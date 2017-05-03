Можно ли получить налоговый вычет за покупку автомобиля?

Среди мер по поддержке автопрома многие порой называют возможность получения налогового вычета при покупке автомобиля. Так ли это на самом деле?

В последние годы многие наши сограждане приобрели дом или квартиру в ипотеку. Дело выгодное: ставки постепенно падают, да и возможность получить от государства налоговый вычет за покупку недвижимости тоже является солидным подспорьем.

А что с машинами? Автомобили, в отличие от жилья, с каждым годом лишь дорожают, поэтому получить частичный возврат за его покупку было бы весьма кстати. Согласно Налоговому кодексу РФ (статья 220) право вернуть 13-процентный подоходный налог есть у граждан, которые потратили финансовые средства на:

приобретение или строительство жилой недвижимости

получение высшего или профильного образования

проведение лечебных или диагностических процедур

благотворительность

Как видите, возврат НДФЛ проводится государством лишь на первоочередные траты. Поскольку покупка автомобиля к ним не относится, налоговая льгота не предоставляется. Изменения в Налоговом кодексе, которые дали бы право вернуть подоходный налог за машину, в настоящее время не обсуждаются.

На мой взгляд — совершенно напрасно. Ввести такую опцию можно было бы для тех, кто впервые покупает личный автомобиль. Разумеется — российского производства. Такой шаг позволил бы не только облегчить гражданам финансовое бремя, но и поддержать отечественного производителя.

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