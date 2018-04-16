На парковке и далее везде: садовые аккумуляторные инструменты от Kärcher

Для владельцев автомобилей бренд «Керхер» в первую очередь ассоциируется со всем известными мойками высокого давления. Но в ассортименте немецкого концерна есть масса других полезных аппаратов, которые точно помогут отвоевать у природы место под парковку. Впрочем, функции воздуходувок, пил, кусторезов и триммеров гораздо шире. Настолько, что очень скоро вы не сможете понять, как вообще без них обходились.

Но обо всем по порядку. Инструмент, который в хозяйстве точно пригодится, — это цепная пила. Свой автомобиль мы стараемся всячески оберегать, в том числе и от природы, и от погоды. Пила поможет аккуратно удалить торчащие в ненужных направлениях ветви, избавиться от поваленных деревьев — сделать парковочное место максимально удобным и безопасным. Аккумуляторная цепная пила CS 330 Bp станет незаменимым спутником во время походов, поездок на охоту или рыбалку и просто в лес, а также для заядлых джиперов и любителей экстремальных походов на машине. Распилить поваленные деревья на костер, построить шалаш, сделать мост для проезда по трассе — легко. Пила не займет много места в багажнике благодаря своей компактности и легкости и не будет раздражать запахом бензина. А еще она очень проста в использовании: в этом случае совсем не нужно быть брутальным лесником.

Оказывается, воздуходувка полезна не только осенью для уборки опавших листьев, но и вообще круглый год! Зимой и даже сейчас, пока еще лежит снег, аккумуляторная воздуходувка LB 850 Bp поможет легко и быстро очистить машину от снега: сдувает всё за считаные секунды. Не стоит беспокоиться о том, что соседи начнут возмущаться вашей находчивости: аккумуляторная воздуходувка до 50% тише, чем бензомоторный инструмент, и может использоваться в местах, чувствительных к воздействию шума, и даже ночью. А если говорить о назначении более «прямом» и очевидном, то воздушный поток, создаваемый воздуходувкой, легко помогает избавиться от листвы и мелкого мусора, в том числе из труднодоступных мест, например, из-под скамеек и углов. Это суперпомощник для владельцев дачных участков и садов, где приходится много времени тратить на уборку листвы.

Помимо уже успешно зарекомендовавших себя на рынке за счет целого ряда неоспоримых преимуществ пилы и воздуходувки, этой весной «Керхер» представляет принципиально новые инструменты — аккумуляторный кусторез HT 615 Bp и аккумуляторный триммер ST 400 Bp. С их помощью окружающее пространство — и приусадебный участок, и сад, и огород, и парковочное место — можно привести в идеальное состояние.

Кусторез «Керхер» благодаря двухступенчатому управлению скоростью резания легко адаптируется к совершенно разным задачам. Он подойдет для стрижки и живых изгородей, и кустарников, и деревьев: острые зубья лезвия обеспечивают плавную резку с любой стороны.