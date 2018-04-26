Каршерингом по пробкам: почему транспортный коллапс неизбежен?

Поминутная аренда автомобиля вовсю набирает популярность в Москве и постепенно появляется в других российских мегаполисах. По заявлению городских властей, каршеринг призван решить проблему пробок, однако на практике прокатные машины стали дополнением, а не заменой личному транспорту. Почему россияне не хотят отказываться от собственного автомобиля в пользу каршеринга?

Сэкономить на парковке

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Услуга поминутной аренды автомобиля подавляющему большинству россиян в лучшем случае знакома понаслышке, а вот жители мегаполисов уже успели оценить каршеринг в действии. Особенно он получил распространение в Москве, которая даже стала лидером по темпам роста каршерингового автопарка в Европе. Только с сентября прошлого года число прокатных машин на дорогах российской столицы увеличилось почти в два раза — с 4 тыс. до 7,7 тыс. автомобилей, согласно данным Департамента транспорта Москвы.

Такими же темпами растут и ряды операторов столичного каршеринга, которых на сегодняшний день насчитывается пятнадцать. В их системах совершено уже около 2 млн регистраций, однако многие арендаторы для удобства регистрируются сразу в нескольких каршеринговых сервисах, поэтому активных пользователей гораздо меньше — более 300 тысяч. Ежедневно каршеринговоды совершают порядка 25 тыс. поездок, а за весь прошлый год машины в прокат брали 5,6 млн раз. Тем не менее по сравнению с европейскими городами, где краткосрочная аренда автомобиля появилась гораздо раньше, проникновение каршеринга в Москве пока в 2–3 раза ниже европейского уровня. Так, количество общественных машин на 100 тыс. населения в российской столице составляет 0,22 против 0,41 в Риме, 0,66 в Берлине и 1,16 в Милане.

В связи с этим участники рынка видят большие перспективы развития каршеринга в Москве, не говоря уже о других российских мегаполисах, где эта услуга появилась относительно недавно. Сегодня взять машину в поминутную аренду могут жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Краснодара, Сочи и др. Наиболее перспективными из них считаются города-миллионники с обширными зонами платных парковок. Кроме того, сервисы каршеринга имеют шансы на успех в курортных городах, где «поминутный» транспорт будет востребован среди многочисленных туристов.

Согласно прогнозу консалтинговой компании PwC, количество каршеринговых автомобилей в России вырастет с прошлогодних 7 тыс. до 40 тыс. единиц к 2025 году. При этом наиболее распространенным каршеринг по-прежнему останется в столичном регионе, где будет насчитываться порядка 22 тыс. прокатных машин.

Как говорят в пресс-службе каршеринга «Карусель», на сегодняшний день Москва — большая платная парковка, что делает и без того высокую стоимость владения автомобилем еще выше. К тому же услуги такси обходятся столичным жителям значительно дороже, чем в регионах, где стоимость поездки на такси и на прокатной машине стоит примерно одинаково. Поэтому москвичи, выбирая каршеринг, могут прилично сэкономить.

Спасение от пробок?

По статистике, один каршеринговый автомобиль в Москве используется от 7 до 10 раз в день, а значит, потенциально может заменить до десяти персональных машин в столичном автопарке. Впрочем, необходимо учитывать, что собственный автомобиль имеют только порядка 60% потребителей этой услуги. Причем, как показывают опросы, лишь треть из них со временем готовы полностью пересесть на прокатные машины. Как прогнозируют в PwC, за счет вытеснения каршерингом личных автомобилей общий парк легковых машин в российской столице может сократиться всего на 2% к 2025 году.

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Однако сами участники рынка говорят, что каршеринг не способен решить проблемы загруженности московских дорог, а напротив, может даже усугубить ее. Дело в том, что основным преимуществом прокатных машин над личным транспортом является возможность бесплатной парковки. Поэтому большинство клиентов берут автомобиль в краткосрочную аренду в основном для поездок в центр города — например, на работу или учебу, а в остальных случаях предпочитают пользоваться собственным транспортом. К тому же география каршеринга ограничена (обычно — до 250 км от МКАД) и для тех же загородных поездок по выходным без личного автомобиля не обойтись.

