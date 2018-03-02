Авторынок России: рост цен не прекратится

После четырех лет падения российский авторынок, наконец-то, пошел вверх. Кризис миновал? Есть сомнения...

Объем продаж новых автомобилей в России сокращался на протяжении четырех лет подряд — с 2013 по 2016 год. Обвал прекратился в прошлом году: россияне купили 1 595 737 автомобилей, что на 11,9% больше, чем в 2016‑м. Это успех. Но относительно благополучного 2012 года, когда было продано 2,94 млн машин, - скромное достижение. Лишь каждый сотый житель страны приобрел автомобиль. В России зарегистрировано около 42 млн легковых машин — выходит, за год обновилось меньше 4%. А средний возраст легковушки в России достиг двена­дцати с половиной лет. Треть наших автомобилей старше 15 лет!

Марочный отчет

В тучном 2012 году больше 100 тысяч машин продали девять марок, а Skoda почти стала десятой, поскольку вплотную приблизилась к этой отметке. Ныне 100‑тысячный рубеж перешагнули лишь четыре. Залог успеха — хороший набор бюджетных моделей и кроссоверов (в том числе с приставкой «псевдо»).

*По данным АЕБ. **Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общий объем продаж.

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В компании самым успешным неудачником выглядит Hyundai: продажи выросли всего на 9%, тогда как у ближайших конкурентов — на 17–22%, что гораздо выше среднерыночного показателя. Очень неплохо подросли Volkswagen, Ford, Mazda и Datsun. Впечатляет прогресс Mitsubishi (+ 45%), но в сложившейся ситуации такой результат лишь отражает глубину пропасти, в которую свалились продажи машин этой марки в предыдущие годы.

Ravon и вовсе шокирует темпами роста: 733%! Объясняется это просто: в 2016 году молодой узбекистанский бренд лишь осваивался на рынке, поэтому продажи были мизерными. А машин Daewoo в последний полный год их присутствия на российском рынке было реализовано 20,5 тысячи.

Любопытное наблюдение: пока все катились вниз, УАЗ, Lexus и Porsche показывали положительную динамику или минимальное падение. Как только рынок сменил направление, делá у этих марок, напротив, пошли хуже. Продажи ульяновских автомобилей просели на 15%. Самое заметное относительное падение — у Хантера и Карго: свыше 50%. А в абсолютном выражении больше других потеряли Патриот (минус 3,5 тыс. машин) и древние «буханки» и «головастики» (минус 2,5 тыс. машин). Сумеет ли помочь УАЗу полуторка Профи? За последний квартал года завод отчитался о 812 проданных Профи. Новичок только набирает обороты, но всё же: ГАЗелей за этот же период продано в 20 раз больше.

*По данным АЕБ.

Немало на нашем рынке брендов, у которых основную кассу делают одна-две модели. Это, в частности, Datsun (on-DO и mi-DO), Honda (CR-V и Pilot), Mazda (CX‑5 и 6), Mitsubishi (Outlander и Pajero Sport), Subaru (Forester и Outback) и Suzuki (Vitara и SX4). Причем во всех случаях первая из указанных машин отбирает львиную долю покупателей. Эхо кризиса и новая реальность: в благополучные времена линейки были гораздо разнообразнее.

Истощение премиума

В 2015–2016 годах премиальные бренды тоже страдали от кризиса, но в меньшей степени. В 2015‑м в массовом сегменте спрос сократился на 37%, а в дорогом — лишь на 23%. Аналогичные показатели год спустя составили минус 12,2% и минус 7,2% соответственно. В 2017 году объемы продаж «ширпотреба» выросли на 13,6%, а «элита» поднялась всего на 0,6%. Доля премиума на рынке за последние три года минимальная — 9,3%.

*По данным АЕБ.

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Из крупных игроков на позитивной ноте закончил год только BMW (+ 9%). Mercedes-Benz остался «при своих», у Audi серьезное падение (- 18%). В линейках Audi и BMW лидеры продаж прежние — большие кроссоверы Q7 и X5/X6. У Мерседеса состарившийся GLS пропустил вперед GLC/GLC Coupe и Е‑класс. Баварцы празднуют не только рост продаж — их «пятерка» обошла «ешку»-седан (4919 машин против 4833), а третья серия и раньше опережала С‑класс. Для полной радости не хватает превосходства в представительском сегменте, но S‑класс непоколебим.

Благодаря выходу кроссовера F‑Pace продажи Ягуаров в России в 2016 году выросли более чем вдвое. Результат 2017‑го — скромные тем не менее плюс 5%. Спрос на все модели снизился, а общую статистику вытянул F‑Pace. В наступившем году начнутся продажи компактного кроссовера E‑Pace — можно ждать очередного всплеска покупательского интереса. Родственный Land Rover ничем похвастаться не может: Discovery 5 и принципиально новый Velar не спасли марку (- 3%). В 2018‑м вытягивать спрос призваны рестайлинговые Range Rover и Range Rover Sport. Новый Evoque вступит в бой только в 2019 году.

Топ-модели

С 2012 года список из 25 самых востребованных машин претерпел серьезные изменения: в нем появилось десять новых имен. Валятся вниз вазовские старички. Из перечня лучших исчезла Приора, с 17‑го на 23‑е место переместилась за год Калина. Спрос на «классическую» Ниву подрос, но это не помогло ей удержать позиции: 16‑я строчка против 13‑й годом ранее.

