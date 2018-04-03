Тесты корейских тормозных колодок YES-Q 4-го поколения

Основными качествами тормозных колодок являются: а) фрикционные свойства, демонстрирующие способность колодки обеспечивать эффективное торможение, б) износостойкость, в) прочность соединения фрикционной накладки с основанием колодки, г) приемлемая стоимость.
Оптимальный выбор — тормозные колодки YES—Q
Для справки:
- Компания специализируется только на изготовлении автомобильных тормозных систем.
- Основатель компании — первый корейский специалист в сфере производства тормозных колодок. На всех корейских заводах, производящих тормозные колодки в настоящее время, работают его ученики в качестве руководителей, ведущих специалистов-конструкторов и технологов.
- Одна из трех компаний в Корее, имеющих собственную испытательно-тестовую лабораторию.
- Продукция экспортируется в 15 стран мира и эксклюзивно поставляется в одну из двух самых масштабных сетей автосервисов Кореи (3500 автосервисов).
- В собранных узлах подвески автомобиля компании MANDO, поставляются на конвейер KIA/HYUNDAI, GM.
Отличительной чертой всей продукции до 2015 года являлось высокое содержание меди — признак фрикционных материалов 3-го поколения. Это обеспечивает минимальный износ тормозного диска и мягкое эффективное торможение с минимальным нагревом колодок и диска, так как медь более пластична и теплоемка. Обычно массовые производители используют стальную стружку во фрикционном материале (2-е поколение фрикционных материалов).
Колодка YES-Q (дисковые тормозные колодки) с 2015 года выпускается с фрикционным материалом 4-го поколения — CERAMIC. Их отличает лучшее теплоотведение и сохранение тормозных свойств при интенсивном торможении.
В России тормозные колодки этого производителя попадали в независимые экспертизы дважды — в 2011 году «медные» колодки на Hyundai Accent (ESD7012), и в 2015 году «керамические» колодки на Hyundai Solaris/Kia Rio (ESD7052).
Тест 2011 года проводился в лаборатории №5 Испытательного центра продукции автомобилестроения (ИЦПА) г. Москвы.
Для тестирования были использованы наиболее распространенные корейские бренды тормозных колодок: Hi-Q, FRIXA и Yes-Q. Колодки были испытаны на стенде СТН-НАМИ и оборудовании, аттестованном по ГОСТ Р 8.568–97.
Перед началом испытаний производится приработка колодок, для чего осуществляется от 50 до 100 торможений до приработки до 90% от рабочей поверхности накладок колодок.
Таблица данных по износу колодок и тормозного диска теста 2011 года
|
Износ колодок, мм
|
Износ диска, мм
|
Прочность соединения накладки с колодкой, Мпа
|
До FADE
|
На FADE
|
После FADE
|
Общий
|
0,13
|
0,42
|
0,29
|
0,84
|
0*
|
9,0…9,6
Тест 2015 года проводился на базе Научного АвтоМоторного Института (ФГУП «НАМИ») по принятой там технологии.
Для испытаний были выбраны передние дисковые тормозные колодки шести ведущих брендов: Akyoto, Bosch, CARLine, Finwhale, TRW и «керамические» YES—Q, соответствующие оригинальному номеру Hyundai Solaris/Kia Rio 2011 модельного года с применением оригинального суппорта и тормозного диска Hyundai/Kia).
На первом этапе испытаний колодки YES-Q не показывают выдающихся результатов. Скоростные испытания и передача тормозного усилия от педали на диск — стабильные; температурные испытания — самые низкие показатели с общим понижением результатов после 220ºС. Но не стоит торопиться. Картина меняется после обкатки, т.е. многочисленных торможений. Уже в процессе ее видно, что колодки становятся лучше и даже выбиваются в лидеры (2-й период испытаний FADE).
Меняются и все результаты последующих проверок. Увеличивается эффективность передачи тормозного усилия, автомобиль начинает лучше останавливаться на разных скоростях, по работе в разных температурных режимах колодки YES-Q выходят в лидеры теста.
Таблица данных по износу колодок и тормозного диска теста 2015 года
|
Износ колодок, мм
|
Износ диска, мм
|
Прочность соединения накладки с колодкой, Мпа
|
До FADE
|
На FADE
|
После FADE
|
Общий
|
0,01
|
0,10
|
0,03
|
0,14
|
δ<0,005**
|
6,1…6,3
Выводы
- Эффективность торможения колодок Yes-Q очень высокая и стабильная на всех этапах испытаний.
- Самая низкая изнашиваемость из всех испытанных колодок.
- Износ диска количественно определить не представилось возможным, так как разность в измерении находилась в пределах точности измерений мерительного инструмента.
- Прочность соединения фрикционных накладок с основанием испытанных колодок соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН № 90.
- Особенность — необходимость приработки. Первые 100–200 км ездить аккуратно, зато служить будут долго и надежно. Особенно рекомендуются к использованию на горных дорогах.
Таким образом, результаты двух независимых и проведенных в разное время тестов показывают, что тормозные колодки YES-Q по достоинству занимают свое место среди лидеров.
Цена таких колодок сопоставима либо незначительно превышает цены других производителей на колодки с фрикционной смесью 2-го поколения (с армированием железной стружкой). Колодки 4-го поколения других корейских производителей позиционируются как премиум либо как спортивные и предлагаются потребителю в 2–3 раза дороже, чем массовые модели.
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