Как я экономлю 90 тысяч рублей в год без машины. Рассказ читателя

«Ты очень дорого мне обходишься, дорогуша…» — сказал себе однажды Никита и продал машину. Москвич, преподаватель ВУЗа рассказывает, почему сегодня чувствует себя без автомобиля только лучше. «За рулем» подозревает, что у каждого читателя будут свои цифры расходов и другие аргументы — давайте спорить.

Эта история началась три года назад, когда, получив последовательно сначала права, а потом щедрый бонус от работодателя, я решил купить машину: добираться на метро и автобусе до офиса уже не хотелось, а водить как раз наоборот — еще нравилось. И тогда же у знакомых обнаружилась почти новая (пара тысяч километров пробега) рыжая Opel Mokka в топовой комплектации. Совпадение? Ммм… Ну, вы поняли. Однако год назад мы с Моккой расстались — без сожаления с моей стороны. И вот почему.

Почему купил?

Помимо сдержанного интереса к обладанию и управлению автомобилем, для покупки Мокки была практическая причина. Когда живешь на юге Москвы в десяти минутах от МКАД, а работаешь с девяти утра на юго-западе на том же расстоянии от МКАД и в дополнение к этому регулярно бываешь в логистической черной дыре по имени Бирюлево, без машины делается как минимум трудно.

Одна из причин покупки машины: было интересно на выходных или во время отпуска покататься по окрестностям Москвы и посетить ближнее зарубежье (Финляндия, Прибалтика).

Почему продал?

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Что изменилось спустя два года? Во-первых, место работы: в центре, куда я перебрался зарабатывать, с парковкой непросто — если вы не депутат или силовик. Да и на метро до офиса оказалось всего на десять минут дольше, чем на машине без пробок, и в разы быстрее, когда пробки.

Во-вторых, после нескольких автопробегов до моря и обратно страсть к автопутешествиям поутихла: оказалось, что на самолете или поезде куда комфортнее.

В-третьих, за время затянувшегося ремонта Мокки после небольшой, но чувствительной аварии (детали ехали из Европы месяц) выяснилось, что каршеринг и прокат полностью снимают нужду в автомобиле в тех случаях, когда общественным транспортом не обойтись, а затраты на круг выходят меньше. Проще говоря, пока я работал пять-шесть дней в неделю, машина стояла у подъезда и собирала на себя то снег, то опавшую листву, то птичий помет, а пользовался я ею от силы пять раз за месяц. При этом платить за нее все равно приходилось.

Расходы

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Ежегодные расходы на владение Моккой выглядели примерно так:

бензин (АИ-95 на заправках «Роснефти»): примерно 48 000 руб. (из расчета ок. 4000 руб./мес.)

(из расчета ок. 4000 руб./мес.) страховка: каско — 35 000 руб. , ОСАГО — 20 000 руб. (стаж — неделя)

, ОСАГО — (стаж — неделя) техобслуживание, ремонт, расходные материалы (в год): замена масла — 1200 руб. (раз в полгода), ТО — 2500 руб. (раз в год), масло, фильтры, жидкости — 10 000 руб. , замена резины и балансировка — 1500 руб. (раз в полгода)

(раз в полгода), ТО — (раз в год), масло, фильтры, жидкости — , замена резины и балансировка — (раз в полгода) чистка и мойка (комплексная: кузов, коврики, уборка салона — два раза в месяц): 11 000 руб.

налог (140 л. с.): 4500 руб.

прочие расходы: 5000 руб.

Итого без стоимости парковки и без, собственно, затрат на покупку машины: около 139 000 руб. в год.

Расходы на бензин составляли порядка 4000 рублей в месяц.

На мойку кузова и чистку салона — около 11 000 рублей в месяц.



Сегодня расходы на перемещения выглядят так:

общественный транспорт (при покупке безлимитного проездного на три месяца за 5000 руб.): 23 000 руб.

каршеринг и прокат: в среднем 17 000 руб.

такси: в среднем 10 000 руб.

Итого: 50 000 руб.

Для меня эти результаты были предсказуемы, поэтому перейдем к иным показателям.

Время

Если не считать часов пик и сопутствующих пробок, передвижение на автомобиле несомненно быстрее. Но часто ли горожане, работающие в офисе с девяти до шести, передвигаются по городу вне часов пик?

Но даже если отбросить этот фактор, для меня главным преимуществом общественного транспорта является предсказуемость: да, путь с «Домодедовской» до, скажем, «Юго-Западной» на метро занимает около полутора часов — это в 2,5–3 раза дольше, чем на автомобиле. Однако 1,5 часа на метро — гарантированный показатель, а 30–40 минут по МКАД — нет. И не забудем прибавить к варианту номер два неопределенное количество времени по поиску свободного парковочного места и потеря нервов, если место найти не удается.

Если же нужно добраться с окраин в центр, общественный транспорт всегда оказывается быстрее.

Если нужно поехать за город или в соседнюю область, например, на помощь приходит прокат. Он же помогает время от времени убедиться, что комфорт и романтика автопутешествий сильно преувеличены.

Итого: как пешеход я почти всегда трачу времени не больше, чем тратил бы, будучи автомобилистом.

Удобство и комфорт

Не знаю, как для вас, а для меня использование общественного транспорта в Москве в большинстве случаев меньший стресс, чем езда на автомобиле. Да, приходится больше носить на себе, больше стоять и больше ходить, но зато можно куда меньше нервничать. И знаете, в метро или на МЦК можно читать, спать, писать тексты, проверять студенческие работы. Внезапно оказалось, что отсутствие собственного автомобиля сегодня в Москве прибавляет свободы, хотя еще несколько лет назад было иначе.

Передвигаясь общественным транспортом или на такси, можно погулять на вечеринке или просто зайти в бар после работы.

Если в метро в толпе вам наступили на ногу — это куда меньшая проблема, чем если в пробке вам помяли крыло.

Когда логистика перемещения на общественном транспорте совсем никудышная, выручает каршеринг — один из трех сервисов, приложения которых установлены на моем смартфоне (один из них со специальным корпоративным тарифом).



В ситуации, когда общественным транспортом передвигаться совсем уж некомфортно (тяжелый груз/жара/ливень/полярный холод/неурочный час), опять-таки выручает каршеринг или такси.

Средство перемещения

Наверное, главное в логике моего решения — что я не автолюбитель, я пользователь автомобиля. Для меня машина — не средство самоутверждения, не показатель статуса, успеха и достатка. Это средство перемещения людей и грузов из точки А в точку Б, оно должно быть безопасным и настолько беспроблемным, насколько это возможно. Когда я покупал автомобиль, баланс затрат и приобретаемых возможностей, был приемлем. Когда проблем и затрат стало больше, чем плюсов, мы с Моккой расстались.

Текст: Никита Харчевников