Тесты корейских тормозных колодок YES-Q 4-го поколения

Тормозные колодки — одни из наиболее часто заменяемых расходников и важных деталей тормозной системы, влияющей на безопасность движения.

Основными качествами тормозных колодок являются: а) фрикционные свойства, демонстрирующие способность колодки обеспечивать эффективное торможение, б) износостой­кость, в) прочность соединения фрик­ционной накладки с основанием колодки, г) приемлемая стоимость. Оптимальный выбор — тормозные колодки YES — Q Для справки: Компания специализируется только на изготовлении автомобильных тормозных систем.

Основатель компании — первый корейский специалист в сфере производства тормозных колодок. На всех корейских заводах, производящих тормозные колодки в настоящее время, работают его ученики в качестве руководителей, ведущих специалистов-конструкторов и технологов.

Одна из трех компаний в Корее, имеющих собственную испытательно-тестовую лабораторию.

Продукция экспортируется в 15 стран мира и эксклюзивно поставляется в одну из двух самых масштабных сетей автосервисов Кореи (3500 автосервисов).

В собранных узлах подвески автомобиля компании MANDO, поставляются на конвейер KIA/HYUNDAI, GM.

Отличительной чертой всей продукции до 2015 года являлось высокое содержание меди — признак фрикционных материалов 3-го поколения. Это обеспечивает минимальный износ тормозного диска и мягкое эффективное торможение с минимальным нагревом колодок и диска, так как медь более пластична и теплоемка. Обычно массовые производители используют стальную стружку во фрикционном материале (2-е поколение фрикционных материалов).

Колодка YES-Q (дисковые тормозные колодки) с 2015 года выпускается с фрикционным материалом 4-го поколения — CERAMIC. Их отличает лучшее теплоотведение и сохранение тормозных свойств при интенсивном торможении.

В России тормозные колодки этого производителя попадали в независимые экспертизы дважды — в 2011 году «медные» колодки на Hyundai Accent (ESD7012), и в 2015 году «керамические» колодки на Hyundai Solaris/Kia Rio (ESD7052).

Тест 2011 года проводился в лаборатории №5 Испытательного центра продук­ции автомобилестроения (ИЦПА) г. Москвы.

Для тестирования были использованы наиболее распространенные корейские бренды тормозных колодок: Hi-Q, FRIXA и Yes-Q. Колодки были испытаны на стенде СТН-НАМИ и оборудовании, аттесто­ванном по ГОСТ Р 8.568–97.

Перед началом испытаний производится при­работка колодок, для чего осуществляется от 50 до 100 торможений до приработки до 90% от рабочей поверхности накладок колодок.

Таблица данных по износу колодок и тормозного диска теста 2011 года

Износ колодок, мм Износ диска, мм Прочность соединения накладки с колодкой, Мпа До FADE На FADE После FADE Общий 0,13 0,42 0,29 0,84 0* 9,0…9,6

Тест 2015 года проводился на базе Научного АвтоМоторного Института (ФГУП «НАМИ») по принятой там технологии.

Для испытаний были выбраны передние дисковые тормозные колодки шести ведущих брендов: Akyoto, Bosch, CARLine, Finwhale, TRW и «керамические» YES—Q, соответствующие оригинальному номеру Hyundai Solaris/Kia Rio 2011 модельного года с применением оригинального суппорта и тормозного диска Hyundai/Kia).

На первом этапе испытаний колодки YES-Q не показывают выдающихся результатов. Скоростные испытания и передача тормозного усилия от педали на диск — стабильные; температурные испытания — самые низкие показатели с общим понижением результатов после 220ºС. Но не стоит торопиться. Картина меняется после обкатки, т.е. многочисленных торможений. Уже в процессе ее видно, что колодки становятся лучше и даже выбиваются в лидеры (2-й период испытаний FADE).

Меняются и все результаты последующих проверок. Увеличивается эффективность передачи тормозного усилия, автомобиль начинает лучше останавливаться на разных скоростях, по работе в разных температурных режимах колодки YES-Q выходят в лидеры теста.

Таблица данных по износу колодок и тормозного диска теста 2015 года

Износ колодок, мм Износ диска, мм Прочность соединения накладки с колодкой, Мпа До FADE На FADE После FADE Общий 0,01 0,10 0,03 0,14 δ<0,005** 6,1…6,3

Выводы

Эффективность торможения колодок Yes-Q очень высокая и ста­бильная на всех этапах испытаний. Самая низкая изнашиваемость из всех испытанных колодок. Износ диска количественно определить не представилось возможным, так как разность в измерении находилась в пределах точности измерений мерительного инструмента. Прочность соединения фрикционных накла­док с основанием испытанных колодок соот­ветствует требованиям Правил ЕЭК ООН № 90. Особенность — необходимость приработки. Первые 100–200 км ездить аккуратно, зато служить будут долго и надежно. Особенно рекомендуются к использованию на горных дорогах.

Таким образом, результаты двух независимых и проведенных в разное время тестов показывают, что тормозные колодки YES-Q по достоинству занимают свое место среди лидеров.

Цена таких колодок сопоставима либо незначительно превышает цены других производителей на колодки с фрикционной смесью 2-го поколения (с армированием железной стружкой). Колодки 4-го поколения других корейских производителей позиционируются как премиум либо как спортивные и предлагаются потребителю в 2–3 раза дороже, чем массовые модели.

http://yes-q-rf.ru