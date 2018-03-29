Рейтинг мировых столиц по стоимости проката автомобилей. Москва на 19-м месте!

Москва вошла в число самых дешевых мировых столиц по стоимости автопроката — минимальная цена суток аренды в столице составляет 1496 рублей. Правда, в ведущую десятку наша столица не попала, заняв лишь 19-е место в списке из 130 городов. Средний показатель по миру — 2953 рубля. Рейтинг мировых столиц по стоимости проката автомобилей подготовил сервис OneTwoTrip, который приводит все цены в рублях.
Тройку стран с наиболее доступной услугой проката автомобилей составили Мадрид (Испания) — сутки аренды здесь обходятся от 683 рублей, Мехико (Мексика) — 780 рублей и Загреб (Хорватия) — 907 рублей.
Самым дорогим автопрокат оказался в столицах африканских стран — Прае (Кабо-Верде) — 7407 рублей, Джибути (Джибути) — 7404 рубля и Луанде (Ангола) — 7002 рубля.
Аналитики отмечают, что стоимость аренды определяет прежде всего то, насколько развита страна, сколько прокатных автомобилей в городе и есть ли конкуренция между предоставляющими эту услугу компаниями. Так, в Испании конкуренция высока, и даже в пиковые периоды отпусков с прокатными автомобилями здесь проблем не бывает. В Кабо-Верде, как и во многих других африканских странах, прокат авто — очень редкая услуга, что и диктует столь высокие цены.
Анализируя стоимость проката, в расчет брали водителя 30 лет, в качестве пункта выдачи и возврата автомобиля выбирали самый крупный аэропорт города, время выдачи и возврата автомобиля — 10:00, срок аренды — с 5 по 6 апреля 2018 года.
Топ-10 мировых столиц с самой низкой стоимостью проката автомобиля
|
Место
|
Столица
|
Страна
|
Мин. стоимость суток аренды, руб.
|
1
|
Мадрид
|
Испания
|
683
|
2
|
Мехико
|
Мексика
|
780
|
3
|
Загреб
|
Хорватия
|
907
|
4
|
Лиссабон
|
Португалия
|
1194
|
5
|
Вильнюс
|
Литва
|
1238
|
6
|
Тирана
|
Албания
|
1254
|
7
|
Бухарест
|
Румыния
|
1255
|
8
|
Братислава
|
Словакия
|
1324
|
9
|
Афины
|
Греция
|
1329
|
10
|
Будапешт
|
Венгрия
|
1334
|
...19
|
Москва
|
Россия
|
1496
Топ-10 мировых столиц с самой высокой стоимостью проката автомобилей
|
Место
|
Столица
|
Страна
|
Мин. стоимость суток аренды, руб.
|
1
|
Прая
|
Кабо-Верде
|
7407
|
2
|
Джибути
|
Джибути
|
7404
|
3
|
Луанда
|
Ангола
|
7002
|
4
|
Кампала
|
Уганда
|
6282
|
5
|
Берн
|
Швейцария
|
5794
|
6
|
Бельмопан
|
Белиз
|
5692
|
7
|
Осло
|
Норвегия
|
5604
|
8
|
Тегеран
|
Иран
|
5504
|
9
|
Додома
|
Танзания
|
5366
|
10
|
Каракас
|
Венесуэла
|
5147
- Чаще всего российские автопутешественники арендуют машины в Италии, Испании и Германии.
- Автомобили постепенно перестают быть элементами престижа в глазах покупателей, к такому выводу пришли немецкие исследователи, проведя ряд опросов. Сейчас на первое место выходят такие качества транспортного средства, как экономичность и экологичность, а скорость, размер и дизайн уже менее важны.
Фото: Depositphotos
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