Можно ли получить налоговый вычет за покупку автомобиля?

Среди мер по поддержке автопрома многие порой называют возможность получения налогового вычета при покупке автомобиля. Так ли это на самом деле?

В последние годы многие наши сограждане приобрели дом или квартиру в ипотеку. Дело выгодное: ставки постепенно падают, да и возможность получить от государства налоговый вычет за покупку недвижимости тоже является солидным подспорьем.

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А что с машинами? Автомобили, в отличие от жилья, с каждым годом лишь дорожают, поэтому получить частичный возврат за его покупку было бы весьма кстати. Согласно Налоговому кодексу РФ (статья 220) право вернуть 13-процентный подоходный налог есть у граждан, которые потратили финансовые средства на:

  • приобретение или строительство жилой недвижимости
  • получение высшего или профильного образования
  • проведение лечебных или диагностических процедур
  • благотворительность

Как видите, возврат НДФЛ проводится государством лишь на первоочередные траты. Поскольку покупка автомобиля к ним не относится, налоговая льгота не предоставляется. Изменения в Налоговом кодексе, которые дали бы право вернуть подоходный налог за машину, в настоящее время не обсуждаются.

На мой взгляд — совершенно напрасно. Ввести такую опцию можно было бы для тех, кто впервые покупает личный автомобиль. Разумеется — российского производства. Такой шаг позволил бы не только облегчить гражданам финансовое бремя, но и поддержать отечественного производителя.

Фото: depositphotos.com/

Фото: Онлайн-редакция
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