Эксперты назвали самое удачное время для продажи подержанного автомобиля. Причем в нынешнем году изменившаяся конъюнктура на вторичном рынке этому только благоприятствует: из-за прошедшего кризиса ожидается дефицит свежих машин, а грядущий рост цен на новые автомобили подтолкнет часть потребителей к покупке секонд-хэнда.

Весеннее обострение

Сезонность на вторичном авторынке отчасти влияет на то, как быстро и по какой цене можно продать подержанный автомобиль. По словам экспертов, наиболее удачными для этого являются периоды высокого спроса, когда покупатель найдется практически на любую машину, несмотря на изобилие предложений. Исходя из месячной динамики вторичного авторынка в 2014–2017 годах, всплески продаж обычно приходятся на апрель. В числе лидеров также июль или август, октябрь и декабрь, гласят данные агентства «Автостат».

Материалы по теме Назад в будущее: что станет с ценами на подержанные машины

Любопытно, что в прошлом году лучшим месяцем стал август, хотя принято считать, что на последний летний месяц приходится отпускной сезон, когда многие уезжают на отдых, а те, кто уже вернулся, изрядно поиздержались и не имеют средств на покупку машины. Однако, судя по всему, некоторые россияне как раз приобретают автомобиль, чтобы, например, отправиться своим ходом на море. Другие же стараются обзавестись личным транспортом перед началом нового рабочего или учебного года.

Очередной всплеск потребительской активности наблюдается осенью (пик обычно приходится на октябрь) — в этот период на рынке появляется большое количество предложений, ведь многие стараются реализовать свои машины не дожидаясь потери стоимости из-за смены года и начала максимальных скидок на новые автомобили. Кстати, во многом с предновогодними распродажами новых машин связаны и высокие продажи на вторичном рынке в декабре, поскольку при покупке нового автомобиля владелец старается сбыть с рук имеющийся в наличии. Конечно, эта зависимость прослеживается далеко не всегда, учитывая, что объемы реализации подержанных машин почти в четыре раза больше, чем новых. Тем не менее она хорошо заметна в дилерском сегменте, где, по оценкам «Авилон-Трейда», до 85% автомобилей с пробегом поступает по системе трейд-ин.

Материалы по теме Покупаем или продаем авто с пробегом. Как безопасно провести сделку?

А ближайший высокий сезон на вторичном рынке начинается как раз сейчас, в апреле. В это время на рынок приходят многие покупатели, которые решили приобрести автомобиль перед началом дачного сезона или откладывали его покупку до весны, чтобы не тратиться на зимнюю резину. В конце концов, в России существует значительная категория автовладельцев, практически не использующих машины в зимнее время из-за повышенной опасности на заснеженных или скользких дорогах.

Как рассказал руководитель по связям с общественностью CarPrice Роман Соколов, в компании сегодня наблюдают оживление продаж, что связано не только с сезонностью, но и с аномально снежной зимой. То есть на март-апрель накладываются несостоявшиеся «зимние» продажи, ведь сама по себе потребность в автомобилях никуда не делась.

«Апрель — самый благоприятный период с точки зрения реализации автомобилей с пробегом. Автовладельцу будет выгодно продавать свою подержанную машину, в частности потому, что к концу марта — началу апреля заканчиваются новые автомобили предыдущего года, на которые дилеры дают максимальные скидки», — считает заместитель директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Сергей Полянских.

Выгодное стечение обстоятельств

Как показывает статистика «Avito Авто», в 2017 году автомобили с пробегом по наиболее высокой средней цене продавались на сайте в декабре (560 тыс. руб.), ноябре (557 тыс. руб.) и октябре (544 тыс. руб.). Самая низкая средняя стоимость выставленных на продажу подержанных машин отмечена в марте (518 тыс. руб.), апреле (521 тыс. руб.) и июне (522 тыс. руб.). Впрочем, необходимо учитывать, что динамика цен на вторичке связана, прежде всего, с текущим соотношением спроса и предложения, а также с ситуацией на рынке новых автомобилей. Поэтому низкие средние ценники в весенние месяцы прошлого года во многом обусловлены начавшимся ростом продаж новых машин, который обеспечивали действовавшие тогда госпрограммы стимулирования спроса.

Материалы по теме Утилизационный грабеж: как подорожают машины после 1 апреля

По словам директора по продажам «Авилон-Трейда» Антона Демкина, на ликвидность автомобиля с пробегом значительно больше влияет его техническое состояние и выгодное сочетание цена/качество, чем сезонность. Но в то же время лучше всего продавать машину в период повышенного спроса, когда на рынке наблюдается дефицит предложений.

Между тем конъюнктура на вторичке в этом году может стать более благоприятной для продажи машины. Прежде всего из-за падения продаж новых машин и увеличения среднего срока владения автомобилем в предыдущие годы стоит ожидать дефицита предложений по продаже свежих автомобилей. Эта тенденция начала проявляться уже в прошлом году, когда на фоне общего роста вторичного авторынка на 2,1%, до 5,3 млн единиц, сегмент автомобилей в возрасте до 7 лет сократился на 2,4%, до 1,68 млн штук, согласно данным «Автостата». При этом положительная динамика продаж в этой категории машин была зафиксирована только в августе и декабре. В то же время недавняя индексация утилизационного спроса на новые автомобили, которая грозит очередным скачком цен, может привести к смещению спроса на автомобильный секонд-хэнд. Эти обстоятельства, безусловно, будут оказывать косвенное влияние как на уровень цен, так и на динамику вторичного авторынка в целом.

Материалы по теме Самые популярные машины на вторичке. И это не кроссоверы!

Как говорит Сергей Полянских, в связи с экономической ситуацией реальные доходы населения сократились — это повлияло на то, что средний срок владения автомобилем увеличился, и по ряду моделей он может составлять 4–5 и более лет. Также проходят сделки по продаже машин не только первыми, а вторыми и третьими владельцами, то есть купленными новыми еще раньше.

«Что касается индексации утилизационного сбора, то явного скачка цен на новые автомобили из-за него, скорее всего, не произойдет. Автопроизводители будут корректировать прайс-листы поэтапно, и сильно на вторичный рынок это повлиять не должно. В любом случае автомобили с пробегом со временем не становятся дороже, если не брать в расчет аномалии в связи с экономическим кризисом. Самое главное правило — это своевременная замена автомобиля, пока на него не потребовались дополнительные вложения на ремонт. Поэтому многие и задумываются о продаже в период окончания гарантии», — резюмирует Сергей Полянских.

Фото: depositphotos.com