Рейтинг мировых столиц по стоимости проката автомобилей. Москва на 19-м месте!

Наиболее доступна услуга аренды в Мадриде и Мехико, а в африканских Прае и Джибути за прокат машины сдерут три шкуры.

Москва вошла в число самых дешевых мировых столиц по стоимости автопроката — минимальная цена суток аренды в столице составляет 1496 рублей. Правда, в ведущую десятку наша столица не попала, заняв лишь 19-е место в списке из 130 городов. Средний показатель по миру — 2953 рубля. Рейтинг мировых столиц по стоимости проката автомобилей подготовил сервис OneTwoTrip, который приводит все цены в рублях.

Тройку стран с наиболее доступной услугой проката автомобилей составили Мадрид (Испания) — сутки аренды здесь обходятся от 683 рублей, Мехико (Мексика) — 780 рублей и Загреб (Хорватия) — 907 рублей.

Самым дорогим автопрокат оказался в столицах африканских стран — Прае (Кабо-Верде) — 7407 рублей, Джибути (Джибути) — 7404 рубля и Луанде (Ангола) — 7002 рубля.

Аналитики отмечают, что стоимость аренды определяет прежде всего то, насколько развита страна, сколько прокатных автомобилей в городе и есть ли конкуренция между предоставляющими эту услугу компаниями. Так, в Испании конкуренция высока, и даже в пиковые периоды отпусков с прокатными автомобилями здесь проблем не бывает. В Кабо-Верде, как и во многих других африканских странах, прокат авто — очень редкая услуга, что и диктует столь высокие цены.

Анализируя стоимость проката, в расчет брали водителя 30 лет, в качестве пункта выдачи и возврата автомобиля выбирали самый крупный аэропорт города, время выдачи и возврата автомобиля — 10:00, срок аренды — с 5 по 6 апреля 2018 года.

Топ-10 мировых столиц с самой низкой стоимостью проката автомобиля

Место

Столица

Страна

Мин. стоимость суток аренды, руб.

1

Мадрид

Испания

683

2

Мехико

Мексика

780

3

Загреб

Хорватия

907

4

Лиссабон

Португалия

1194

5

Вильнюс

Литва

1238

6

Тирана

Албания

1254

7

Бухарест

Румыния

1255

8

Братислава

Словакия

1324

9

Афины

Греция

1329

10

Будапешт

Венгрия

1334

...19

Москва

Россия

1496

Топ-10 мировых столиц с самой высокой стоимостью проката автомобилей

Место

Столица

Страна

Мин. стоимость суток аренды, руб.

1

Прая

Кабо-Верде

7407

2

Джибути

Джибути

7404

3

Луанда

Ангола

7002

4

Кампала

Уганда

6282

5

Берн

Швейцария

5794

6

Бельмопан

Белиз

5692

7

Осло

Норвегия

5604

8

Тегеран

Иран

5504

9

Додома

Танзания

5366

10

Каракас

Венесуэла

5147

Фото: Depositphotos

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