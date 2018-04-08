Ралли WRC: русские идут!

Чемпионата мира еще не существовало, но в 1912 году Андрей Нагель и Вадим Михайлов на специально подготовленном Руссо-Балте отправились из Санкт-Петербурга в Монако на Ралли Монте-Карло. А в 2018 году в WRC дебютировала российская команда Arctic Energy WRT.

Всю историческую статистику мирового ралли не так давно испортил один человек. Даже далекие от автоспорта люди, скорее всего, слышали его имя — Себастьен Лёб. За неполные двена­дцать лет участия в высшем дивизионе WRC француз выиграл чемпионат мира девять раз, причем подряд. Достижения «великих и летучих» финнов на этом фоне меркнут. Легендарные Юха Канккунен и Томми Мякинен, у которых «всего» по четыре титула, выглядят просто мальчишками — для тех, кто не ощущает разницы между эпохами «тогда» и «сейчас».

Атака Себастьенов

Такая же картина и в неформальном зачете по числу выигранных гонок WRC. На счету Лёба 78 побед. И на момент ухода француза из чемпионата мира (2013 год) казалось, что эта планка недостижима во веки веков, аминь. Даже если вернут максимальное число этапов в сезоне — шестнадцать (сейчас их тринадцать). И нам еще повезло, что Себастьен поздновато (в 28 лет) пришел в элитный класс чемпионата мира и рановато ушел. Судя по всему, взял бы и десятый титул, но Citroen внезапно отправил его в другие гонки — кольцевые.

Пятая подряд победа Себастьена Ожье в Монте-Карло сегодня уже не дает никаких гарантий, что француз вновь выиграет титул.

Мыслимо ли превзойти показатели Лёба? «Никаких шансов, да просто нереально!» — так мы сказали бы лет пять назад. Ближайшим преследователем Себастьена по числу побед тогда был завершивший карьеру еще раньше Маркус Гронхольм — 30 выигранных гонок.

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Но сегодня той уверенности уже нет. Потому что Себастьена сменил другой Себастьен — Ожье, пришедший в чемпионат с могучей командой Volkswagen. Машина позволяла выпекать победы как пирожки: за четыре года Ожье выиграл 31 гонку. Да плюс семь в составе Ситроена (до того, как Ожье выгнали оттуда со скандалом — он не слушался руководителей и мешал Лёбу).

Однако Volkswagen, столкнувшись с дизельгейтом, свернул раллийную программу. Ожье в статусе четырехкратного чемпиона на какое-то время остался, как говорят в футболе, свободным агентом. И в итоге оказался в частной английской команде M‑Sport, которая давно работает с машинами марки Ford. (Для Форда, к слову, предыдущий грандиозный успех в WRC — победа в зачете производителей — датирован 2007 годом.)

Всё это пошло на пользу интриге, по которой истосковались болельщики, дюжину лет наблюдавшие победоносное шествие безоговорочных фаворитов. Заводские команды Тойоты и Hyundai в противостоянии с «полузаводскими» частниками, вооруженными Фиестой и Ситроеном C3. Что из этого выйдет?

Близко к эталону

Для меня эталоном остается 26‑й розыгрыш чемпионата мира (1998), когда на титул претендовали три пилота из трех разных команд, причем каждый ранее был чемпионом. А судьба всех наград решилась за 500 метров до финиша последнего спецучастка Ралли Великобритании — на Тойоте Карлоса Сайнса сгорел мотор. Его главный соперник Томми Мякинен сошел с дистанции еще в первый день гонки, и этого оказалось достаточно для удержания титула, поскольку Колин Макрей тоже не финишировал.

Бельгиец Тьерри Нёвиль в сочетании с Hyundai i20 Coupe — однозначно самый быстрый тандем прошлого сезона. Несмотря на «стрёмный» пилотаж, он выиграл свежее Ралли Швеции.

Из «молодого дарования» Нёвиль незаметно превратился в зрелого пилота: 29 лет — оптимальный возраст для раллийных свершений. Пора брать титул.

В наши времена мы так привыкли к досрочному завоеванию титулов, что такой расклад кажется невероятным. Однако в прошлом году нечто подобное произошло. Хотя и завершилось не столь драматично. Но когда победы в гонках одерживают семь пилотов из четырех разных команд — это красиво! И это как раз то, чего хотят зрители и букмекеры. Для сравнения: в сезоне‑2015 двенадцать этапов из тринадцати выиграли экипажи Фольксвагена.

Спор за титул в прошлом году вели Ожье и бельгиец Тьерри Нёвиль из команды Hyundai при некотором вмешательстве эстонца Отта Тянака. Нёвиль выиграл четыре гонки против двух у Ожье (француз, наверное, уже и забыл, как это — выиграть меньше половины стартов за сезон). У Нёвиля чуть ли не втрое больше выигранных скоростных участков — он явно был самым быстрым. Однако четыре гонки из тринадцати запорол, потеряв на этом уйму очков. Себастьен взял стабильностью: единственный сход, все финиши — не ниже пятого места. А заодно доказал, что и без Фольксвагена он кое на что способен, - в пику злопыхателям, которые поговаривали, что побеждает, дескать, лучшая машина.

