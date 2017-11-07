Можно ли пить пиво в машине? А в стоячей? А пассажиру?

Употребление алкоголя и вождение автомобиля — вещи несовместимые. Однако Правила дорожного движения отнюдь не запрещают использовать личный транспорт в качестве паба. Вот только нюансов уж больно много.

Ответ на вопрос, зачем пить пиво в автомобиле, мы оставим за рамками нашей темы. Предположим, что человеку просто захотелось именно выпить, и именно в машине. Что ж, хозяин — барин. Благо правилами это не возбраняется: да, управлять транспортным средством в состоянии измененного сознания категорически запрещено — но находиться-то в нем можно, ведь это не общественное место! Другое дело, что инспектор ГИБДД, застукав вас за этим занятием, наверняка попытается вменить как раз управление подшофе и, разумеется, будет неправ. Однако это не помешает ему составить протокол и передать дело в суд. А судебная практика у нас такова: судья в подавляющем большинстве случаев встает на сторону инспектора, который на голубом глазу утверждает, что вы, дескать, припарковались в тот самый момент, как только заметили экипаж ДПС.

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Как в подобной ситуации выстраивать свои действия? Если вы находились за рулем, а машина заведена, то доказать свою правоту будет очень сложно. Если, конечно, у вас все это время не работал видеорегистратор, запись на котором однозначно доказывает тот факт, что машина в течение долгого времени — например, с момента пуска двигателя — находилась без движения. В любом случае инспектор может потребовать документы на автомобиль и удостоверение личности — это его право, ведь он должен убедиться в том, что это ваша машина. Водительское удостоверение предъявлять не стоит — вы же настаиваете на том, что не управляли транспортным средством. Достаточно будет свидетельства о регистрации и гражданского паспорта.

Инспектор может предложить вам проехать к посту ДПС или в отделение полиции, однако это будет уже квалифицироваться как задержание и потребует составления соответствующего протокола в присутствии понятых. Но вот какой нюанс: задержание требует наличия веской причины, а употребление пива в заглушенном автомобиле в теплой компании при наличии всех необходимых документов у вас на руках никак не тянет на действительно серьезный повод для задержания.

Кстати о теплой компании. Если вы употребляли всякие напитки не в одиночестве, а коллективно, то друзья (собутыльники?) могут подтвердить вашу правоту — они в данной ситуации являются свидетелями.

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В том случае, если протокол оформлен надлежащим образом и имеется направление на медицинское освидетельствование, обязательно при подписании протокола укажите, что с нарушением вы не согласны, поскольку автомобиль был припаркован с неработающим мотором (если это действительно так). Также отметьте, что не отказываетесь от освидетельствования, укажите на обстоятельства оформления протокола (например, не было понятых или отсутствовала видеозапись) и обозначьте требование о предоставлении адвоката. В течение десяти дней вы имеете право написать жалобу на инспектора в прокуратуру, начальнику его отдела или же в суд.

И помните: если инспектор никак не хочет отдавать документы или пытается воздействовать на вас силой, это называется самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ). Кстати, паспорт он обязан вам вернуть после проверки, в противном случае это может быть истолковано как статья 19.17 КоАП РФ — то есть незаконное изъятие удостоверения личности. Происходит нечто подобное? Звоните по номеру 102 или 112 и жалуйтесь на действия инспектора.

А может, все же лучше было изначально пойти в бар?