*Выделены модели, не присутствующие в соседнем столбце. **По данным АЕБ.

Прогресс новичков колоссален. XRAY расходился на 67% лучше, чем в 2016 году, Веста — на 40%. XRAY вошел в десятку лидеров рынка, Веста — в тройку! Причем Веста достигла такого результата фактически без помощи универсалов: они появились в продаже только во второй половине осени, в 2017 году их сделали около 5,5 тысячи штук. Свой вклад в полную силу они внесут в 2018‑м: предполагается сделать 40 тысяч машин SW/SW Cross. У Весты есть все шансы побороться за первую строчку рейтинга.

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Впрочем, не собирается сдаваться и Гранта. Ее продажи выросли почти на 7%, а в середине года спрос на нее должен подстегнуть рестайлинг. В этом году Гранту и Калину объединят в одно семейство по имени Гранта. А хэтчбеки и универсалы Калина — это, если опираться на продажи за 2017 год, 20 тысяч машин! Борьба за лидерство обостряется.

В 2016‑м Hyundai Solaris стал первой иномаркой, обошедшей по годовым продажам Ладу. Но с выходом в начале 2017 года машины второго поколения что-то пошло не так. Если в 2016‑м бóльшую часть месяцев тираж Соляриса не опускался ниже 7,5 тысячи экземпляров, то в минувшем году этой планки он достиг лишь единожды. Винить в этом следует Крету: она ненамного дороже, а выглядит солиднее. Опять же кроссовер. В последнем квартале отчетного года Creta стабильно обходила Solaris по ежемесячным продажам.

Есть и другое мнение: от Соляриса отвернулись из-за повышения цен. Однако ближайший родственник и конкурент Kia Rio после смены генерации летом 2017 года и неминуемого подорожания хуже продаваться не стал. А значит, причина не только в ценовой политике. Кроме того, у Rio появилась псевдокроссоверная комплектация X-Line. Так что в топ-тройке неизбежна напряженная борьба.

Отметим также взрывной рост продаж кроссоверов Hyundai Creta (ожидаемый) и Volkswagen Tiguan (неожиданный). «Немец» в своем сегменте сожрал всех, кроме Тойоты: RAV4 остался на вершине по итогам всего года, хотя и уступил Тигуану в декабре.

*Седан. **По данным АЕБ.

Чего ждать?

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) давала прогноз на следующие 12 месяцев даже в самые тяжелые для российского автомобильного рынка времена. А сейчас ступор: «Нам нечего сказать», - заявил на итоговой пресс-конференции Йорг Шрайбер, глава комитета автопроизводителей АЕБ. По его словам, еще в октябре все сходились во мнении, что в 2018 году рост составит 5–10%, но обнародовать такой прогноз АЕБ не решилась. И причин тому несколько.

Реальные доходы населения сокращаются. Доля новых автомобилей, продаваемых в кредит, достигла 50%. Ставки по займам снижаются, но далеко не все россияне имеют достаточный запас финансовой прочности для своевременного погашения кредита.

*По данным АЕБ.

С момента обвала рубля прошло больше трех лет, однако рост цен на машины не прекращается. Только с 16 декабря по 15 января два десятка производителей переписали прайс-листы в сторону повышения. По нашим данным, у некоторых марок и моделей цéны до конца года могут подскочить на 10–15%.

С 1 января акцизы на автомобили с двигателем мощностью 301–400 л.с. выросли на 240–319 тысяч рублей, на машины мощностью 401–500 л.с. - на 337–420 тысяч, а на те, что мощнее 500 л.с., - на 442 тысячи. Более демократичные модели придавлены повышением утилизационного сбора. На момент сдачи материала новые ставки еще не были утверждены, но обсуждаемые размеры таковы: для машин с двигателем объемом от одного до двух литров утильсбор вырастет на 90%, от 2 до 3 литров — на 49%, в сегменте ГАЗели — на 52%, в сегменте КАМАЗа — на 130%.

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Такие меры могут окончательно похоронить импорт массовых моделей (местные производители получают субсидии) и привести к серьезному росту цен в премиум-сегменте. А ведь дорогие машины и без того изрядно прибавили в цене. Например, Mercedes-Benz CLA 200 стоил летом 2014 года 1,39 млн рублей, а в конце 2017‑го — 2,21 миллиона. И хотя на нашем рынке давно уже правят бал автомобили местной сборки, подобная налоговая политика приведет к очередному сокращению ассортимента.

Добавим сюда вложения в сертификацию системы ЭРА-ГЛОНАСС (немало автомобилей пока еще продается без нее, по старым ОТТС) и переход на электронные ПТС. Часть потребителей отвадит от автосалонов снижение объемов господдержки автопрома: на адресные программы стимулирования спроса в 2018 году из бюджета выделяют 16 млрд рублей против 27,5 млрд годом ранее. К чему может привести такое сокращение, подскажет статистика АВТОВАЗа: в прошлом году по госпрограммам продали 45% автомобилей Лада! И не будем забывать про активную антиавтомобильную политику московских властей, которую с удовольствием подхватывают регионы.

Так что позитива не очень много. Но есть надежда, что некогда отложенный спрос и доступность кредитов позволят авторынку продолжить рост. По нашим прогнозам, в течение года продажи вырастут примерно на 5%. До трехмиллионного рекорда 2012 года еще очень далеко. Запасемся ­терпением — нам не впервой.