен в альбоме «Рокер-2», да и вообще много мотоциклетной тематики в творчестве, мотоциклы являются героями многих песен.

Фото: vladimirkuzmin.org