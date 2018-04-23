Сколько раз за день меня могут оштрафовать за одно и то же?

Если вас оштрафовали за какой-то проступок на дороге, это еще не значит, что у вас появляется иммунитет от такого же штрафа, но выписанного другим инспектором.

Предположим, вас остановил инспектор ДПС и, проверив документы, обнаружил, что полис ОСАГО просрочен. Окей, вина очевидна. Ничего не попишешь: составляется протокол, согласно которому имеет место нарушение пункта 2 статьи 12.37 КоАП, подразумевающее штраф 800 рублей. Потом вы садитесь в машину и едете дальше — до следующего инспектора, который обязательно вас оштрафует.

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Как же так, спросите вы, ведь пятый пункт статьи 4.1 того же КоАП гласит, что никто не должен нести административную ответственность дважды за одно и то же нарушение? Но ключевой момент здесь заключается в том, что это будет уже другое правонарушение, ибо наказал вас гаишник не за отсутствие полиса, а за — внимание! — управление транспортным средством, не застрахованным в установленном порядке. То есть по логике вещей вы после первого штрафа не имеете права садиться за руль, не устранив причину наказания. И даже если вы сразу же отправитесь в ближайшую страховую за полисом, то следующий инспектор, который встретится вам на пути, имеет полное право оштрафовать вас, вменив вам, по сути, еще один эпизод по той же самой статье. И так до бесконечности.

Так что же делать? Вызывать страховщика прямо на место? Если в точности следовать букве закона, то да. Однако это не всегда возможно, как вы понимаете. Поэтому разумнее всего продолжить путь к намеченной цели — вернее, слегка скорректировать его, добавив страховую компанию в качестве промежуточного пункта. А при встрече с другим инспектором (если таковая вдруг произойдет) просить о снисходительности, стараясь быть как можно более убедительным — разумеется, в качестве доказательства своих благих намерений придется продемонстрировать свеженький протокол о правонарушении. Но не факт, что это поможет.

Это один из наиболее показательных случаев, когда приходится делать выбор, как поступить правильно: решать проблему на месте (речь не идет о попытке коррупционировать инспектора!) или же рисковать, но ехать с заведомым нарушением. В других случаях вопрос решается проще. Скажем, если инспектор выписал вам штраф за непристегнутый ремень безопасности, то вы можете пристегнуться непосредственно на месте — и тем самым устранить причину нарушения. А вот в случае, например, с неправомерной тонировкой можно попытаться содрать пленку, так сказать, не отходя от кассы — и продолжить свой путь уже будучи чистым перед законом. Если же это сделать не получится, то есть смысл включить аварийку и проследовать в сервис, где вам помогут избавиться от тонировки — пункт 2.3.1 Правил дорожного движения вполне позволяет это сделать.