Будут ли на Гонке звезд «За рулем» звезды? Почему Гонка звезд проходит летом? Насколько справедлив регламент Гонки звезд? На эти и другие неудобные вопросы читателей отвечает главный редактор ЗР Максим Кадаков.

Еще один вопрос Максиму Кадакову: хотел бы он сам выступать в Гонке звезд? Ответ: да, но сначала надо из гонщика-любителя вырасти в гонщика-профессионала, а времени для этого катастрофически не хватает.

— Гонка звезд опять летом и на кольцевой трассе. Вернется ли она когда-нибудь в зиму и к ледовому формату?

— Вернется, если зимы станут надежными, а трековые гонки вновь будут собирать множество сильных пилотов. Пока что на российском треке наблюдается стагнация. А вот кольцо как раз на подъеме — серия РСКГ растет и прибавляет, несмотря на кризис. Мы держим в уме вариант двухэтапной Гонки звезд «За рулем», но, честно говоря, из трех предыдущих зим только одна позволила бы провести в Москве полноценную ледовую гонку.

А чем, собственно, плох кольцевой формат? Мы дважды провели Гонку звезд на Moscow Raceway, и борьба там была реально круче, чем на многих треках. Чем-то похоже на ралли-кросс, только без грунтовых участков, что упрощает подготовку техники.

— Раньше на старт Гонки звезд выходили настоящие звезды, а теперь подход изменился? Например, Ирина Сидоркова или Глеб Кузнецов — разве они знаменитые пилоты?

— Знаменитость, конечно, приходит с годами. Но никто же не станет спорить, что Ира и Глеб показали сильные результаты в предыдущем сезоне? И вообще, журнал всегда поддерживал молодых гонщиков и по мере возможности давал потенциальным звездам проявить себя.

Многие годы нас сдерживала и даже мешала стандартная «таблица для 16 участников», созданная во времена, когда в СССР были только четыре гоночных дисциплины. Уже тогда редакция мучилась тем, что из тридцати достойнейших кандидатур половину надо отмести, никого при этом не обидев, а четверых — назначить запасными участниками. Наш автоспорт сильно изменился, чемпионатов и гонщиков вообще больше, россияне выступают во многих зарубежных сериях. Поэтому мы стали искать новые форматы, позволяющие выпускать на старт 30–40 машин. Летний вариант с полуфиналами это позволяет.

Егор Санин дебютировал у нас в 16 лет, а в 18 лет стал победителем. Есть сомнения в способностях молодых пилотов? На черной машине — ветеран Владимир Черевань, с 2006 года не пропустивший ни одной Гонки звезд.

— В прошлом году на старт Гонки звезд вышло совсем мало звезд. Почему?

— Собрать вообще всех сильных пилотов на одной гонке задача весьма сложная. Пожалуй, с момента, когда вопрос об участии перестал решаться официальными письмами на автозаводы и в главное управление ДОСААФ. Почти все современные команды — частные малые предприятия с определенными бюджетами. У гонщиков свои насыщенные программы и зимой, и летом. Даже выбрать выходные, в которые нет никаких других важных стартов, стало невозможно.

Приглашения мы отправляем всем, кто этого достоин. Открою тайну: больше полусотни приглашений. Если кто-то по уважительным причинам приглашение не принял — такова воля обстоятельств. Увы, не у каждого из пилотов есть возможность принять участие в Гонке звезд: один связан контрактом, другому не позволяет график соревнований, у третьего нет подходящей машины…

Решение о том, кого именно приглашать, — прерогатива журнала «За рулем». Но мы всегда стараемся идти навстречу гонщикам. Если мы вдруг кого-то несправедливо забыли пригласить (и такое случается, все мы люди со своими страстями, привязанностями и неизбежными ошибками), пилоты могут обратиться в редакцию или ко мне лично — не припомню случая, чтобы мы отказали достойным гонщикам и не пригласили на гонку.

И я ни разу не слышал, чтобы кто-то из гонщиков сказал: мне это неинтересно. А многих из тех, кто не вышел на старт, я нередко встречаю на трибунах.

Как ни странно, на асфальте финалы проходят гораздо плотнее и насыщеннее, чем на ледовом овале.

— Регламент летней Гонки звезд допускает участие машин, различных по уровню подготовки. Например, подходит и класс Национальный, и значительно более заряженный Туринг-Лайт. Где справедливость?

— Справедливость — в регламенте. Мы не с потолка берем правила, любому решению предшествует предварительный инженерный просчет. Шансы машин разных классов уравниваются, есть масса апробированных методов — одинаковые шины, установка балласта и шайб на впуске. Это хорошо работало зимой на льду и нормально работает летом на асфальте. Достаточно посмотреть финальные заезды прошлого года, чтобы в этом убедиться: рубилово с непредсказуемым результатом! Я бы даже сказал, что в ледовых условиях, когда мы предоставляли финалистам одинаковые автомобили, предсказуемости было гораздо больше.

Юбилейная Гонка звезд пройдет 7 июля на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Распорядок гоночного дня в стадии разработки. Мы непременно расскажем все подробности позже.

— Максим, много ли пилотов на данный момент уже согласились выйти на старт Гонки звезд «За рулем» — 2018?

— Уже есть желающие — те, кто подтвердил свое участие. Кто-то ищет машину или партнера, с которым можно выступить на одной машине (формат это допускает), колдует над бюджетом. Я сегодня улетаю в Грозный — на первый этап РСКГ. Это прекрасная возможность встретиться со многими пилотами и обсудить их участие в Гонке звезд «За рулем».

Желаю всем гонщикам удачи и, более того, — победы! И приглашаю всех-всех-всех на юбилейную Гонку звезд, которая в этом году отмечает свое 40-летие! Нашему журналу в этом году исполняется 90 лет, а Гонка звезд моложе ровно на полвека — и по-прежнему прекрасно себя чувствует.