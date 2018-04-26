Передо мной резко затормозили. Кто виноват в аварии?

Обычно «паровозик» в пределах одной полосы трактуется однозначно — виноват последний. Хотя, как и в любой другой ситуации, тут возможны нюансы.

Самый банальный сценарий дорожно-транспортного происшествия — это когда один автомобиль «приехал» в задний бампер едущего впереди. В большинстве случаев причина очевидна. Едущий сзади отвлекся в момент торможения или же ему не хватило дистанции для полной остановки. Но бывает, что водитель настаивает на своей невиновности. И может случиться, что так и есть на самом деле.

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Пункт 10.5 ПДД запрещает водителю «резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия». Это означает, что решивший вас «полечить» лихач тоже нарушает правила. Если он вклинился перед машиной одновременно с торможением, можете настаивать на своей полной невиновности. Удар строго в корму, а не в бок кузова, не делает вас «крайним». Мгновенно набрать безопасную дистанцию невозможно, а вот перестраивающийся не должен создавать помех. Значит, и вина в инциденте полностью лежит на нем.

Если агрессивный водитель поступил хитрее и некоторое время ехал в полосе перед вами мирно, случай становится сложнее. Придется доказать, что он нажал на тормоз именно из хулиганских побуждений. Он может апеллировать к тому, что увидел перед собой крупную выбоину, пешехода или животное. Мол, тормозил, но в соответствии с законом — избегая аварии. Но даже в случае успеха рассчитывать можно в лучшем случае на обоюдную вину. Раз автомобиль ехал впереди какое-то время, соблюдать безопасную дистанцию до него, опасаясь экстренного торможения, вы были обязаны.

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Случается, в «паровозик» собирается больше двух машин. В этой ситуации важно, в какой последовательности происходили столкновения. Если второй и третий водители успели остановиться, а всех вместе собрал уже четвертый, то на нем и вина за все повреждения. Определить это просто: первый пострадавший почувствует своим автомобилем всего один удар.

А вот когда в головную машину сначала врежется вторая, а затем последующие, толчков будет несколько. При этом сценарии ответственность может распределиться любопытным образом. Со вторым водителем все понятно, с его столкновения все началось, ему и отвечать за ущерб первому автомобилю. Однако предъявить ему претензии может и третий участник! Дело в том, что он выбирает дистанцию с учетом штатного торможения едущего впереди. Мгновенная остановка от удара в это понятие не укладывается, и это веский аргумент.

Нюанс всех рассмотренных вариантов аварий заключается в том, что реальный ход событий сложно доказать без видеорегистратора или свидетелей. Последних может не оказаться, так что рекомендуем потратиться на бесстрастную камеру. Причем не только фронтальную, но и тыловую.