Стоит ли говорить, что краткосрочная аренда имеет ряд неудобств для пользователей, ведь пока далеко не всегда свободная машина может оказаться поблизости, а если таковая и есть, то добраться до точки нужно успеть за бесплатные 20 минут брони. Может случиться и так, что автомобиль еще придется чистить от снега и льда, или у него окажется спущенным колесо, а это в случае поминутной тарификации — дополнительные расходы. Зато каршеринговодам не надо тратиться на страховку и бензин (включены в стоимость аренды), равно как и все прочие расходы на содержание прокатных машин ложатся на плечи операторов.

И все же россияне не спешат отказываться от личного транспорта в пользу каршеринга. Кроме того, значительную часть арендаторов составляют люди, не имеющие личного автомобиля, а значит, пересевшие на общественные машины с автобуса или метро. К этой категории, в частности, относятся многочисленные приезжие в российскую столицу, которые собственным автомобилем еще не обзавелись.

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«Мы не рассчитываем, что наличие услуги каршеринга существенно сократит количество личных автомобилей, поскольку доля клиентов, готовых отказаться от собственного автомобиля в пользу каршеринга, пока очень мала. Одна из существенных причин — наличие ответственности перед оператором каршеринга за ДТП. Напротив, отмечается тенденция, что люди пользуются сервисами поминутной аренды в качестве временной меры, пока у них нет возможности владеть собственным автомобилем, а каршеринг их мотивирует к такой покупке. Кроме того, каршеринг не сокращает количество пробок так существенно, ведь те люди, которые в другой ситуации поехали бы на общественном транспорте, пользуются каршеринговым автомобилем», — комментирует менеджер по связям с общественностью CAR5 Анна Черкасова.

Полный отказ от собственного транспорта возможен, когда география поездок базируется на центре города и не выходит за его пределы, считает сооснователь каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова. По ее словам, расчеты компании показывают, что если пользователь проезжает ежегодно примерно 15 тыс. км, то при той же географии поездок на схожем автомобиле для него более выгоден каршеринг.

Каршеринг идет в массы!

Между тем краткосрочная аренда автомобиля в Москве за последнее время стала несколько доступнее. Отчасти это заслуга столичных властей, которые с прошлого года стали предоставлять каршеринговым компаниям субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по аренде машин. Правда, операторы их могут получить только на автомобили российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей и возрастом не более трех лет, хотя под эти критерии подпадают практически все машины каршеринговых автопарков. Удешевлению поминутной аренды также способствует возрастающая конкуренция на рынке этих услуг и в особенности появление операторов, предлагающих низкие расценки. В их числе, например, компания «Карусель», которая первой в столице запустила Гранты по бюджетному тарифу 5 рублей за минуту (средний ценник — 8 рублей). Как отмечают в самой компании, низкая стоимость достигается именно за счет использования отечественных автомобилей, которые обходятся в 1,5 раза дешевле. А вот с появлением субсидий серьезного снижения цен ожидать не стоит, поскольку стоимость бензина и запчастей постоянно растет.

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В то же время другие участники рынка считают, что такие модели, как Lada Granta, были бы востребованы в регионах, тогда как москвичи не привыкли ездить на дешевых машинах, поэтому наиболее привлекательными для них являются массовые иномарки. Так, основную долю в каршеринговых автопарках столицы составляют Hyundai Solaris и Kia Rio, на выбор пользователей также предлагаются Skoda Octavia, Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Nissan Almera, Renault Sandero Stepway и Datsun mi-DO. Любители кроссоверов могут взять на прокат, к примеру, Renault Kaptur, Nissan Qashqai или X-Trail. Доступны для краткосрочной аренды и премиальные автомобили, такие как Mercedes-Benz CLA и GLA, а также Смарты. А недавно в московском каршеринге появились и электромобили BMW i3, стоимость аренды которых одна из самых высоких — 15 рублей в минуту. Таким образом, в парках каршеринговых операторов сегодня представлены автомобили самых разных сегментов. А потребители, как известно, зачастую выбирают сервис не только по тарифам и условиям аренды, но и по марке и классу предлагаемых машин.

«Массовые легковые автомобили всегда будут максимально востребованы среди пользователей каршеринга, недаром модели этого сегмента из года в год становятся лидерами продаж в России. Однако самые главные факторы выбора автомобиля для поминутной аренды — стоимость услуги и расстояние до него», — резюмируют в пресс-службе каршеринга «Карусель».

Фото: ИТАР-ТАСС, АГН"Москва", depositphotos