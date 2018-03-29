Рейтинг мировых столиц по стоимости проката автомобилей. Москва на 19-м месте!

Наиболее доступна услуга аренды в Мадриде и Мехико, а в африканских Прае и Джибути за прокат машины сдерут три шкуры.

Москва вошла в число самых дешевых мировых столиц по стоимости автопроката — минимальная цена суток аренды в столице составляет 1496 рублей. Правда, в ведущую десятку наша столица не попала, заняв лишь 19-е место в списке из 130 городов. Средний показатель по миру — 2953 рубля. Рейтинг мировых столиц по стоимости проката автомобилей подготовил сервис OneTwoTrip, который приводит все цены в рублях.

Тройку стран с наиболее доступной услугой проката автомобилей составили Мадрид (Испания) — сутки аренды здесь обходятся от 683 рублей, Мехико (Мексика) — 780 рублей и Загреб (Хорватия) — 907 рублей.

Самым дорогим автопрокат оказался в столицах африканских стран — Прае (Кабо-Верде) — 7407 рублей, Джибути (Джибути) — 7404 рубля и Луанде (Ангола) — 7002 рубля.

Аналитики отмечают, что стоимость аренды определяет прежде всего то, насколько развита страна, сколько прокатных автомобилей в городе и есть ли конкуренция между предоставляющими эту услугу компаниями. Так, в Испании конкуренция высока, и даже в пиковые периоды отпусков с прокатными автомобилями здесь проблем не бывает. В Кабо-Верде, как и во многих других африканских странах, прокат авто — очень редкая услуга, что и диктует столь высокие цены.

Анализируя стоимость проката, в расчет брали водителя 30 лет, в качестве пункта выдачи и возврата автомобиля выбирали самый крупный аэропорт города, время выдачи и возврата автомобиля — 10:00, срок аренды — с 5 по 6 апреля 2018 года.

Топ-10 мировых столиц с самой низкой стоимостью проката автомобиля

Место Столица Страна Мин. стоимость суток аренды, руб. 1 Мадрид Испания 683 2 Мехико Мексика 780 3 Загреб Хорватия 907 4 Лиссабон Португалия 1194 5 Вильнюс Литва 1238 6 Тирана Албания 1254 7 Бухарест Румыния 1255 8 Братислава Словакия 1324 9 Афины Греция 1329 10 Будапешт Венгрия 1334 ...19 Москва Россия 1496

Топ-10 мировых столиц с самой высокой стоимостью проката автомобилей

Место Столица Страна Мин. стоимость суток аренды, руб. 1 Прая Кабо-Верде 7407 2 Джибути Джибути 7404 3 Луанда Ангола 7002 4 Кампала Уганда 6282 5 Берн Швейцария 5794 6 Бельмопан Белиз 5692 7 Осло Норвегия 5604 8 Тегеран Иран 5504 9 Додома Танзания 5366 10 Каракас Венесуэла 5147

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