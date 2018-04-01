Почему Мерседес не «вписался»? Конкурс знатоков

За ответ на задачу № 120 «Торсион — дело тонкое» (ЗР, №1, 2018) Денис Панов, житель Зеленограда, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 мая 2018 года.

ЗАДАЧА № 123

Неповоротливый менеджер

Приехал преуспевающий менеджер Эдуард в офис к бизнесмену Платону. Заехал на Мерседесе в узкий двор и припарковался за таким же Мерседесом — хозяйским. Переговорили, договор подписали, поехали сделку отмечать. Платон на своем Мерседесе лихо руль выкрутил и с одного раза развернулся. Попытался Эдуард то же самое сделать, но не получилось: чуть носом в стену не въехал. Пришлось с позором назад сдавать. А Платон ухмыляется: мол, ездить не умеешь! Попробовал Эдуард снова — нет, никак не получается развернуться за один прием. Вроде бы одинаковые «ешки», даже цвет совпадает. И только в ресторане обиженный Эдуард наконец-то понял, в чем дело… Так в чем же?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 мая 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из январского номера журнала «За рулем».

В очередной нашей задаче гаражники задались нетривиальным вопросом о количестве торсионов в передней части китайского «проходимца» Great Wall Hover. Многие, прочитав задачу невнимательно, решили, что речь идет исключительно о подвеске. А некоторые и вовсе ответили так: «Ноль торсионов». На будущее просим читателей верить нам на слово. Если под двумя картинками написано: «Найдите десять различий», то искать следует именно десять, а не останавливаться на семи-восьми.

Отрадно, что большинству удалось найти торсионы в передней подвеске автомобиля. Вот безупречный ответ: «Торсион представляет собой достаточно прямой и длинный стержень, работающий на кручение. В передней подвеске внедорожника Great Wall Hover установлены два продольных торсиона — по одному на каждую сторону автомобиля, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Таким образом, в передней подвеске Ховера использовано три торсиона: два продольных и один поперечный».

Передняя подвеска

Некоторые упомянули и о заднем стабилизаторе поперечной устойчивости — и на том посчитали задачу решенной. Но вопрос-то был о передней части! Если перебрать в уме (или в интернете, как многие сейчас делают) все расположенные в ней узлы и агрегаты, то окажется, что ни в двигателе, ни в коробке передач, ни в трансмиссии, ни в тормозной системе таких устройств нет. Авторы писем рассматривали все возможные конструкции — вплоть до микролифтов салонных ручек, за которые пассажирам приходится держаться на разбитых дорогах, и торсионов под передними сиденьями Самар. Только вот у Ховера они устроены иначе.

Наш победитель вспомнил про торсион в рулевом управлении. На внедорожниках Great Wall установлен рулевой механизм с гидроусилителем. Для его работы используется гидрораспределитель — устройство, которое отслеживает положение руля (точнее, верхней части рулевого вала) и направляет рабочую жидкость «на помощь» при малейшем повороте баранки. Для работы гидрораспределителя как раз и необходим торсион: один его конец соединен с поворотным золотником, а другой — с распределительной гильзой и ведущей шестерней. Пока водитель не крутит руль, поворотный золотник и распределительная гильза удерживаются торсионом в нейтральном положении. Пазы для прохода жидкости в золотнике и в распределительной гильзе находятся в таком взаимном положении, при котором жидкость поступает в обе полости рабочего цилиндра и вытекает из них через сливные пазы в распределительной гильзе.

Гидроусилитель руля: 1 — подача жидкости от насоса; 2 — сливная магистраль; 3 — торсион; 4 — поворотный золотник; 5 — распределительная гильза; 6 — к правой части цилиндра; 7 — к левой части цилиндра; 8 — поршень.

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Как только водитель начинает вращать руль, торсион скручивается и поворачивает золотник относительно гильзы. При этом по каналам гидрораспределителя жидкость поступает в определенную часть рабочего цилиндра. Когда угол поворота руля растет, торсион закручивается сильнее, что приводит к увеличению расхода жидкости через каналы гидрораспределителя и, соответственно, к росту усилия, действующего на рабочий поршень рулевого механизма. При прекращении вращения руля система приходит в равновесие с уже повернутыми колесами.

Кстати, и рулевое управление с электроусилителем, которое устанавливают на многие легковые и даже коммерческие машины, устроено практически так же. В рулевой вал встроен торсион. Элементы датчика (оптического или магнитного) крутящего момента установлены на его концах. При повороте руля торсион закручивается. Чем выше усилие, тем больше угол закручивания. По степени изменения взаиморасположения частей датчика вычисляется величина приложенного усилия и выдается команда на силовой электропривод.

Судя по всему, в ближайшее время торсионы не собираются сдавать своих позиций.

Всем участникам конкурса спасибо. Дениса Панова поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.