В любом случае интрига напрягала очень долго. Трудновато припомнить более интересный сезон в XXI веке. А после первых этапов нынешнего розыгрыша всё идет к тому, что и он сложится незаурядно.

Правило первой гонки

Можно ли по первой гонке определить, кто станет чемпионом по завершении долгого и сложного сезона? До 2004 года считалось, что нельзя. Но два Себастьена мало-помалу доказали обратное. В годы «правления» французов Ралли Монте-Карло, открывающее сезон, превратилось в подобие теста на береме… нет, пусть лучше в лакмусовую бумажку. Лишь в двух случаях за пятнадцать лет не сработало правило: тот, кто выиграл в Монте-Карло, выиграет и весь чемпионат.

Toyota, не очень довольная исходом предыдущего сезона, переманила из команды M‑Sport бронзового призера чемпионата эстонца Отта Тянака. Подиум в Монте-Карло, поломка в Швеции.

Как и в предыдущие годы, нынешнее Ралли Монте-Карло покорилось Себастьену Ожье. Год назад после Монте-Карло он быстро нарастил лидерство, а потом занялся грамотным удержанием позиции. Теперь же всё сложилось иначе. На втором этапе в Швеции отличился и возглавил турнирную таблицу (по сумме набранных очков) Нёвиль, а Ожье в зимней Скандинавии с трудом финишировал десятым — он всё потерял в первый день борьбы из-за невыгодной стартовой позиции. Жаль француза, но для тех, кто болеет не персонально за него, а за увлекательный сюжет, это идеальный вариант.

Телеаудиторию чемпионата мира оценивают в 700 млн человек. Посчитать зрителей на живых гонках очень трудно — они раскиданы по всей дистанции. Организаторы некоторых этапов упоминают «около ста тысяч».

Что мы имеем сегодня в чемпионате мира? Прежде всего — отсутствие какой-то одной явно сильнейшей команды. Благодаря усилиям Нёвиля выделяется Hyundai, проводящая в WRC как-никак пятый сезон. И ей очень нужен титул, пока на «проектную мощность» не вышла Toyota. А выйти может в любой момент: в Монте-Карло два ее экипажа были на подиуме — сильный результат для недавнего дебютанта! В Швеции же на подиум забрался Крейг Брин — представитель стана Citroen. После ухода Лёба позиции французской марки в ралли утратили блеск, но и записным аутсайдером ее не назовешь. Есть победы на отдельных этапах и вице-чемпионские достижения в зачете марок.

Итак, прошлогодний баланс в чемпи­онате мира в целом сохранен. И, что очень важно, мы вряд ли увидим чье-то уверенное шествие от одной победы к другой. Негативная сторона медали — рекорды Лёба наверняка благополучно устоят. Но, может быть, пора вообще перестать обращать на них внимание? Мир меняется, и многое из того, что раньше считалось невозможным, сегодня вполне достижимо — например, пять титулов подряд. Кого в современных гонках таким удивишь? Глядишь, и правило ­«выигранного Монте-Карло» в этом году утратит силу.

РОССИЙСКИЙ СЛЕД

Чемпионата мира еще не существовало, но в 1912 году Андрей Нагель и Вадим Михайлов на специально подготовленном Руссо-Балте отправились из Санкт-Петербурга в Монако на Ралли Монте-Карло. По тогдашним правилам стартовать можно было в любой точке континента, а за дальность перегона экипажу вручали отдельный приз.

Гонщики СССР были намертво привязаны к 1600‑кубовому классу с приводом на одну ось и потому ничего не могли добиться в абсолютном зачете WRC. Полных сезонов в чемпионате мира никогда не проводили, выезжали лишь на считаные гонки (чаще на финское ралли «1000 озер», греческое «Акрополис» и британское RAC). Иногда добивались успехов в своем классе. Наивысшими достижениями остаются шестое место Стасиса Брундзы (ВАЗ‑2103, 1976 год) и тринадцатое место Сергея Алясова (ВАЗ‑2108, 1989 год) в Абсолюте «Акрополиса».

Сенсацией стали выступления Евгения Новикова — сначала в составе команды Ситроена в юниорском зачете, затем два полных сезона во взрослом WRC за команду M‑Sport на Фиесте. Итог 2012 года: два подиума и шестое место в абсолютном зачете — выдающийся результат для 22‑летнего пилота. Однако заводские команды не отреагировали, а спонсорская поддержка Новикова иссякла. Он провел еще один сезон — неудачно — и завершил выступления.



На стыке XX и XXI веков различные российские пилоты пытались добиться успеха в «серийном» зачете WRC (класс Production Car или группа N). Самым активным на этой арене стал, пожалуй, многократный чемпион России Сергей Успенский. На его счету были призовые места на этапах, однако в призеры по итогам сезона он ни разу не попал.

2018 год: в WRC дебютировала российская команда Arctic Energy WRT, созданная владельцем гоночной серии Mitjet Russia Сергеем Егоровым. Ее автомобиль Peugeot 208 R2 на Ралли Монте-Карло пилотировал литовец Дейвидас Йоцюс. Итог выступления: пятое место в своем классе (RC4) и двадцать третье в абсолютном зачете. В дальнейшем планируется переход ­ на технику класса WRC. Возможно также участие призера чемпионата Европы петербуржца Алексея Лукьянюка.

Фото: команды Red Bull